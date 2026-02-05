quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το αυτοκίνητο που νίκησε την Tesla σε πωλήσεις – Κοστίζει 8.000 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 05.02.2026
Autotypos Team
to-aftokinito-pou-nikise-tin-tesla-se-poliseis-kostizei-8-000-evro-791891

Αυτό είναι το αυτοκίνητο που, με πάνω από 465.000 πωλήσεις, ανάγκασε την Tesla να παραδώσει τα «σκήπτρα» μετά από 2 χρόνια

Μετά από δύο χρόνια απόλυτης κυριαρχίας το Tesla Model Y εκθρονίζεται, αφήνοντας τη θέση του στην κορυφή των πωλήσεων στην Κίνα στο νέο Geely Galaxy Xingyuan, γνωστό κι ως Geely EX2. Το προσιτό ηλεκτρικό hatchback συγκέντρωσε 465.775 καταχωρήσεις μέσα στο 2025, συνδυάζοντας απλό σχεδιασμό, πλούσιο εξοπλισμό και άκρως ανταγωνιστικές τιμές που ξεκινούν από τα 65.800 γουάν, δηλαδή περίπου 8.000 ευρώ.

Η αποστολή του μόνο εύκολη δεν ήταν, έχοντας να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως το BYD Dolphin, το Wuling Bingo και το Aion UT στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα υπόλοιπα της λίστας

Μετά το Geely EX2, στη δεύτερη θέση των πωλήσεων για το 2025 βρέθηκε το Wuling Hongguang Mini EV, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία της προηγούμενης έκδοσής του από το 2021 και το 2022. Η νέα γενιά του ηλεκτρικού ηλεκτρικού hatchback κυκλοφόρησε πέρσι, με έναν πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα και νέα πεντάθυρη έκδοση.

Το Wuling Hongguang τελείωσε τη χρονιά με θετικό πρόσημο και 435.599 πωλήσεις, μια αύξηση τεραστίων διαστάσεων της τάξης του 82% σχέση με το 2024.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Tesla Model Y, ένα μοντέλο που στρογγυλοκαθόταν στον «θρόνο» των πωλήσεων στην Κίνα για δύο χρόνια. Οι συνολικά 425.337 μονάδες που πωλήθηκαν αποτελούν μια μείωση της τάξης του 11,5% από το προηγούμενο έτος, παρ’ ότι μια σημαντικά αναβαθμισμένη του έκδοση κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο έτος.

Στην τέταρτη θέση, το sedan BYD Qin Plus κατέγραψε 387.315 πωλήσεις. Διαθέσιμο είτε ως πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο είτε ως plug-in υβριδικό, το Qin Plus κατείχε προηγουμένως τη δεύτερη θέση τόσο το 2023 όσο και το 2024, αλλά υποχώρησε στην τέταρτη φέτος.

Το sedan Nissan Sylphy κλείνει την πρώτη πεντάδα. Γνωστό ως Sentra στις ΗΠΑ, ήταν το μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις στην Κίνα από το 2020 έως το 2022 πριν αναλάβει η Tesla. Πλέον, βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 320.000 πωλήσεις, και εξακολουθεί να κατέχει τη διάκριση ότι είναι το μη ηλεκτρικό όχημα με τις καλύτερες πωλήσεις στη χώρα. Μόλις κυκλοφόρησε μια νέα γενιά, η οποία μπορεί να του δώσει ώθηση ενόψει του επόμενου έτους.

Αναλυτικά το top10 για το 2025:

Θέση Μοντέλο Σύστημα Κίνησης Πωλήσεις
1 Geely Galaxy Xingyuan EV 465,775
2 Wuling Hongguang Mini EV EV 435,599
3 Tesla Model Y EV 425,337
4 BYD Qin Plus PHEV/EV 387,315
5 Nissan Sylphy ICE/Hybrid 320,000
6 BYD Seagull EV 310,956
7 BYD Qin L PHEV 264,671
8 Xiaomi SU7 EV 258,164
9 Volkswagen Lavida ICE 245,000
10 BYD Song Plus PHEV/EV 200,276

Οι κινέζοι κυριαρχούν εντός έδρας

Αξίζει να σταθούμε στην κυριαρχία των κινέζικων αυτοκινητοβιομηχανιών εντός συνόρων, με κινέζικες εταιρείες να καταλαμβάνουν τις τέσσερις από τις πέντε πρώτες θέσεις στις συνολικές πωλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CPCA, η BYD διατηρήθηκε στην πρώτη θέση με 3.484.525 πωλήσεις, με τη Geely να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 2.605.565 – αύξηση 47% από πέρσι.

Συνολικά, τα κινέζικα αυτοκίνητα αποτελούν το 65% της εγχώριας αγοράς, με τη μοναδική ξένη μάρκα που κατάφερε να παραμείνει στο top5 να είναι η Volkswagen, ενώ παράλληλα εκτός των κορυφαίων πέντε θέσεων έμειναν ονόματα όπως Toyota και Honda.

Αναλυτικά οι πωλήσεις ανά μάρκα:

Θέση Εταιρεία Πωλήσεις Μερίδιο Αγοράς
1 BYD 3,484,525 14.70%
2 Geely 2,605,565 11.00%
3 FAW-Volkswagen 1,531,276 6.40%
4 Changan 1,400,820 5.90%
5 Chery 1,348,409 5.70%

Πηγή: China Passenger Car Association (CPCA)

