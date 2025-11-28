Το αγαπημένο value for money SUV των Ελλήνων κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα – Με τιμή 20.500 ευρώ

Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να αποκτήσεις ένα SUV που ταξιδεύει μακριά, καίει λίγο και δεν φοβάται τη χωμάτινη διαδρομή.

Σε μια εποχή που οι τιμές των SUV έχουν ξεφύγει, το Dacia Duster παραμένει το παράδειγμα του ρεαλισμού. Δεν υπόσχεται πολυτέλειες, δεν στοχεύει στο image, αλλά προσφέρει ακριβώς ό,τι χρειάζεται ο μέσος Έλληνας οδηγός: χώρους, αξιοπιστία, χαμηλή κατανάλωση και τιμή που βγάζει νόημα. Με τη νέα γενιά, το Duster συνεχίζει ακριβώς εκεί που σταμάτησε: πιο μοντέρνο, πιο έξυπνο και πάντα… value for money.

Το Duster που καίει τα μισά

Η έκδοση Eco-G 100 είναι ίσως η πιο έξυπνη επιλογή της γκάμας. Ο τρικύλινδρος 1.0 Turbo αποδίδει 100 ίππους και 160 Nm ροπής, συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και τροφοδοτείται από δύο καύσιμα: βενζίνη και υγραέριο (LPG). Με γεμάτα ντεπόζιτα, η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.400 χιλιόμετρα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ταξίδι από την Αθήνα μέχρι την Κεντρική Ευρώπη χωρίς στάση για ανεφοδιασμό! Η μέση κατανάλωση φτάνει τα 8,2 lt/100 km με LPG και 6,6 lt/100 km με βενζίνη, ενώ οι εκπομπές CO₂ είναι 126 g/km. Επομένως, τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας ανέρχονται περίπου στα 81 ευρώ, ένα ποσό που δύσκολα συναντάς σε μη-υβριδικό SUV της κατηγορίας. Με βάση τις σημερινές τιμές υγραερίου, το κόστος χρήσης του Eco-G υπολογίζεται γύρω στα 7 ευρώ ανά 100 χλμ, κάνοντάς το ένα από τα πιο οικονομικά SUV της αγοράς.

Το νέο Duster δεν μοιάζει με κανένα προηγούμενο. Διατηρεί τις γνώριμες αναλογίες, αλλά πλέον δείχνει πιο στιβαρό και ώριμο. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει από τη νέα μάσκα με το “Dacia Link” λογότυπο και τα φώτα σε σχήμα Y, που πλέον είναι Eco-LED από τη βασική έκδοση. Το αμάξωμα έχει καθαρότερες γραμμές, πιο φαρδύς θόλους και έντονες επιφάνειες γύρω από τους προφυλακτήρες, δίνοντας την αίσθηση ενός μικρού off-roader. Οι ράγες οροφής και τα πλαστικά προστατευτικά γύρω από το αμάξωμα συνεχίζουν να θυμίζουν ότι το Duster είναι φτιαγμένο για σκληρή χρήση. Οι διαστάσεις παραμένουν γενναιόδωρες, με μήκος 4,34 m και πορτμπαγκάζ 453 λίτρων (στην έκδοση eco-G), ενώ το ύψος από το έδαφος αγγίζει τα 209 mm. Σε συνδυασμό με το μικρό βάρος (1.276 kg για την έκδοση LPG), έχεις ένα SUV που πατάει σταθερά, καταναλώνει λίγο και δεν κουράζει στην καθημερινή χρήση.

Το εσωτερικό είναι εντελώς νέο. Ο πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός 7’’, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη 10,1’’ του Media Display με πλήρη συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay (ασύρματα). Η εργονομία είναι σωστά μελετημένη: τίποτα περιττό, όλα εκεί που τα περιμένεις. Η βασική έκδοση Essential, με τιμή 20.500 ευρώ, περιλαμβάνει air-condition, cruise control, αισθητήρα φώτων, ηλεκτρικά παράθυρα, συστήματα ασφαλείας όπως AEB, FCW, Lane Assist, Driver Attention Alert, και 16άρες ζάντες. Δεν του λείπει απολύτως τίποτα για το επίπεδο τιμής. Στις πιο πλούσιες Expression και Extreme, προστίθενται επιπλέον στοιχεία όπως κάμερα οπισθοπορείας, κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο, 6 σημεία YouClip για έξτρα αποθηκευτικά, ζάντες 17 ιντσών, και υλικά με πιο φρέσκια αίσθηση. Το νέο Duster δείχνει ότι ωρίμασε χωρίς να χάσει τον πρακτικό του χαρακτήρα.

Ο μικρός κινητήρας των 100 ίππων μπορεί να μη γράφει νούμερα εντυπωσιασμού, αλλά αποδεικνύεται ζωντανός, ήσυχος και αποδοτικός. Οι 6 σχέσεις βοηθούν στο να κρατάς χαμηλές στροφές στο ταξίδι, και το LPG λειτουργεί χωρίς κραδασμούς ή καθυστερήσεις. Στην πόλη, το Duster κινείται με άνεση και σωστή ανάρτηση, απορροφά λακκούβες με τρόπο που σπάνια βλέπεις σε SUV αυτής της τιμής, ενώ στον ανοιχτό δρόμο παραμένει σταθερό και προβλέψιμο. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί αισθητά, ενώ το τιμόνι έχει καλύτερη αίσθηση γύρω από το κέντρο. Και κυρίως: η μετάβαση από βενζίνη σε LPG γίνεται αυτόματα, αθόρυβα και χωρίς να το καταλάβεις. Μόνο το μικρό λαμπάκι στον πίνακα οργάνων σε ειδοποιεί ότι καίει διαφορετικό καύσιμο.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμάζουμε το νέο και πλήρως υβριδικό Dacia Duster

Ακόμη και η βασική έκδοση του Duster διαθέτει ένα πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδηγού. Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση πινακίδων και λειτουργία e-call. Όλα στάνταρ. Προστίθεται και σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού, καθώς και έλεγχος πίεσης ελαστικών, κάνοντας το Duster ένα από τα πιο πλήρη SUV της κατηγορίας του από πλευράς εξοπλισμού ασφάλειας. Και για όσους θέλουν κάτι παραπάνω, το προαιρετικό πακέτο Parking προσφέρει κάμερες 360° και σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου.

Το Duster Eco-G είναι το παράδειγμα του πώς μπορείς να οδηγείς SUV χωρίς να πληρώνεις SUV. Χαμηλό κόστος αγοράς, μεγάλη αυτονομία και φτηνή συντήρηση. Δεν υπόσχεται πολυτέλεια, αλλά προσφέρει ελευθερία κινήσεων και ανεξαρτησία από τις αντλίες. Η Dacia διατήρησε τον ρεαλισμό της και πρόσθεσε μια γερή δόση τεχνολογίας και σχεδιαστικής ταυτότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που συνεχίζει να έχει τη δική του, σταθερή πελατεία.

Τι κρατάμε

Τιμή 20.500 ευρώ για ένα πλήρως εξοπλισμένο SUV διπλού καυσίμου.

για ένα πλήρως εξοπλισμένο SUV διπλού καυσίμου. Αυτονομία έως 1.400 km και λειτουργία LPG χωρίς περιορισμούς.

και λειτουργία LPG χωρίς περιορισμούς. Χαμηλά Τέλη Κυκλοφορίας και κόστος χρήσης περίπου 7 €/100 km.

και κόστος χρήσης περίπου 7 €/100 km. Εντυπωσιακή σχεδίαση, τεχνολογία και ποιότητα κύλισης.

Τα 5 best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025 – Τιμές

Το πρόστιμο των 200 ευρώ που λίγοι Έλληνες ξέρουν ότι υπάρχει

Το SUV των 120.065 ευρώ που έχει κάνει 132 πωλήσεις στην Ελλάδα μέσα στο 2025