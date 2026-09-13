Το ανανεωμένο Audi A3 πάτησε Ελλάδα: Όλες οι αλλαγές, οι εκδόσεις και οι τιμές

Το ανανεωμένο Audi A3 έρχεται στην Ελλάδα με νέο εσωτερικό, περισσότερη τεχνολογία, PHEV έως 272 PS και τιμές από 28.980 ευρώ.

Η ανανεωμένη οικογένεια του Audi A3 έρχεται στην ελληνική αγορά, με τις πρώτες τιμές να ξεκινούν από τα 28.980 ευρώ και τη γκάμα να εκτείνεται από το A3 Sportback μέχρι το crossover allstreet και το RS 3 των 400 PS.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση δεν περιορίζεται σε μικρές αισθητικές παρεμβάσεις. Το A3 αποκτά πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό με πανοραμική διάταξη οθονών, νέα συστήματα υποβοήθησης και στάθμευσης, περισσότερες connected λειτουργίες και αναβαθμισμένες plug-in hybrid εκδόσεις με ηλεκτρική αυτονομία έως 142 km WLTP.

Οι παραγγελίες στην Ελλάδα ξεκινούν από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026, με τη βασική έκδοση A3 Sportback Inspire TFSI Hybrid των 116 PS να τιμολογείται στα 28.980 ευρώ.

Νέο εσωτερικό με πανοραμική οθόνη

Η μεγαλύτερη αλλαγή γίνεται αντιληπτή με το που ανοίξει κανείς την πόρτα. Η προηγούμενη διάταξη δίνει τη θέση της σε ένα νέο cockpit με κυρτή πανοραμική οθόνη, η οποία συνδυάζει Audi virtual cockpit 11,9 ιντσών και κεντρική MMI touch οθόνη 12,8 ιντσών.

Παράλληλα, το ταμπλό έχει επανασχεδιαστεί με μία φαρδύτερη οριζόντια διακοσμητική επιφάνεια που εκτείνεται μέχρι την πόρτα του συνοδηγού. Οι επιλογές υλικών περιλαμβάνουν ανθρακονήματα, Dinamica και δύο διαφορετικές υφασμάτινες επενδύσεις.

Νέα είναι και η κεντρική κονσόλα, με τη θέση του smartphone στραμμένη περισσότερο προς τον οδηγό και ασύρματη φόρτιση 25 W.

Πιο προηγμένο adaptive cruise assist

Σημαντική αναβάθμιση έχει γίνει στα συστήματα υποβοήθησης, τα οποία οργανώνονται πλέον σε τρία πακέτα εξοπλισμού, Tech, Tech plus και Tech pro. Το adaptive cruise assist plus μπορεί να συνδυάζει έλεγχο ταχύτητας και απόστασης με ενεργή διατήρηση του αυτοκινήτου στη λωρίδα έως τα 210 km/h. Στον αυτοκινητόδρομο μπορεί επίσης να υποστηρίξει την αλλαγή λωρίδας μετά την ενεργοποίηση του φλας από τον οδηγό.

Νέα δυνατότητα αποτελεί η αυτόματη αντίδραση σε κόκκινο σηματοδότη, ενώ το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιεί διαδικτυακά δεδομένα και πληροφορίες από άλλα οχήματα ώστε να προσαρμόζει καλύτερα την ταχύτητα και τη θέση του αυτοκινήτου στον δρόμο.

Μαθαίνει μόνο του πώς παρκάρεις

Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι οι νέες λειτουργίες στάθμευσης. Τέσσερις ευρυγώνιες κάμερες δημιουργούν εικόνα 360 μοιρών, η οποία μπορεί να προβάλλεται τρισδιάστατα στην κεντρική οθόνη. Το park assist plus μπορεί να αναλάβει αυτόματα το τιμόνι, το γκάζι, το φρένο και τις αλλαγές σχέσεων κατά την είσοδο ή έξοδο από μία θέση.

Ακόμη πιο πρακτικό για όσους διαθέτουν δύσκολο γκαράζ είναι το trained parking. Ο οδηγός εκτελεί μία φορά τον ελιγμό και το A3 μπορεί στη συνέχεια να τον επαναλάβει αυτόματα. Το σύστημα αποθηκεύει έως πέντε διαφορετικούς ελιγμούς μήκους μέχρι 50 μέτρων.

Βενζίνη, e-hybrid και έως 272 PS

Η ελληνική γκάμα ξεκινά με τους TFSI Hybrid βενζινοκινητήρες των 116 και 150 PS, και οι δύο με αυτόματο κιβώτιο S tronic. Στη συνέχεια υπάρχουν οι plug-in hybrid εκδόσεις e-hybrid των 204 και 272 PS.

Η ηλεκτρική αυτονομία των PHEV φτάνει έως τα 142 km στον κύκλο WLTP, επιτρέποντας θεωρητικά την κάλυψη αρκετών καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση του βενζινοκινητήρα. Παράλληλα υποστηρίζουν DC ταχυφόρτιση, με πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας σε περίπου μισή ώρα.

Στη νέα γκάμα υπάρχει και το A3 allstreet, το οποίο διατηρεί την crossover λογική του με αυξημένη κατά περίπου 30 mm απόσταση από το έδαφος και ψηλότερη θέση οδήγησης.

Οι τιμές του νέου Audi A3 στην Ελλάδα

Με βάση τον νέο ελληνικό τιμοκατάλογο MY27, το A3 Sportback ξεκινά από 28.980 ευρώ.

Η έκδοση των 150 PS κοστίζει 31.980 ευρώ, ενώ το πρώτο plug-in hybrid των 204 PS ξεκινά από 45.980 ευρώ.

Μοντέλο Έκδοση Ισχύς Τιμή A3 Sportback Inspire TFSI Hybrid S tronic 116 PS 28.980 € A3 Sportback Progressive TFSI Hybrid S tronic 150 PS 31.980 € A3 Sportback Progressive e-hybrid S tronic 204 PS 45.980 € A3 Sportback S line e-hybrid S tronic 272 PS 49.980 € A3 allstreet Progressive TFSI Hybrid S tronic 150 PS 35.980 € A3 allstreet Progressive e-hybrid S tronic 204 PS 49.980 € RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic 400 PS 98.980 € RS 3 Sport Sedan TFSI quattro S tronic 400 PS 99.980 €

Για τις νέες εκδόσεις Audi S3 θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες και ελληνικές τιμές σε δεύτερη φάση.

Το RS 3 παραμένει στην κορυφή

Η κορυφαία θέση της γκάμας παραμένει φυσικά στο RS 3. Ο ιδιαίτερος πεντακύλινδρος 2.5 TFSI αποδίδει 400 PS και συνεργάζεται με τετρακίνηση quattro και torque splitter, το οποίο μπορεί να κατανείμει ενεργά τη ροπή μεταξύ των δύο πίσω τροχών.

Το RS 3 Sportback κοστίζει 98.980 ευρώ, ενώ το Sport Sedan τοποθετείται ελάχιστα υψηλότερα, στα 99.980 ευρώ.

Αντίστοιχη τεχνολογία torque splitter χρησιμοποιεί και το S3, με τον 2.0 TFSI να αποδίδει 333 PS, όμως για τις συγκεκριμένες εκδόσεις οι τιμές στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί.

Νέα φωτεινή υπογραφή για S3 και RS 3

Στο εξωτερικό οι αλλαγές είναι πιο διακριτικές από εκείνες της καμπίνας. Τα S3 και RS 3 αποκτούν νέα αποκλειστικά διακριτικά στη μάσκα Singleframe, μαζί με διαφορετικές ψηφιακές φωτεινές υπογραφές ημέρας.

Με τους Matrix LED προβολείς ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά σχέδια DRL μέσω του MMI, με τις τρεις από τις τέσσερις φωτεινές υπογραφές του απλού A3 να έχουν επανασχεδιαστεί.

Η Audi διατηρεί έτσι αρκετές σχεδιαστικές διαφορές ανάμεσα στις απλές εκδόσεις, στο S3 και στο RS 3 χωρίς να αλλάζει δραστικά τη βασική εξωτερική εικόνα του μοντέλου.

Τι κρατάμε;