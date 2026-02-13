Το ανανεωμένο προσιτό 7-θέσιο crossover που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα και δεν πληρώνει Τέλη – Ήρθε στην Ελλάδα

Περισσότερους χώρους, μεγαλύτερη ευελιξία, χαμηλότερη κατανάλωση. Όλα αυτά μέσα σε ένα πακέτο που να μην ξεφεύγει τιμολογιακά. Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον πατά το ανανεωμένο Dacia Jogger, ένα 7-θέσιο crossover που από την πρώτη στιγμή σχεδιάστηκε γύρω από την έννοια της πρακτικότητας. Και τώρα, με την υβριδική του εκδοχή, έρχεται να προσθέσει και το στοιχείο που του έλειπε. Την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα, χωρίς όμως το άγχος της φόρτισης.

Εμφανισιακά, το Jogger ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Dacia, χωρίς να προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι. Η νέα μάσκα με το ανανεωμένο λογότυπο, τα φωτιστικά σώματα LED σε μοτίβο Y και τα έντονα προστατευτικά χαμηλά δημιουργούν μια πιο σύγχρονη εικόνα, διατηρώντας όμως τον πρακτικό χαρακτήρα. Το αυξημένο ύψος από το έδαφος, οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και οι ράγες οροφής ενισχύουν τη crossover φιλοσοφία, προσθέτοντας χρηστικότητα σε οικογενειακά ταξίδια ή δραστηριότητες εκτός πόλης. Δεν είναι lifestyle πρόταση. Είναι εργαλείο που απλώς δείχνει πιο σύγχρονο.

Το δυνατό χαρτί του Jogger παραμένει η διάταξη καθισμάτων. Μιλάμε για ένα κανονικό 7-θέσιο που δεν σχεδιάστηκε ως «5+2 ανάγκης», αλλά ως πλήρες οικογενειακό. Η τρίτη σειρά φιλοξενεί παιδιά με άνεση και ενήλικες χωρίς ιδιαίτερη παραχώρηση χώρου για μικρότερες αποστάσεις. Όταν δεν χρειάζεται, αφαιρείται πλήρως, δημιουργώντας τεράστιο χώρο αποσκευών. Με αναδιπλωμένες και τις δύο πίσω σειρές, το Jogger μετατρέπεται σχεδόν σε μικρό van. Από βαλίτσες διακοπών μέχρι καρότσια και εξοπλισμό δραστηριοτήτων, δύσκολα θα βρεθεί σενάριο που να το δυσκολέψει.

Η μεγάλη είδηση στην ανανεωμένη γκάμα είναι η έκδοση Hybrid 140, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι το Jogger στην καθημερινότητα. Το σύστημα συνδυάζει ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.6 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα κίνησης, πλαισιωμένο από έναν μικρότερο ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια που υποστηρίζει τις εκκινήσεις και τη διαχείριση ενέργειας. Η συνεργασία τους γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου πολλαπλών σχέσεων χωρίς συμπλέκτη. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 140 ίππους, με έμφαση στη γραμμική λειτουργία και την αποδοτικότητα. Δεν σε βάζει σε διαδικασία «σπορ» διάθεσης. Σε βάζει σε διαδικασία οικονομικής μετακίνησης χωρίς συμβιβασμούς. Στην πόλη, το Jogger κινείται για μεγάλο ποσοστό αμιγώς ηλεκτρικά, αθόρυβα και ομαλά, μειώνοντας αισθητά κατανάλωση και θόρυβο.

Το στοιχείο που τραβά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η συνολική αυτονομία. Χάρη στη συνεργασία θερμικού και ηλεκτρικού συστήματος, αλλά και στη χαμηλή κατανάλωση, το Jogger μπορεί να αγγίξει έως και 1.400 km με ένα γέμισμα. Για οικογενειακά ταξίδια, αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες στάσεις, καλύτερο προγραμματισμό και μικρότερο κόστος καυσίμου. Είναι από εκείνα τα νούμερα που δεν εντυπωσιάζουν μόνο στο χαρτί, αλλά και στην πράξη.

Ένα ακόμη ισχυρό πλεονέκτημα για την ελληνική αγορά είναι οι χαμηλές εκπομπές CO₂ της υβριδικής έκδοσης, που εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Σε βάθος χρόνου, η εξοικονόμηση είναι σημαντική, ειδικά για οικογένειες που χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο. Παρά τον προσιτό του χαρακτήρα, το Jogger ενσωματώνει ό,τι χρειάζεται ο σύγχρονος οδηγός. Συναντάμε οθόνη infotainment με πλήρη συνδεσιμότητα smartphone, ψηφιακές ενδείξεις οδηγού, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και πλήρες πακέτο άνεσης. Η λογική είναι ξεκάθαρη. Δίνει τεχνολογία εκεί που έχει νόημα, χωρίς να εκτοξεύει το κόστος αγοράς.

Οδηγικά, το Jogger παραμένει πιστό στον οικογενειακό του ρόλο. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη με γνώμονα την άνεση, απορροφώντας αποτελεσματικά κακοτεχνίες και ανωμαλίες. Το υβριδικό σύστημα λειτουργεί ομαλά, με γραμμική απόδοση ισχύος, ενώ το αυτόματο κιβώτιο ενισχύει τον χαλαρό χαρακτήρα. Είναι αυτοκίνητο που σε ξεκουράζει, όχι που σε προκαλεί. Και αυτό είναι ακριβώς που ζητά το κοινό του.

