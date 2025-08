Απλότητα, ευρυχωρία και πρακτικότητα: αυτά ήταν πάντα τα δυνατά σημεία της Citroën στα SUV.

Από 19.500 € με κινητήρα βενζίνης

Διαθέσιμο ως 5θέσιο ή 7θέσιο

Επιλογές: βενζίνη, υβριδικό ή ηλεκτρικό

Πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

Και τώρα, με τη νέα γενιά του C3 Aircross, η γαλλική εταιρεία επιχειρεί μια επιστροφή στις ρίζες της — με σύγχρονη σχεδίαση, προσιτή τιμή και δυνατότητα επταθέσιας διάταξης. Η άφιξη του μοντέλου στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνει πως το νέο Aircross δεν είναι απλώς ένα facelift, αλλά μια ριζική επανεφεύρεση.

Μπορεί η Citroën να μη φημίζεται για τις επιδόσεις ή την πολυτέλεια, όμως έχει αποδείξει ότι γνωρίζει καλά πώς να σχεδιάζει αυτοκίνητα για τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Το νέο C3 Aircross είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας. Μικρό σε εξωτερικές διαστάσεις, ευρύχωρο μέσα, άνετο και με προσιτή τιμή – ακριβώς ό,τι χρειάζεται ο μέσος Έλληνας οδηγός.

Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, το μοντέλο αλλάζει ριζικά. Το αμάξωμα είναι πλέον πιο τετραγωνισμένο, με φαρδιά μάσκα, LED φώτα και στιβαρή παρουσία στο δρόμο. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με δυναμισμό ή πολυτέλεια, αλλά με ειλικρίνεια και πρακτικότητα.

Το νέο C3 Aircross σε αριθμούς

Με μήκος 4,39 m και μεταξόνιο 2,67 m, το νέο C3 Aircross παραμένει ευέλικτο για την πόλη, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει χώρους για έως και 7 επιβάτες. Η τρίτη σειρά καθισμάτων (στις εκδόσεις MAX) αναδιπλώνεται πλήρως στο δάπεδο, ενώ ο χώρος αποσκευών ξεκινά από 460 λίτρα στην πενταθέσια εκδοχή. Στην 7θέσια, μειώνεται δραστικά, όμως παραμένει επαρκής για καθημερινές ανάγκες αν οι πίσω θέσεις χρησιμοποιούνται περιστασιακά – κάτι που ισχύει άλλωστε για όλα τα SUV με τρεις σειρές.

Η σχεδίαση ακολουθεί την τολμηρή γραμμή του νέου C3, με φαρδιά μάσκα, φωτεινή υπογραφή LED και καθαρές, «τετραγωνισμένες» επιφάνειες. Η εικόνα του είναι πιο ώριμη, πιο στιβαρή, χωρίς να χάνει την παιχνιδιάρικη ταυτότητα της Citroën.

Εσωτερικό: η Citroën επενδύει στην άνεση

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στην εργονομία και την άνεση. Η βασική έκδοση YOU διαθέτει Head-Up Display, ανασχεδιασμένο ταμπλό με απλές γραμμές, καθώς και το “Smartphone Station” αντί για παραδοσιακή οθόνη αφής. Η ανάρτηση είναι προσαρμοσμένη στη φιλοσοφία Advanced Comfort της μάρκας και οι θέσεις έχουν βελτιωμένη επένδυση που τις κάνει ιδανικές για μεγάλες διαδρομές.

Παρότι τα υλικά είναι κυρίως σκληρά πλαστικά, η συναρμολόγηση δείχνει στιβαρή και τα διακοσμητικά βοηθούν να σπάσει η μονοτονία. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, με καλή ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μοτέρ για κάθε ανάγκη

Στην ελληνική αγορά, το νέο C3 Aircross είναι διαθέσιμο με τρεις επιλογές κινητήρα:

1.2 Turbo βενζίνης με 100 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ιδανικό για όσους θέλουν απλότητα και χαμηλή κατανάλωση.

και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ιδανικό για όσους θέλουν απλότητα και χαμηλή κατανάλωση. Hybrid 145 με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V και αυτόματο e-DCT κιβώτιο, με εξαιρετική απόδοση στην πόλη.

με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V και αυτόματο e-DCT κιβώτιο, με εξαιρετική απόδοση στην πόλη. Ηλεκτρικό ë-C3 Aircross με 113 ίππους και αυτονομία πάνω από 300 km.

Οι επίσημες τιμές είναι πλέον γνωστές: η έκδοση YOU! με βενζίνη ξεκινά από 19.500 €, η υβριδική PLUS από 25.000 €, ενώ η ηλεκτρική YOU! κοστίζει 27.400 €.

Εκδόσεις και εξοπλισμός

Η βασική έκδοση YOU! περιλαμβάνει:

Προβολείς LED

Σύστημα Head-Up Display

Αυτόματο φρενάρισμα, αναγνώριση σημάτων και υποβοήθηση λωρίδας

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

Νέο σύστημα Smartphone Station αντί για κεντρική οθόνη

Η έκδοση PLUS προσθέτει τροχούς αλουμινίου, ράγες οροφής και πιο πλούσιο εσωτερικό, ενώ η κορυφαία MAX περιλαμβάνει τρίτη σειρά καθισμάτων, πλήρες πακέτο οδηγικών βοηθημάτων και διχρωμία αμαξώματος.

Τι κρατάμε;

Ξεκινά κάτω από 20.000 €, με πλήρη βασικό εξοπλισμό

Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid ή BEV

Πρώτο Citroën B-SUV με 7θέσια διάταξη

Πρακτικό και ευρύχωρο, χωρίς να ξεφεύγει σε διαστάσεις ή τιμή

Η νέα υβριδική έκδοση του best-seller SUV της Suzuki που ήρθε στην Ελλάδα – Με τιμή 20.580 ευρώ

Οι 5 λόγοι που αυτά τα αυτοκίνητα πουλάνε σαν τρελά στην Ελλάδα

Αποκλειστικό: Αυτή είναι η νέα Alfa Romeo Tonale (φωτογραφίες)