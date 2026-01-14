Το απόλυτο Skoda για την Αθήνα με πλούσιο εξοπλισμό και τιμή 17.950 ευρώ

Η Skoda έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι γνωρίζει πώς να δημιουργεί αυτοκίνητα που συνδυάζουν λογική, ποιότητα και πρακτικότητα.

Η καθημερινότητα στην Αθήνα απαιτεί αυτοκίνητο ευέλικτο, οικονομικό και σύγχρονο. Ένα μοντέλο που δεν κουράζει, δεν προκαλεί με την κατανάλωσή του και προσφέρει όλα τα συστήματα άνεσης και ασφάλειας που χρειάζεσαι για να κινείσαι με ηρεμία στην πόλη. Αυτή είναι ακριβώς η αποστολή του Skoda Fabia Selection, της πιο ισορροπημένης έκδοσης στη γκάμα του δημοφιλούς supermini. Με τιμή που ξεκινά από 17.950 ευρώ, η Fabia στην έκδοση Selection 1.0 MPI 80 PS δεν παίζει τον ρόλο του «απλού» αυτοκινήτου πόλης. Είναι η πρόταση της Skoda για όσους θέλουν καθημερινή ευκολία χωρίς να κάνουν εκπτώσεις σε ποιότητα, τεχνολογία και εμφάνιση.

Η νέα γενιά του Fabia έχει αφήσει πίσω της κάθε ίχνος απλότητας. Με μήκος 4,11 μέτρα και σιλουέτα που θυμίζει μικρό hatchback μεγαλύτερης κατηγορίας, δείχνει στιβαρό και μοντέρνο. Στην έκδοση Selection οι προφυλακτήρες και οι καθρέπτες είναι στο χρώμα του αμαξώματος, οι ζάντες Callisto 15” δίνουν μια κομψή αλλά δυναμική παρουσία, ενώ τα προβολείς LED με λειτουργία Coming Home – Leaving Home φωτίζουν και εντυπωσιάζουν σε ίσο βαθμό. Η Skoda ακολουθεί τη σχεδιαστική γραμμή των μεγαλύτερων αδελφών της, με καθαρές γραμμές, μεγάλη μάσκα και ποιοτική λεπτομέρεια σε κάθε σημείο. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο που τραβά τα βλέμματα με υπερβολές· το κάνει με διακριτική κομψότητα, ταιριάζοντας απόλυτα στο αστικό περιβάλλον.

Μπαίνοντας στην καμπίνα, αντιλαμβάνεσαι αμέσως τη σχολαστικότητα με την οποία προσεγγίζει η Skoda την εργονομία. Το πολυλειτουργικό τιμόνι, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Virtual Cockpit και το Skoda Infotainment με SmartLink+ φέρνουν σύγχρονη τεχνολογία σε ένα προσιτό αυτοκίνητο. Η αίσθηση ποιότητας είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Ήπιες επιφάνειες, καθαρές γραμμές, ευδιάκριτα κουμπιά και 6 ηχεία με Skoda Surround που δίνουν απροσδόκητα πλούσιο ήχο. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης Bluetooth, DAB digital radio, αισθητήρες στάθμευσης πίσω, air condition, keyless go, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω και καθίσματα με ρύθμιση ύψους για τον οδηγό. Με πρακτικές λύσεις όπως διαιρούμενη πλάτη πίσω καθίσματος και χώρο αποσκευών που αγγίζει τα 380 λίτρα, η Fabia παραμένει πιστή στο μότο “Simply Clever”. Είναι το είδος του αυτοκινήτου που σε κάνει να εκτιμάς κάθε μικρή λεπτομέρεια της καθημερινότητας, χωρίς να χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα παραπάνω.

Η Skoda εξοπλίζει τη Fabia Selection με συστήματα που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Front Assist με αυτόματο φρενάρισμα

με αυτόματο φρενάρισμα Lane Assist

Hill Start Assist

Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Electronic Stability Control (ESC)

Αισθητήρα χρήσης ζωνών ασφαλείας για όλες τις θέσεις

Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών

Προστίθενται ακόμα έξι αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί και κεφαλής), αισθητήρας φώτων, περιοριστής ταχύτητας και φυσικά προβολείς ομίχλης. Είναι εμφανές πως η Fabia δεν αντιμετωπίζει τον οδηγό σαν “entry-level” πελάτη, αλλά του παρέχει πλήρη υποστήριξη, όποιο κι αν είναι το επίπεδο εμπειρίας του.

Ο τρικύλινδρος 1.0 MPI κινητήρας των 80 ίππων δεν υπόσχεται επιδόσεις ρεκόρ, αλλά λειτουργεί εξαιρετικά ομαλά και συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Η ροπή επαρκεί για καθημερινή χρήση, και η ησυχία στην καμπίνα σε συνθήκες πόλης είναι εντυπωσιακή. Το σημαντικότερο όμως είναι η κατανάλωση: μόλις 5,0 λίτρα/100 km στον κύκλο WLTP και εκπομπές CO₂ από 113 g/km, που σημαίνει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Σε μια εποχή που το κόστος χρήσης μετράει όσο ποτέ, η Fabia Selection τοποθετείται ιδανικά για την ελληνική πραγματικότητα: χαμηλή συντήρηση, μικρή κατανάλωση, υψηλή αξιοπιστία. Για όσους αναζητούν κάτι πιο δυνατό, η γκάμα προσφέρει και τον 1.0 TSI με 110 ή 116 PS, καθώς και επιλογή DSG αυτόματου κιβωτίου – πάντα με τη γνωστή οικονομία της Skoda.

Η Skoda Fabia δεν είναι φτιαγμένη για να συναρπάσει στις στροφές, αλλά για να καθησυχάζει. Η ανάρτηση απορροφά τις ανωμαλίες των ελληνικών δρόμων με υποδειγματικό τρόπο, και η αίσθηση στο τιμόνι είναι ελαφριά, όπως αρμόζει σε αυτοκίνητο πόλης. Παρότι βασίζεται στην πλατφόρμα MQB-A0 του ομίλου Volkswagen, που εξασφαλίζει στιβαρότητα και ακρίβεια στην οδήγηση, η Fabia καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα σε άνεση και σιγουριά. Οι αισθητήρες στάθμευσης, το Lane Assist και η αναγνώριση κόπωσης οδηγού συνεργάζονται για να μειώσουν το άγχος της αστικής οδήγησης, ενώ το σύστημα Start/Stop βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου χωρίς καθυστέρηση στην εκκίνηση. Αν τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά στο αστικό δίκτυο, αντιλαμβάνεσαι γρήγορα γιατί είναι ίσως το πιο “λογικό” Skoda για την Αθήνα: παρκάρει εύκολα, καταναλώνει ελάχιστα και προσφέρει την αίσθηση ασφάλειας ενός αυτοκινήτου που έχει μελετηθεί σε βάθος.

Η ονομασία “Selection” ταιριάζει απόλυτα, αφού η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει σχεδόν όλα όσα χρειάζεσαι χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Από ζάντες Callisto 15”, προβολείς LED, Virtual Cockpit, Skoda Infotainment και SmartLink+, μέχρι αισθητήρες στάθμευσης, προηγμένα συστήματα ασφαλείας, θερμαινόμενους καθρέφτες, DAB ραδιόφωνο και USB-C θύρες, δύσκολα θα αισθανθείς ότι λείπει κάτι. Η Skoda έχει καταφέρει να προσφέρει ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού σε προσιτή τιμή, δίνοντας προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και όχι στη βιτρίνα. Δεν χρειάζεται να “ανέβεις” επίπεδο για να απολαύσεις την τεχνολογία που θα έπρεπε να θεωρείται στάνταρ.

Με 17.950 ευρώ, η Skoda Fabia Selection τοποθετείται σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική θέση ανάμεσα στα δημοφιλέστερα supermini της ελληνικής αγοράς. Η τιμή της τη φέρνει απέναντι σε μοντέλα όπως το Toyota Yaris, το Hyundai i20 και το Peugeot 208, αλλά η Fabia διατηρεί ένα σπάνιο πλεονέκτημα: προσφέρει πραγματικά πλούσιο εξοπλισμό ήδη από τη βασική έκδοση, χωρίς να ζητά παραπάνω χρήματα για τα αυτονόητα. Είναι, με λίγα λόγια, το είδος του αυτοκινήτου που επιλέγεις με το μυαλό αλλά τελικά σε κερδίζει και με την ψυχή – γιατί κάνει την καθημερινότητα πιο απλή, πιο άνετη και πιο όμορφη.

Τι κρατάμε;