Το απόλυτο υβριδικό οικογενειακό SUV της Toyota – Τιμή στην Ελλάδα

Η Toyota ξέρει καλά πως όταν μιλάμε για ένα μεγάλο οικογενειακό SUV, δεν αρκούν οι χώροι και η πρακτικότητα.

Χρειάζεται επίσης αποδοτικότητα, τεχνολογία που να λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο και ένα εξηλεκτρισμένο σύνολο ικανό να καλύψει με την ίδια άνεση τις καθημερινές μετακινήσεις και ένα μεγάλο ταξίδι. Σε αυτή τη φιλοσοφία πατά το RAV4, ένα μοντέλο που εδώ και χρόνια αποτελεί βασικό πυλώνα της γκάμας της μάρκας και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οικογενειακά SUV της αγοράς. Το Toyota RAV4 δεν είναι απλώς ένα ακόμη SUV. Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει χτιστεί γύρω από τη λογική της υβριδικής αποδοτικότητας, της άνεσης στην καθημερινότητα και της αξιοπιστίας, στοιχεία που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τη μάρκα. Με δύο διαφορετικά εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, Hybrid και Plug-in Hybrid, προσφέρει στον αγοραστή τη δυνατότητα να επιλέξει το επίπεδο ηλεκτροκίνησης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Η εμφάνιση του RAV4 ακολουθεί τη γνωστή σχεδιαστική φιλοσοφία της Toyota για τα SUV της: έντονες γραμμές, μυώδεις επιφάνειες και ένα παρουσιαστικό που δείχνει στιβαρό χωρίς να γίνεται υπερβολικά επιθετικό. Η μεγάλη μάσκα, τα αιχμηρά LED φωτιστικά σώματα και οι πλαστικές προστατευτικές επιφάνειες γύρω από το αμάξωμα ενισχύουν την εικόνα ενός SUV που δεν περιορίζεται μόνο στην άσφαλτο. Παράλληλα, το σχετικά τετραγωνισμένο σχήμα του αμαξώματος συμβάλλει και στην πρακτικότητα, καθώς επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων. Με μήκος 4.600 mm, πλάτος 1.855 mm και μεταξόνιο 2.690 mm, το RAV4 τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των μεσαίων οικογενειακών SUV, προσφέροντας άνεση για πέντε επιβάτες και μεγάλο χώρο αποσκευών που φτάνει τα 580 λίτρα.

Στο εσωτερικό, το Toyota RAV4 ακολουθεί μια λογική που δίνει προτεραιότητα στην εργονομία και την καθημερινή πρακτικότητα. Οι επιφάνειες είναι ποιοτικές, με μαλακά υλικά σε βασικά σημεία, ενώ η διάταξη του ταμπλό είναι ξεκάθαρη και εύκολη στη χρήση. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων που υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto. Η Toyota έχει φροντίσει να διατηρήσει και φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, κάτι που κάνει τη χρήση στην καθημερινότητα πιο εύκολη. Οι χώροι είναι από τα δυνατά σημεία του μοντέλου. Οι πίσω επιβάτες έχουν πολύ καλό χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, ενώ το επίπεδο πάτωμα βοηθά και τον μεσαίο επιβάτη. Το πορτμπαγκάζ των 580 λίτρων μπορεί να φτάσει τα 1.690 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Η βασική επιλογή στη γκάμα είναι το Toyota RAV4 Hybrid, το οποίο χρησιμοποιεί το γνωστό υβριδικό σύστημα της μάρκας.Ο θερμικός κινητήρας είναι ένας 2.5 λίτρων τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson και συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Το σύνολο αποδίδει:

218 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση

στην προσθιοκίνητη έκδοση 222 ίππους στην τετρακίνητη έκδοση AWD-i

Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου στα 5,6-5,9 λίτρα/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ ξεκινούν από 126 g/km. Το σύστημα AWD-i χρησιμοποιεί έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, προσφέροντας ηλεκτρική τετρακίνηση χωρίς μηχανικό άξονα μετάδοσης.

Η κορυφαία έκδοση είναι το Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, που αποτελεί και το πιο ισχυρό μοντέλο της σειράς. Και εδώ χρησιμοποιείται ο ίδιος 2.5 λίτρων κινητήρας βενζίνης, όμως το υβριδικό σύστημα είναι σημαντικά ενισχυμένο, ενώ υπάρχει και μεγαλύτερη μπαταρία. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 306 ίππους, επιτρέποντας στο SUV να επιταχύνει από 0-100 km/h σε 6,0 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία των 18,1 kWh επιτρέπει ηλεκτρική αυτονομία έως 75 km, κάτι που σημαίνει ότι στην καθημερινή χρήση μπορεί να κινηθεί για αρκετές διαδρομές αμιγώς ηλεκτρικά. Η κατανάλωση σε μικτό κύκλο σύμφωνα με το WLTP είναι περίπου 1,0 l/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ ξεκινούν από 22 g/km.

Το Toyota RAV4 διατίθεται στην ελληνική αγορά με υβριδικό και plug-in hybrid σύστημα κίνησης. Οι τιμές ξεκινούν από:

Toyota RAV4 Hybrid 2.5 218 hp FWD – από 41.770 €

Η τετρακίνητη έκδοση κοστίζει από 51.400€ αλλά με ανώτερο επίπεδο εξοπλισμού.

Για την plug-in έκδοση:

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 306 hp AWD-i – από 54.970 €

Οι πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλισμού ανεβάζουν την τιμή, όμως προσθέτουν στοιχεία όπως μεγαλύτερους τροχούς, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμική οροφή και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης.

Το RAV4 αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της Toyota στην Ευρώπη. Συνδυάζει χώρους οικογενειακού SUV, χαμηλή κατανάλωση, υβριδική τεχνολογία και πολύ καλή καθημερινή χρηστικότητα. Είτε επιλεγεί η Hybrid έκδοση για χαμηλό κόστος χρήσης είτε η Plug-in Hybrid για μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και υψηλότερες επιδόσεις, το μοντέλο καταφέρνει να καλύψει ένα πολύ μεγάλο φάσμα αναγκών. Για όσους θέλουν ένα SUV που να μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα χωρίς ιδιαίτερους συμβιβασμούς, το Toyota RAV4 παραμένει μια από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές της κατηγορίας.

Τι κρατάμε;

• Ισχυρά υβριδικά σύνολα με 218 έως 306 ίππους

• Πολύ χαμηλή κατανάλωση για SUV αυτής της κατηγορίας

• Μεγάλοι χώροι για οικογένεια και αποσκευές

• Ηλεκτρική αυτονομία έως 75 km στην plug-in hybrid έκδοση