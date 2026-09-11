Το Audi A2 e-tron φθηνότερο στην Ελλάδα από τη Γερμανία – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

Το νέο Audi A2 e-tron μπήκε στον ελληνικό τιμοκατάλογο με τέσσερις εκδόσεις, έως 646 km αυτονομίας και τιμή από 36.980 ευρώ.

Λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια αποκάλυψή του, το Audi A2 e-tron κάνει ήδη την εμφάνισή του στον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο, με τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις ισχύος και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Audi ξεκινά στη χώρα μας από 36.980 ευρώ για το A2 e-tron Inspire των 170 PS, ενώ η γκάμα φτάνει μέχρι την έκδοση Progressive των 326 PS με τιμή 46.980 ευρώ.

Πρόκειται για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο εισόδου της Audi, με κίνηση στους πίσω τροχούς, τρεις διαφορετικές μπαταρίες και αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως τα 646 km WLTP. Παράλληλα, με κατανάλωση που ξεκινά από μόλις 12,8 kWh/100 km, αποτελεί το αποδοτικότερο Audi παραγωγής που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Από 36.980 ευρώ στην Ελλάδα

Ο νέος τιμοκατάλογος Audi MY27, με ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις του A2 e-tron. Η βασική Inspire αποδίδει 170 PS και ξεκινά από 36.980 ευρώ, ενώ ακολουθούν τρεις εκδόσεις Progressive με 190, 231 και 326 PS.

Έκδοση Ισχύς Τιμή A2 e-tron Inspire 170 PS 36.980 € A2 e-tron Progressive 190 PS 38.980 € A2 e-tron Progressive 231 PS 42.980 € A2 e-tron Progressive 326 PS 46.980 €

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ελληνική τιμή εκκίνησης βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα από εκείνη που είχε ανακοινωθεί αρχικά για τη Γερμανία, όπου το βασικό A2 e-tron των 125 kW ξεκινά από 38.200 ευρώ.

Καμία από τις τέσσερις ηλεκτρικές εκδόσεις δεν επιβαρύνεται με τέλος ταξινόμησης ή ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Τρεις μπαταρίες και έως 646 km αυτονομίας

Η γκάμα δεν διαφοροποιείται μόνο ως προς την ισχύ. Η Audi χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικές χωρητικότητες μπαταρίας, 52, 61 και 84 kWh, προσαρμόζοντας έτσι το A2 e-tron από ένα καθημερινό compact EV μέχρι ένα ηλεκτρικό κατάλληλο και για μεγαλύτερα ταξίδια.

Η βασική έκδοση των 170 PS χρησιμοποιεί μπαταρία 52 kWh και προσφέρει έως 423 km αυτονομίας WLTP. Στους 190 PS η μπαταρία αυξάνεται στις 61 kWh, με αυτονομία έως 515 km.

Η μεγαλύτερη μπαταρία των 84 kWh συνδυάζεται με τις εκδόσεις των 231 και 326 PS. Η πρώτη είναι και εκείνη που πετυχαίνει τη μεγαλύτερη αυτονομία της οικογένειας, φτάνοντας έως τα 646 km WLTP, ενώ η κορυφαία των 326 PS φτάνει έως τα 630 km.

Ισχύς Μπαταρία Αυτονομία WLTP 0-100 km/h 170 PS 52 kWh έως 423 km 8,8 δλ. 190 PS 61 kWh έως 515 km 7,9 δλ. 231 PS 84 kWh έως 646 km 7,0 δλ. 326 PS 84 kWh έως 630 km 5,7 δλ.

Όλες οι εκδόσεις είναι πισωκίνητες, χρησιμοποιώντας ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη.

Από 100 έως 183 kW η ταχυφόρτιση

Ανάλογες διαφορές υπάρχουν και στη μέγιστη ισχύ φόρτισης. Η έκδοση με την μπαταρία των 52 kWh υποστηρίζει έως 100 kW DC, με το 10-80% να απαιτεί περίπου 24 λεπτά. Η μπαταρία των 61 kWh δέχεται έως 105 kW και χρειάζεται περίπου 26 λεπτά.

Στις εκδόσεις με την μπαταρία των 84 kWh, η μέγιστη ισχύς αυξάνεται στα 183 kW, με το 10-80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 29 λεπτά. Το A2 e-tron υποστηρίζει επίσης αμφίδρομη φόρτιση. Μέσω της λειτουργίας Vehicle-to-Load μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές, ενώ σε αγορές όπου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή υποστηρίζεται και Vehicle-to-Home.

Το πιο αποδοτικό Audi μέχρι σήμερα

Ένα από τα βασικά σημεία πάνω στα οποία εξελίχθηκε το νέο A2 είναι η ενεργειακή απόδοση. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας περιορίζεται στο Cd 0,24, ενώ η έκδοση των 190 PS με το κατάλληλο πακέτο αποδοτικότητας πετυχαίνει κατανάλωση μόλις 12,8 kWh/100 km WLTP.

Για να φτάσει σε αυτή την επίδοση, η Audi έχει χρησιμοποιήσει ενεργά ελεγχόμενες εισαγωγές αέρα, σχεδόν πλήρως καλυμμένο κάτω μέρος, ειδικούς αεροδυναμικούς τροχούς και χειρολαβές που ενσωματώνονται στο αμάξωμα.

Ψηφιακό εσωτερικό με δύο μεγάλες οθόνες

Το εσωτερικό ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική λογική της Audi, με στάνταρ MMI panoramic display. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται Audi virtual cockpit plus 11,9 ιντσών, ενώ δίπλα του τοποθετείται κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης Audi assistant με τεχνητή νοημοσύνη και e-tron route planner. Το A2 e-tron έχει εξελιχθεί κυρίως για την ευρωπαϊκή αγορά και κατασκευάζεται στο Ingolstadt. Η Audi έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική του ανάπτυξη στην Ευρώπη, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται από τον Δεκέμβριο του 2026.

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