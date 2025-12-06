Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

Στην ελληνική αγορά όπου τα SUV έχουν μετατραπεί από πολυτέλεια σε καθημερινή ανάγκη, υπάρχουν κάποια μοντέλα που ξεχωρίζουν όχι απλώς για την εμφάνισή τους, αλλά για τον τρόπο που καταφέρνουν να «μιλούν» στον μέσο οδηγό.

Το νέο Citroën C3, στην τελευταία του γενιά, είναι ένα από αυτά. Ένα μικρό crossover που κουβαλά το γαλλικό DNA της άνεσης, της διαφορετικότητας και της λογικής τιμής – και δεν είναι τυχαίο ότι έχει ήδη γεμίσει τις ελληνικές πόλεις.

Η επιτυχία σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία ταξινομήσεων, η κατηγορία B-SUV κατέχει το 36% της ελληνικής αγοράς με 43.801 μονάδες στο σύνολο, ενώ το νέο Citroën C3 έχει ήδη πετύχει 4.458 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας το 10,18% του συνόλου της κατηγορίας. Μόνο μέσα στον Οκτώβριο σημείωσε 224 πωλήσεις, ποσοστό 5,78%, ξεπερνώντας αρκετούς καθιερωμένους αντιπάλους. Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε τυχαία. Το νέο C3 αξιοποιεί την ισορροπία ανάμεσα στο μέγεθος, την τιμή και την προσωπικότητά του, στοιχεία που το κάνουν αγαπητό στο ελληνικό κοινό, ιδιαίτερα σε όσους θέλουν SUV εμφάνιση χωρίς να πληρώσουν SUV τιμή.

Γαλλική αισθητική με SUV ταυτότητα

Η νέα γενιά του C3 βασίζεται στη Smart Car πλατφόρμα της Citroën, που του χαρίζει ύψος, στιβαρότητα και αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Παρότι ανήκει στα B-SUV, δείχνει πιο «γεμάτο» και πιο ώριμο, με έντονα προβολεία LED, χαρακτηριστική διπλή μάσκα με το λογότυπο Citroën να ενώνεται με τις φωτεινές υπογραφές και φουσκωμένα φτερά που του δίνουν πραγματική crossover όψη. Το μήκος του παραμένει στα 4 μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά ευέλικτο στην πόλη, αλλά δείχνει μεγαλύτερο χάρη στις σωστές αναλογίες και τις κάθετες επιφάνειες. Είναι ένα από εκείνα τα αυτοκίνητα που τραβούν βλέμματα όχι γιατί είναι κραυγαλέα, αλλά γιατί δείχνουν «έξυπνα» σχεδιασμένα.

Άνεση και πρακτικότητα, à la Citroën

Ανοίγοντας την πόρτα, θυμάσαι γιατί η Citroën έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην άνεση. Τα καθίσματα Advanced Comfort είναι πιο παχιά, με καλύτερη πλευρική στήριξη, και η ανάρτηση έχει επανασχεδιαστεί ώστε να απορροφά τους ελληνικούς δρόμους με την ηρεμία που συναντάς σε μεγαλύτερα μοντέλα. Ο εσωτερικός διάκοσμος έχει λιγότερη φλυαρία και περισσότερη ουσία. Η νέα κεντρική οθόνη 10,25” βρίσκεται ψηλά, το σύστημα infotainment είναι πιο γρήγορο και το τιμόνι έχει τη σωστή διάμετρο για ευχάριστη οδήγηση. Χώροι υπάρχουν αρκετοί για τέσσερις ενήλικες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 310 λίτρα, ικανοποιητικός για το μέγεθος.

Κινητήρες και επιδόσεις

Στη βάση της γκάμας, το Citroën C3 εξοπλίζεται με τον γνωστό 1.2 PureTech βενζίνης, με 83 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, που προσφέρει απλότητα, οικονομία και χαμηλό κόστος συντήρησης. Για όσους αναζητούν περισσότερη δύναμη, υπάρχει και η έκδοση 110 ίππων με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, η οποία υπόσχεται επιτάχυνση 0-100 km/h σε περίπου 10,5’’ και τελική ταχύτητα πάνω από 180 km/h. Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται στα 5,5 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ παραμένουν χαμηλές, εξασφαλίζοντας μηδενικά τέλη κυκλοφορίας σε αρκετές εκδόσεις. Με το συνολικό βάρος να παραμένει κάτω από τα 1.100 κιλά, η αίσθηση στο δρόμο είναι ζωντανή και φιλική.

Πλούσιος εξοπλισμός με λογική τιμή

Η βασική τιμή του C3 ξεκινά από 17.300 ευρώ, με εξοπλισμό που περιλαμβάνει σύστημα υποβοήθησης λωρίδας, αναγνώριση κόπωσης, σύστημα διατήρησης ταχύτητας, αισθητήρες φωτός και βροχής, πίσω κάμερα και φυσικά σύστημα πολυμέσων με πλήρη συνδεσιμότητα Apple CarPlay & Android Auto. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι δεν προσπαθεί να δείξει «φτηνό SUV». Η Citroën επένδυσε στην ποιότητα κύλισης, στη λειτουργικότητα και στην ευκολία καθημερινής χρήσης — στοιχεία που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον Έλληνα αγοραστή από τις εκατοντάδες ίππους ή τα “mode” οδήγησης.

Η επιτυχία του C3 δεν βασίζεται σε marketing ή εκπτώσεις, αλλά στη λογική. Για πολλούς νέους οδηγούς ή οικογένειες, είναι η πρώτη επαφή με την κατηγορία SUV. Οι αναλογίες του ταιριάζουν απόλυτα στην πόλη, ενώ η ανάρτηση και η θέση οδήγησης σε κάνουν να νιώθεις πως βρίσκεσαι σε μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δρόμοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχουν γεμίσει από C3. Με το που το οδηγήσεις, αντιλαμβάνεσαι πως αυτή η επιτυχία έχει αιτία: είναι ευκολοδήγητο, οικονομικό και κυρίως ευχάριστο.

Το νέο Citroën C3 είναι η απόδειξη ότι ένα αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να είναι ακριβό για να είναι έξυπνο. Με τιμή από 17.300 ευρώ, προσφέρει SUV εμφάνιση, άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, οικονομικό κινητήρα και μοντέρνα σχεδίαση. Δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει με αριθμούς, αλλά να σε εξυπηρετήσει καθημερινά – και το κάνει με εκείνη τη χαλαρή, γαλλική φυσικότητα που κανείς άλλος δεν μιμείται με επιτυχία.

Τι κρατάμε;

10,18% μερίδιο αγοράς στην κατηγορία B-SUV και συνεχώς ανοδική πορεία.

στην κατηγορία B-SUV και συνεχώς ανοδική πορεία. Τιμή από 17.300 ευρώ , ιδανική για νέο αγοραστή ή οικογένεια.

, ιδανική για νέο αγοραστή ή οικογένεια. Άνεση και ποιότητα κύλισης που θυμίζουν μεγαλύτερο SUV.

που θυμίζουν μεγαλύτερο SUV. Οικονομικός κινητήρας PureTech και χαμηλά κόστη χρήσης.

