Το B-SUV που ξεπούλησε τον Αύγουστο στην Ελλάδα – 21 αυτοκίνητα τη μέρα

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου δείχνει πλέον ξεκάθαρα πού γέρνει η ζυγαριά. Ο κόσμος προτιμά SUV με compact διαστάσεις, λογικό κόστος χρήσης και σύγχρονη τεχνολογία. Σε αυτή την κατηγορία, ένα μοντέλο έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να γράψει εντυπωσιακούς αριθμούς πωλήσεων τον Αύγουστο.,

649 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα

21 αυτοκίνητα την ημέρα

Προσιτή τιμή εκκίνησης με υβριδικές επιλογές

Δεύτερο συνολικά στην κατηγορία B-SUV το 2025

Πρόκειται για το Toyota Yaris Cross, το οποίο κατάφερε να ταξινομήσει 649 αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα, δηλαδή περίπου 21 καινούρια οχήματα κάθε μέρα. Η επίδοση αυτή το τοποθετεί στη 2η θέση της κατηγορίας B-SUV στην Ελλάδα, πίσω μόνο από το Peugeot 2008, και αποδεικνύει γιατί αποτελεί διαχρονικά ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της Toyota.

Γιατί το προτιμούν οι Έλληνες;

Η επιτυχία του Yaris Cross δεν είναι τυχαία. Από τη μία πλευρά υπάρχει η ευρωπαϊκή σχεδίαση, με δυναμική μάσκα, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και compact διαστάσεις (4,18 μ.) που το κάνουν ευέλικτο στην πόλη. Ταυτόχρονα, η Toyota έχει «χτίσει» μια εικόνα αξιοπιστίας που παίζει τεράστιο ρόλο στην επιλογή των αγοραστών στην Ελλάδα.

Στο εσωτερικό, το μοντέλο προσφέρει ευρυχωρία για πέντε άτομα και πορτμπαγκάζ έως 397 λίτρα, που είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγορίας. Ο εξοπλισμός ήδη από τη βασική έκδοση περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη οθόνη αφής και πλήρη δέσμη συστημάτων Toyota Safety Sense.

Ένα από τα μεγαλύτερα ατού του Yaris Cross είναι ο οικονομικός του κινητήρας. Διατίθεται με:

Υβριδικό 1.5 Hybrid 116 ή 130 ίππων

Υβριδικό AWD-i επίσης με 130 ίππους, με ηλεκτροκίνητο πίσω άξονα, ιδανικό για όσους θέλουν ασφάλεια σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

Η Toyota επενδύει πολύ στη τεχνολογία υβριδικών, και αυτό φαίνεται: το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων αφορά τις Hybrid εκδόσεις, που συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση με ευκολία στην πόλη.

Τιμή και τοποθέτηση στην αγορά

Η τιμή εκκίνησης για το Yaris Cross στην Ελλάδα ξεκινά από τις 24.120 ευρώ για την εισαγωγική υβριδική έκδοση. Σε συνδυασμό με ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης και την εγγύηση Toyota, το μοντέλο καταφέρνει να χτυπάει τόσο τον ιδιώτη όσο και τον εταιρικό πελάτη.

Η επιτυχία του όμως δεν οφείλεται μόνο στην τιμή. Είναι η συνολική πρόταση – πρακτικότητα, εξοπλισμός, υβριδική τεχνολογία και φήμη αξιοπιστίας – που το κάνουν να στέκεται ψηλά απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ο ανταγωνισμός στα B-SUV

Η κατηγορία B-SUV είναι η μεγαλύτερη της ελληνικής αγοράς, με μερίδιο πάνω από 35% τον Αύγουστο. Το Peugeot 2008 διατηρεί την πρωτιά, όμως το Yaris Cross ακολουθεί με ελάχιστη διαφορά. Στην ίδια πίστα παίζουν επίσης τα Citroën C3, Suzuki Vitara, Dacia Duster, Ford Puma και Nissan Juke. Παρόλα αυτά, λίγα μοντέλα καταφέρνουν να «γράφουν» 21 ταξινομήσεις τη μέρα.

Τι κρατάμε;

649 ταξινομήσεις τον Αύγουστο , μερίδιο 20,6% στα B-SUV.

, μερίδιο 20,6% στα B-SUV. Υβριδικές εκδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και δυνατότητα AWD.

με χαμηλή κατανάλωση και δυνατότητα AWD. Μεγάλο πορτμπαγκάζ και πλούσιος εξοπλισμός ακόμη και στις βασικές εκδόσεις.

ακόμη και στις βασικές εκδόσεις. Δυνατή εικόνα αξιοπιστίας Toyota, που παίζει καταλυτικό ρόλο στην αγορά.

