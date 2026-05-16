Το best-seller αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το πρώτο τετράμηνο του 2026 – Τι τιμή έχει;

Το Peugeot 2008 αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το πρώτο τετράμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία της αγοράς. Το γαλλικό B-SUV κατέγραψε 2.516 ταξινομήσεις από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, επίδοση που το φέρνει στην κορυφή της συνολικής ελληνικής αγοράς, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Η πορεία του 2008 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο την κατηγορία των B-SUV, αλλά το σύνολο των επιβατικών μοντέλων. Σε μια αγορά όπου οι αγοραστές στρέφονται όλο και περισσότερο στα SUV, αλλά ταυτόχρονα ζητούν χαμηλότερο κόστος χρήσης, αυτόματο κιβώτιο, υβριδική τεχνολογία και λογική τιμή αγοράς, το Peugeot 2008 φαίνεται να έχει βρει μια ισορροπία που αποδίδει εμπορικά.

Πρωτιά στην Ελλάδα και Νο1 B-SUV

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Peugeot, το 2008 ήταν το best-seller μοντέλο της ελληνικής αγοράς στο πρώτο τετράμηνο του 2026, με 2.516 ταξινομήσεις. Παράλληλα, διατηρεί την πρώτη θέση και στην κατηγορία των B-SUV, μια κατηγορία που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος των ιδιωτών αλλά και των εταιρικών πελατών.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η επίδοση του Απριλίου. Μόνο μέσα στον συγκεκριμένο μήνα, το Peugeot 2008 κατέγραψε 1.095 ταξινομήσεις, αναδεικνύοντας το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς για τον μήνα αυτό.

Η επίδοση αυτή δεν είναι αμελητέα, καθώς το B-SUV segment έχει πλέον πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. Σχεδόν κάθε κατασκευαστής διαθέτει μοντέλο στην κατηγορία, με υβριδικές, βενζινοκίνητες ή αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, γεγονός που κάνει την πρωτιά ακόμη πιο απαιτητική.

Η Peugeot κράτησε ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά

Η επιτυχία του 2008 συνδέεται και με τη συνολική πορεία της Peugeot στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο, η μάρκα κατέγραψε 1.555 ταξινομήσεις επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, με μερίδιο αγοράς 10,2%. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι, σε μια αγορά που συνολικά κινήθηκε πτωτικά κατά 2%.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2026, η Peugeot έφτασε τις 4.468 ταξινομήσεις, με μερίδιο 8,4%. Η επίδοση αυτή την κρατά στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς και δείχνει ότι η εμπορική της πορεία δεν στηρίζεται μόνο σε ένα μοντέλο, αν και το 2008 έχει ξεκάθαρα τον ρόλο του βασικού πρωταγωνιστή.

Γιατί το Peugeot 2008 κερδίζει στην Ελλάδα

Η πρωτιά του Peugeot 2008 δεν είναι τυχαία. Το μοντέλο βρίσκεται σε μια κατηγορία που ταιριάζει πολύ στις ανάγκες του Έλληνα αγοραστή. Έχει διαστάσεις που το κάνουν εύχρηστο στην πόλη, αλλά προσφέρει πιο SUV εικόνα, αυξημένη πρακτικότητα και αρκετούς χώρους για οικογενειακή χρήση.

Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ο χώρος αποσκευών των 434 λίτρων, τιμή που τοποθετεί το μοντέλο ψηλά για τα δεδομένα της κατηγορίας. Για έναν αγοραστή που θέλει ένα αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση, αλλά και για ταξίδια ή οικογενειακές ανάγκες, αυτό το στοιχείο έχει πραγματική αξία.

Παράλληλα, το 2008 διατηρεί τη γνώριμη σχεδιαστική ταυτότητα της Peugeot, με πιο δυναμική εικόνα σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές του. Το γαλλικό B-SUV ποντάρει πολύ στην εμφάνιση, στο ιδιαίτερο εσωτερικό και στο Peugeot i-Cockpit, το οποίο παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της μάρκας.

Υβριδικές εκδόσεις χωρίς φόρτιση

Καθοριστικό ρόλο στην εμπορική απήχηση του Peugeot 2008 παίζουν και οι εξηλεκτρισμένες εκδόσεις του. Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145, οι οποίες συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6.

Το σημαντικό εδώ είναι ότι οι υβριδικές εκδόσεις δεν απαιτούν φόρτιση από πρίζα. Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να κινείται κατά διαστήματα αμιγώς ηλεκτρικά, κυρίως σε αστικές συνθήκες, χωρίς να αλλάξει συνήθειες ή να εξαρτάται από υποδομές φόρτισης.

Αυτή η λογική φαίνεται να ταιριάζει ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά. Πολλοί αγοραστές θέλουν χαμηλότερη κατανάλωση και πιο σύγχρονη τεχνολογία, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν σε αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή να μπουν στη διαδικασία φόρτισης.

Υπάρχει και αμιγώς ηλεκτρικό E-2008

Για όσους θέλουν να περάσουν πλήρως στην ηλεκτροκίνηση, η γκάμα περιλαμβάνει και το E-2008, την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου. Με αυτόν τον τρόπο, η Peugeot καλύπτει διαφορετικές ανάγκες μέσα στην ίδια οικογένεια μοντέλου.

Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν τη θέση του 2008 στην αγορά. Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε υβριδική και ηλεκτρική έκδοση, ανάλογα με τη χρήση, το budget και τη δυνατότητα φόρτισης.

Η ύπαρξη πολλών επιλογών κίνησης είναι πλέον σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά σε μια περίοδο όπου η αγορά δεν κινείται μονοδιάστατα. Άλλοι οδηγοί επιλέγουν hybrid για ευκολία και οικονομία, άλλοι ηλεκτρικό για χαμηλότερο κόστος χρήσης σε βάθος χρόνου και άλλοι εξακολουθούν να ζητούν μια λύση με γνώριμη καθημερινή λειτουργία.

Τιμή από 22.900 ευρώ για τις Hybrid εκδόσεις

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο είναι η τιμή. Σύμφωνα με την Peugeot, οι εκδόσεις Hybrid του 2008 ξεκινούν από 22.900 ευρώ, με προωθητική ενέργεια. Σε μια περίοδο όπου οι τιμές των νέων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά, η τοποθέτηση αυτή παίζει σημαντικό ρόλο.

Η τιμή των 22.900 ευρώ αφορά ένα B-SUV με υβριδική τεχνολογία και αυτόματο κιβώτιο, συνδυασμός που πριν από λίγα χρόνια θα βρισκόταν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί το 2008 καταφέρνει να είναι ελκυστικό τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς πελάτες.

Η αγορά πλέον δεν κοιτά μόνο την αρχική τιμή. Κοιτά την κατανάλωση, το κιβώτιο, τον εξοπλισμό, την αξία μεταπώλησης και το συνολικό κόστος χρήσης. Εκεί το 2008 προσπαθεί να πατήσει πάνω σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο.

Η κατηγορία B-SUV συνεχίζει να οδηγεί την αγορά

Η επιτυχία του Peugeot 2008 επιβεβαιώνει και μια ευρύτερη τάση που θέλει τα B-SUV να παραμένουν από τις πιο εμπορικές κατηγορίες στην Ελλάδα. Προσφέρουν την εικόνα και την πρακτικότητα ενός SUV, χωρίς τις διαστάσεις και το κόστος ενός μεγαλύτερου μοντέλου.

Για τον Έλληνα οδηγό, αυτό το μέγεθος συχνά αποδεικνύεται ιδανικό. Το αυτοκίνητο πρέπει να χωρά στην πόλη, να είναι σχετικά οικονομικό, να έχει αρκετό χώρο για οικογένεια ή ταξίδι και να προσφέρει σύγχρονη τεχνολογία. Το 2008 καλύπτει ακριβώς αυτή τη ζήτηση.

Η κατηγορία έχει γίνει πολύ πιο ώριμη και απαιτητική. Δεν αρκεί πλέον ένα μοντέλο να έχει SUV εμφάνιση. Πρέπει να έχει εξοπλισμό, οικονομία, τεχνολογία, σωστή τιμή και ελκυστική εικόνα. Η εμπορική πορεία του 2008 δείχνει ότι η Peugeot έχει καταφέρει να τοποθετήσει το μοντέλο της σε ένα σημείο που απαντά στις βασικές ανάγκες της αγοράς.

