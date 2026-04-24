ΑΓΟΡΑ

Το best-seller hatchback με τις διπλάσιες πωλήσεις από το επόμενο στη κατηγορία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.04.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Σε μια αγορά όπου τα SUV σχεδόν μονοπωλούν, υπάρχει ένα μοντέλο που αποδεικνύει πως το κλασικό premium hatchback όχι μόνο αντέχει, αλλά κυριαρχεί.

Η BMW Σειρά 1 έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τρόπο που δύσκολα συναντάς στην κατηγορία των hatchback, δημιουργώντας μια απόσταση ασφαλείας από τον ανταγωνισμό που μεταφράζεται σε καθαρή εμπορική υπεροχή. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα στοιχεία της αγοράς. Με 742 ταξινομήσεις και μερίδιο 36,34%, η BMW Σειρά 1 δεν βρίσκεται απλώς στην κορυφή, αλλά αφήνει σημαντικά πίσω της το Audi A3, το οποίο ακολουθεί με 306 μονάδες. Η διαφορά αυτή δεν είναι απλώς αισθητή. Είναι ουσιαστικά διπλάσια, κάτι που σε μια premium κατηγορία με τόσο ισχυρά ονόματα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η επιτυχία της BMW Σειράς 1 δεν βασίζεται μόνο στην εικόνα της μάρκας. Κάτω από το hatchback αμάξωμα βρίσκεται μια σύγχρονη πλατφόρμα προσθιοκίνητης αρχιτεκτονικής, σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει μεγαλύτερους χώρους και καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου. Η μετάβαση αυτή, που έγινε πριν μερικά χρόνια, έδωσε στη Σειρά 1 πιο ουσιαστικό οικογενειακό χαρακτήρα, χωρίς να θυσιάζεται η οδηγική ταυτότητα που περιμένεις από μια BMW. Στην εισαγωγική έκδοση, τη 116, η BMW Σειρά 1 εξοπλίζεται με έναν τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1.5 λίτρων που αποδίδει 122 ίππους. Το σύνολο αυτό συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και κατανάλωση. Στην πράξη, πρόκειται για ένα μοτέρ που ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της καθημερινότητας, με ομαλή λειτουργία και επαρκή δύναμη για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις. Η ρύθμιση της ανάρτησης είναι ένα από τα δυνατά σημεία του μοντέλου. Η Σειρά 1 διατηρεί έναν πιο σφιχτό χαρακτήρα σε σχέση με τον μέσο όρο της κατηγορίας, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο στις στροφές και πιο άμεση αίσθηση από το τιμόνι. Παράλληλα, η ποιότητα κύλισης παραμένει σε υψηλό επίπεδο, κάτι που την καθιστά άνετη σε καθημερινή χρήση, ακόμη και σε πιο απαιτητικό οδικό δίκτυο.

Στο εσωτερικό, η BMW Σειρά 1 επενδύει ξεκάθαρα στην ψηφιακή εμπειρία και την ποιότητα κατασκευής. Το ταμπλό ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και μεγάλη κεντρική οθόνη που ενσωματώνει το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς. Η εργονομία παραμένει προσεγμένη, ενώ τα υλικά και η συναρμογή ενισχύουν την premium εικόνα. Οι χώροι έχουν βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με το παρελθόν, με περισσότερη άνεση για τους πίσω επιβάτες και πρακτικό πορτμπαγκάζ που καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογένειας. Το σημαντικό εδώ είναι πως η Σειρά 1 δεν περιορίζεται σε έναν lifestyle ρόλο, αλλά μπορεί να σταθεί ως βασικό αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση.

Η τιμή εκκίνησης της BMW Σειρά 1 στην Ελλάδα από 27.700 ευρώ για την έκδοση 116 με 122 ίππους την τοποθετεί σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σημείο για premium πρόταση. Δεν είναι η φθηνότερη επιλογή της κατηγορίας, όμως προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο για όποιον αναζητά το συνδυασμό ποιότητας, τεχνολογίας και brand. Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός εξηγεί και την εμπορική της επιτυχία. Σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι επιλογές πολλές, η BMW Σειρά 1 έχει καταφέρει να γίνει η προφανής επιλογή για ένα μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού. Και όταν ένα μοντέλο καταφέρνει να πουλά σχεδόν τα διπλάσια από τον άμεσο ανταγωνιστή του, τότε δεν μιλάμε απλώς για επιτυχία, αλλά για ξεκάθαρη κυριαρχία.

Τι κρατάμε;

  • Η BMW Σειρά 1 είναι μακράν πρώτη στην κατηγορία C, με πάνω από το 1/3 των συνολικών πωλήσεων
  • Σχεδόν διπλάσιες ταξινομήσεις από το Audi A3, κάτι που δείχνει καθαρή εμπορική κυριαρχία
  • Ισορροπημένο τεχνικό πακέτο, με αποδοτικό 1.5 turbo 122 ίππων στην εισαγωγική έκδοση
  • Premium αίσθηση και σύγχρονη τεχνολογία που τη φέρνουν ψηλά στις προτιμήσεις
  • Τιμή εκκίνησης από 27.700 ευρώ, που την καθιστά ένα από τα πιο προσιτά εισιτήρια στον κόσμο της BMW
#BMW#BMW 1-Series
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
