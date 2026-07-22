Το best-seller της Kia στην Ευρώπη – Πούλησε 16.072 αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα

Το μοντέλο που εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εμπορικό πυλώνα της Kia στην ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι κάποιο από τα νεότερα ηλεκτρικά της.

Είναι ένα οικογενειακό SUV με βενζινοκίνητες, diesel mild hybrid και full hybrid εκδόσεις, το οποίο παραμένει σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού. Ο λόγος για το Kia Sportage, που αναδείχθηκε στο best-seller της κορεατικής εταιρείας στην Ευρώπη, καταγράφοντας 16.072 πωλήσεις μόνο μέσα στον Μάιο του 2026.

Το Sportage παραμένει το δυνατό χαρτί της Kia

Η επίδοση του Sportage αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι η Kia διαθέτει πλέον μία από τις πληρέστερες γκάμες ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρά την άνοδο μοντέλων όπως τα EV3, EV4, EV5 και EV2, το συμβατικό και εξηλεκτρισμένο SUV εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων της μάρκας. Στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης της Kia βρέθηκε το Picanto με 5.955 αυτοκίνητα, ενώ ακολούθησε το Stonic με 4.868 μονάδες. Το K4 συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα με 1.887 πωλήσεις. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή: το Sportage πούλησε σχεδόν τριπλάσια αυτοκίνητα από το Picanto, επιβεβαιώνοντας ότι τα οικογενειακά SUV εξακολουθούν να κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Καθοριστικό ρόλο στην εμπορική πορεία του μοντέλου διαδραματίζουν οι εξηλεκτρισμένες εκδόσεις του. Μόνο το Sportage Full Hybrid σημείωσε 6.869 πωλήσεις τον Μάιο, αποτελώντας το δημοφιλέστερο υβριδικό μοντέλο της Kia. Συνολικά, η εταιρεία πούλησε 30.995 εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρώπη μέσα στον μήνα, αριθμός που περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικά, full hybrid και plug-in hybrid μοντέλα. Η ευρωπαϊκή αγορά κινείται πλέον ξεκάθαρα προς την ηλεκτροκίνηση. Τα υβριδικά κατέκτησαν μερίδιο 35,5%, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά έφτασαν το 23,3%, ξεπερνώντας για τον συγκεκριμένο μήνα τα αυτοκίνητα βενζίνης, τα οποία περιορίστηκαν στο 21,7%.

Από 30.990 ευρώ στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, το νέο Kia Sportage ξεκινά από 30.990 ευρώ. Η βασική έκδοση συνδυάζει τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων των 150 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, diesel mild hybrid επιλογές, καθώς και το ισχυρότερο Sportage Full Hybrid των 239 ίππων. Το ελληνικό Sportage προσφέρεται στις εκδόσεις εξοπλισμού Platinum, Titanium και GT-Line, ανάλογα με τον κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης.

Έκδοση MY2027 Τιμή 1.6T 150 PS 6MT 2WD Platinum 30.990 € 1.6T 150 PS 6MT 2WD Titanium 33.690 € 1.6T 150 PS 7DCT 2WD Platinum 33.190 € 1.6T 150 PS 7DCT 2WD Titanium 35.690 € 1.6D 136 PS 6MT 2WD Platinum Hybrid 31.690 € 1.6D 136 PS 6MT 2WD Titanium Hybrid 34.190 € 1.6D 136 PS 7DCT 2WD Platinum Hybrid 33.690 € 1.6D 136 PS 7DCT 2WD Titanium Hybrid 36.190 €

Στην κορυφή του ενδιαφέροντος βρίσκεται το αναβαθμισμένο Sportage Full Hybrid, το οποίο αποδίδει πλέον 239 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η προσθιοκίνητη έκδοση ξεκινά από 35.190 ευρώ, ενώ το τετρακίνητο Sportage Full Hybrid κοστίζει από 37.690 ευρώ. Στην κορυφαία τετρακίνητη διαμόρφωση GT-Line, η τιμή φτάνει τις 45.190 ευρώ.

Έκδοση Full Hybrid MY2027 Τιμή 239 PS 6AT 2WD Platinum 35.190 € 239 PS 6AT 2WD Titanium 37.690 € 239 PS 6AT 2WD GT-Line 42.690 € 239 PS 6AT 4WD Platinum 37.690 € 239 PS 6AT 4WD Titanium 40.190 € 239 PS 6AT 4WD GT-Line 45.190 €

Παράλληλα, στον ελληνικό τιμοκατάλογο παραμένουν διαθέσιμα αυτοκίνητα MY2026, με το βενζινοκίνητο Sportage να ξεκινά από 32.990 ευρώ με αυτόματο κιβώτιο και το Full Hybrid από 34.990 ευρώ.

Η επιτυχία του Sportage δεν βασίζεται μόνο στην ποικιλία κινητήρων. Το μοντέλο συνδυάζει την εμφάνιση ενός σύγχρονου SUV με ευρύχωρη καμπίνα, προηγμένη συνδεσιμότητα και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Η νέα γκάμα MY2027 διαθέτει επίσης κάμερα παρακολούθησης στο εσωτερικό της καμπίνας, ενώ ανάλογα με την έκδοση προσφέρονται ζάντες αλουμινίου έως 19 ίντσες, ψηφιακές οθόνες και υπηρεσίες Kia Connect. Το Sportage διατίθεται στην Ελλάδα με επταετή εργοστασιακή εγγύηση, η οποία καλύπτει επτά χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο. Με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 31.000 ευρώ, επιλογές βενζίνης, diesel και full hybrid, καθώς και δικίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις, το Kia Sportage καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα αγοραστών. Αυτή ακριβώς η πολυσυλλεκτικότητα εξηγεί γιατί, ακόμη και στην εποχή των EV, παραμένει το δημοφιλέστερο μοντέλο της Kia στην Ευρώπη.

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