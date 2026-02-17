To C-SUV που κοστίζει λιγότερο από supermini – Δες τον εξοπλισμό του

Υπάρχουν περιπτώσεις στην αγορά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση για να σου τραβήξουν την προσοχή. Αρκεί μία σύγκριση τιμής. Στην προκειμένη, η εξίσωση είναι σχεδόν παράδοξη. Ένα SUV κατηγορίας C με τιμή χαμηλότερη από supermini.

Και όχι οριακά, αλλά με διαφορά που σε βάζει σε σκέψεις πριν καν μπεις στη διαδικασία να δεις εξοπλισμούς ή διαστάσεις. Το ιδανικό παράδειγμα λέγεται DFSK 500 και αυτή τη στιγμή τοποθετείται στα 17.990 ευρώ μέσω προωθητικής ενέργειας, από αρχική τιμή 21.800 ευρώ. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον εκτοξεύεται όταν το βάλεις δίπλα σε αυτοκίνητα πόλης. Γιατί σήμερα, το φθηνότερο Aygo X ξεκινά από 19.670 ευρώ, το Renault Clio από 20.900 ευρώ, το Volkswagen Polo από 22.980 ευρώ, ενώ ακόμη και το Hyundai i20 βρίσκεται πάνω από το κινεζικό SUV, στα 18.190 ευρώ. Με απλά λόγια, πληρώνεις λιγότερα για κάτι που ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Η πρώτη και πιο ουσιαστική διαφορά δεν είναι στον εξοπλισμό, αλλά στο ίδιο το μέγεθος. Το DFSK 500 κινείται ξεκάθαρα σε διαστάσεις οικογενειακού SUV, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χώρους επιβατών και αποσκευών. Για κάποιον που έρχεται από supermini, η μετάβαση είναι άμεση. Ψηλότερη θέση οδήγησης, καλύτερη περιμετρική ορατότητα και περισσότερος «αέρας» στην καμπίνα δημιουργούν μια εντελώς διαφορετική καθημερινή εμπειρία. Δεν είναι αυτοκίνητο πόλης που απλώς μεγάλωσε. Είναι SUV που απλώς κοστολογήθηκε επιθετικά. Εξωτερικά, το DFSK 500 ακολουθεί τη σύγχρονη SUV αισθητική, με έντονη μάσκα, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και αναλογίες που παραπέμπουν σε μεγαλύτερα budget. Δεν έχει την «entry-level» εικόνα που θα περίμενες σε αυτά τα χρήματα, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο αγοραστικά.

Περνώντας στο εσωτερικό, η έκδοση Comfort καλύπτει πλήρως το πλαίσιο βασικού εξοπλισμού που περιμένεις σήμερα, χωρίς να σου δημιουργεί την αίσθηση «εισαγωγικής έκδοσης». Υπάρχει επένδυση καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, πολυλειτουργικό τιμόνι και ρυθμίσεις καθισμάτων που επιτρέπουν σωστή θέση οδήγησης, ενώ στο κέντρο του ταμπλό συναντάς οθόνη αφής 7 ιντσών με Bluetooth και mirroring για συνδεσιμότητα με smartphone.

Στην καθημερινότητα, χρήσιμη αποδεικνύεται η παρουσία κάμερας οπισθοπορείας, ειδικά αν αναλογιστείς τις μεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση με supermini, ενώ στοιχεία όπως cruise control, air condition και ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto-Hold ενισχύουν την αίσθηση πληρότητας. Εξωτερικά, οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και οι χρωμιωμένες λεπτομέρειες συμπληρώνουν την εικόνα, ενώ στο πεδίο ασφάλειας υπάρχει πλήρες πακέτο με ESP, ABS με EBD, Hill Assist και Hill Descent Control. Με απλά λόγια, πρόκειται για βασική έκδοση που δεν δείχνει… βασική.

Κάτω από το καπό, το σύνολο υπηρετεί ξεκάθαρα τον ρόλο του καθημερινού μεταφορικού μέσου. Η λειτουργία είναι ομαλή, η απόδοση επαρκής για αστική και περιαστική χρήση και το set-up προσανατολισμένο στην άνεση. Δεν προσπαθεί να πείσει για σπορ χαρακτήρα. Προσπαθεί να καλύψει πρακτικές ανάγκες. Και το κάνει χωρίς υπερβολές, στοιχείο που ταιριάζει στον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου.

Εκεί που το DFSK 500 χτίζει το πραγματικό του επιχείρημα είναι στο συνολικό πακέτο. Γιατί εδώ δεν αγοράζεις απλώς εξοπλισμό ή χώρους. Αγοράζεις κατηγορία σε τιμή μικρότερης κατηγορίας. Ουσιαστικά απευθύνεται σε δύο κοινά. Σε όσους θα έπαιρναν supermini αλλά θέλουν κάτι μεγαλύτερο και σε όσους θέλουν SUV χωρίς να μπουν σε budgets άνω των 25.000 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, η πρόταση αποκτά ιδιαίτερη εμπορική βαρύτητα.

Και κάπου εδώ αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον η σύγκριση με την ίδια την κατηγορία. Γιατί αν βγεις από τα supermini και δεις τα καθιερωμένα C-SUV της αγοράς, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Τα περισσότερα μοντέλα ξεκινούν πλέον από τα 24.000 έως και 28.000 ευρώ στις βασικές τους εκδόσεις, με υβριδικές ή αυτόματες εκδόσεις να περνούν εύκολα το φράγμα των 30.000 ευρώ. Ακόμη και οι πιο «value» επιλογές της κατηγορίας δύσκολα κατεβαίνουν κάτω από τις 23.000 ευρώ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η DFSK τοποθετεί ένα κανονικό SUV σχεδόν 5.000 έως 10.000 ευρώ χαμηλότερα από τον πυρήνα της κατηγορίας. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να αλλάξει τον τρόπο που συγκρίνει και αποφασίζει ο υποψήφιος αγοραστής.

Τι κρατάμε;