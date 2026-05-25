Το C-SUV της Audi που παίρνεις με 299 ευρώ/μήνα και 10 χρόνια εγγύηση

Η Audi κάνει ακόμα πιο ελκυστική την απόκτηση του νέου Q3, προσφέροντας ένα ισχυρό πακέτο που συνδυάζει προνομιακή χρηματοδότηση, πλούσιο εξοπλισμό και μακροχρόνια προστασία

Το νέο Audi Q3, διαθέσιμο σε εκδόσεις SUV και Sportback, τώρα προσφέρεται με ένα ισχυρό πακέτο που συνδυάζει προνομιακό επιτόκιο 3,9%, πακέτο Premium και εγγύηση μέχρι 10 χρόνια. Το Q3 συνεχίζει να ξεχωρίζει στην κατηγορία των compact premium SUV χάρη στη δυναμική του σχεδίαση, την προηγμένη τεχνολογία και την πρακτικότητα που προσφέρει στην καθημερινή χρήση.

Ακόμα πιο προσιτό

Τώρα, η απόκτηση του νέου Q3 γίνεται ακόμα πιο προσιτή χάρη στο ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα Q3 Credit της Audi Financial Services. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αποκτήσουν με επιτόκιο 3,9%, μηνιαία δόση από 299€ και προκαταβολή από 30%. Στο τέλος της 48μηνης χρηματοδότησης, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει το αυτοκίνητο ή να το επιστρέψει με εξασφαλισμένη αξία επαναγοράς, μειώνοντας σημαντικά το ρίσκο.

Επιπλέον, όσοι θέλουν μεγαλύτερη σιγουριά, μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Audi Platinum, που προσφέρει εγγύηση έως 10 χρόνια ή 150.000 χλμ.

Premium πακέτα

Για ακόμα μεγαλύτερη αξία, η Audi προσφέρει το πακέτο Premium με όφελος εξοπλισμού έως 3.300€, το οποίο περιλαμβάνει πλούσιες προσθήκες σε άνεση, τεχνολογία και αισθητική.

Το πακέτο Premium περιλαμβάνει:

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου 18″ (δυνατότητα αναβάθμισης)

Πακέτο Climate Control Plus:

Αυτόματο κλιματισμό 3 ζωνών

Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός

Το πακέτο Premium Plus προσθέτει:

Εσωτερικό με sport καθίσματα σε ύφασμα μαύρο (δυνατότητα αναβάθμισης)

Πακέτο Ambient Lighting Plus με δυνατότητα εξατομίκευσης χρώματος

Διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού σε αλουμίνιο Cross-Brushed matt (δυνατότητα αναβάθμισης)

Με αυτόν τον συνδυασμό προσφορών, το νέο Audi Q3 γίνεται μία από τις πιο συμφέρουσες προτάσεις στην premium compact κατηγορία, προσφέροντας υψηλή ποιότητα, τεχνολογία και ευελιξία απόκτησης.

