Το compact crossover που σου γλιτώνει 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Η κατηγορία των compact crossover έχει αποκτήσει ξεχωριστή δυναμική στην Ελλάδα, κυρίως γιατί απαντά σε πραγματικές ανάγκες. Ο οδηγός θέλει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ευελιξία πόλης, χαμηλό κόστος χρήσης και τιμή αγοράς που να παραμένει προσγειωμένη. Όταν σε αυτά προστεθεί και τεχνολογία διπλού καυσίμου, τότε το πακέτο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ουσία.

Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται το Dacia Sandero Stepway Eco-G 120, μια έκδοση που δίνει έμφαση στην καθημερινή οικονομία χωρίς να χάνει τον crossover χαρακτήρα της, με τιμή εκκίνησης από 18.900 ευρώ. Παράλληλα, διατίθεται και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στην αστική μετακίνηση.

Το Stepway διαφοροποιείται αισθητά από το απλό Sandero, όχι μόνο οπτικά αλλά και λειτουργικά. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος και οι ράγες οροφής δημιουργούν ένα σύνολο πιο ανθεκτικό στις ελληνικές συνθήκες δρόμου. Η πιο ψηλή θέση οδήγησης βελτιώνει την ορατότητα, ενώ οι compact διαστάσεις διατηρούν την ευελιξία μέσα στην πόλη. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να κινηθεί καθημερινά χωρίς άγχος, αλλά και να βγει εκτός ασφάλτου όταν χρειαστεί.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο Eco-G 120, ένας κινητήρας που λειτουργεί με βενζίνη και LPG μέσω εργοστασιακά εξελιγμένου συστήματος. Η ισχύς φτάνει τους 120 ίππους, με ομαλή λειτουργία και επαρκή ροπή για καθημερινή χρήση και ταξίδι. Το σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα την εναλλαγή καυσίμου, χωρίς παρέμβαση του οδηγού, διατηρώντας σταθερή απόδοση. Η ύπαρξη και αυτόματου κιβωτίου ενισχύει τον αστικό χαρακτήρα της έκδοσης, καθιστώντας την πιο άνετη σε συνθήκες κίνησης.

Το βασικό πλεονέκτημα της έκδοσης Eco-G είναι ξεκάθαρα το λειτουργικό κόστος. Χάρη στη χρήση LPG, ο οδηγός μπορεί να εξοικονομεί έως και 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα σε σχέση με την αποκλειστική χρήση βενζίνης. Σε βάθος χρόνου, ειδικά για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα, το όφελος γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Παράλληλα, οι εκπομπές είναι έως και 10% χαμηλότερες σε CO₂, στοιχείο που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και τυχόν κόστη που σχετίζονται με ρύπους.

Παρά τον value for money χαρακτήρα του, το Stepway δεν υστερεί σε τεχνολογία. Συναντάμε οθόνη πολυμέσων έως 10,1 ιντσών, πλήρη συνδεσιμότητα smartphone με ασύρματο Android Auto & Apple CarPlay, καθώς και ψηφιακό πίνακα οργάνων. Η εργονομία είναι απλή, με φυσικούς διακόπτες όπου χρειάζεται, διατηρώντας τη χρηστικότητα σε υψηλό επίπεδο.

Το μοντέλο ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα ADAS που ενισχύουν την καθημερινή ασφάλεια. Μεταξύ άλλων διαθέτει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, blind spot warning, cruise control και driver monitoring system. Εξοπλισμός που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν θεωρούνταν δεδομένος στην κατηγορία.

Παρά το compact αποτύπωμα, το Stepway παραμένει ιδιαίτερα λειτουργικό. Ο χώρος αποσκευών καλύπτει οικογενειακές ανάγκες, ενώ η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνει σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα. Η συνολική φιλοσοφία δίνει έμφαση στην αντοχή και την ευκολία χρήσης.

Η τιμή εκκίνησης από 18.900 € το φέρνει κάτω από το όριο των 19.000 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά compact crossover της αγοράς. Ακόμη και με αυτόματο κιβώτιο, διατηρεί ανταγωνιστικό χαρακτήρα, ειδικά αν συνυπολογιστεί το χαμηλό κόστος καυσίμου.

Τι κρατάμε