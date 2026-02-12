quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Το compact crossover που σου γλιτώνει 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 12.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-compact-crossover-pou-sou-glitonei-35-evro-se-kathe-gemisma-timi-kato-apo-19-000-evro-792599

Η κατηγορία των compact crossover έχει αποκτήσει ξεχωριστή δυναμική στην Ελλάδα, κυρίως γιατί απαντά σε πραγματικές ανάγκες. Ο οδηγός θέλει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ευελιξία πόλης, χαμηλό κόστος χρήσης και τιμή αγοράς που να παραμένει προσγειωμένη. Όταν σε αυτά προστεθεί και τεχνολογία διπλού καυσίμου, τότε το πακέτο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ουσία.

Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται το Dacia Sandero Stepway Eco-G 120, μια έκδοση που δίνει έμφαση στην καθημερινή οικονομία χωρίς να χάνει τον crossover χαρακτήρα της, με τιμή εκκίνησης από 18.900 ευρώ. Παράλληλα, διατίθεται και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στην αστική μετακίνηση.

Το Stepway διαφοροποιείται αισθητά από το απλό Sandero, όχι μόνο οπτικά αλλά και λειτουργικά. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος και οι ράγες οροφής δημιουργούν ένα σύνολο πιο ανθεκτικό στις ελληνικές συνθήκες δρόμου. Η πιο ψηλή θέση οδήγησης βελτιώνει την ορατότητα, ενώ οι compact διαστάσεις διατηρούν την ευελιξία μέσα στην πόλη. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να κινηθεί καθημερινά χωρίς άγχος, αλλά και να βγει εκτός ασφάλτου όταν χρειαστεί.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο Eco-G 120, ένας κινητήρας που λειτουργεί με βενζίνη και LPG μέσω εργοστασιακά εξελιγμένου συστήματος. Η ισχύς φτάνει τους 120 ίππους, με ομαλή λειτουργία και επαρκή ροπή για καθημερινή χρήση και ταξίδι. Το σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα την εναλλαγή καυσίμου, χωρίς παρέμβαση του οδηγού, διατηρώντας σταθερή απόδοση. Η ύπαρξη και αυτόματου κιβωτίου ενισχύει τον αστικό χαρακτήρα της έκδοσης, καθιστώντας την πιο άνετη σε συνθήκες κίνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το βασικό πλεονέκτημα της έκδοσης Eco-G είναι ξεκάθαρα το λειτουργικό κόστος. Χάρη στη χρήση LPG, ο οδηγός μπορεί να εξοικονομεί έως και 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα σε σχέση με την αποκλειστική χρήση βενζίνης. Σε βάθος χρόνου, ειδικά για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα, το όφελος γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Παράλληλα, οι εκπομπές είναι έως και 10% χαμηλότερες σε CO₂, στοιχείο που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και τυχόν κόστη που σχετίζονται με ρύπους.

Παρά τον value for money χαρακτήρα του, το Stepway δεν υστερεί σε τεχνολογία. Συναντάμε οθόνη πολυμέσων έως 10,1 ιντσών, πλήρη συνδεσιμότητα smartphone με ασύρματο Android Auto & Apple CarPlay, καθώς και ψηφιακό πίνακα οργάνων. Η εργονομία είναι απλή, με φυσικούς διακόπτες όπου χρειάζεται, διατηρώντας τη χρηστικότητα σε υψηλό επίπεδο.

Το μοντέλο ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα ADAS που ενισχύουν την καθημερινή ασφάλεια. Μεταξύ άλλων διαθέτει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, blind spot warning, cruise control και driver monitoring system. Εξοπλισμός που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν θεωρούνταν δεδομένος στην κατηγορία.

Παρά το compact αποτύπωμα, το Stepway παραμένει ιδιαίτερα λειτουργικό. Ο χώρος αποσκευών καλύπτει οικογενειακές ανάγκες, ενώ η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνει σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα. Η συνολική φιλοσοφία δίνει έμφαση στην αντοχή και την ευκολία χρήσης.

Η τιμή εκκίνησης από 18.900 € το φέρνει κάτω από το όριο των 19.000 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά compact crossover της αγοράς. Ακόμη και με αυτόματο κιβώτιο, διατηρεί ανταγωνιστικό χαρακτήρα, ειδικά αν συνυπολογιστεί το χαμηλό κόστος καυσίμου.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι κρατάμε

  • Διπλό καύσιμο βενζίνη + LPG
  • Έως 35 € όφελος σε κάθε γέμισμα
  • 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂
  • Διαθέσιμο και με αυτόματο κιβώτιο
  • Τιμή εκκίνησης από 18.900 €
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Dacia#Dacia Sandero Stepway
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-yvridiko-44-suv-pou-agapoun-oi-ellines-kanei-1-510-km-me-ena-gemisma-timi-792582

ΑΓΟΡΑ

10.02.2026

Το υβριδικό 4×4 SUV που αγαπούν οι Έλληνες κάνει 1.510 km με ένα γέμισμα – Τιμή
to-fthinotero-7thesio-crossover-stin-ellada-kanei-pano-apo-1-000-km-me-ena-gemisma-637237

ΑΓΟΡΑ

01.01.2026

Το φθηνότερο 7θέσιο crossover στην Ελλάδα – Κάνει πάνω από 1.000 km με ένα γέμισμα
se-poia-chora-to-evropaiko-best-seller-xekina-apo-molis-12-790-evro-777996

ΑΓΟΡΑ

19.12.2025

Σε ποια χώρα το ευρωπαϊκό best-seller ξεκινά από μόλις 12.790 ευρώ
to-agapimeno-value-for-money-suv-ton-ellinon-kanei-1-400-km-me-ena-gemisma-me-timi-20-500-evro-766283

ΑΓΟΡΑ

28.11.2025

Το αγαπημένο value for money SUV των Ελλήνων κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα – Με τιμή 20.500 ευρώ
to-monadiko-yvridiko-suv-stin-ellada-pou-chrisimopoiei-kai-ygraerio-me-aftonomia-1-450-km-xekina-apo-24-800-evro-778598

ΑΓΟΡΑ

09.10.2025

Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ
to-megalo-yvridiko-suv-pou-pairneis-me-199-e-mina-777873

ΑΓΟΡΑ

05.10.2025

Το μεγάλο υβριδικό SUV που παίρνεις με 199 €/μήνα

Πρόσφατες Ειδήσεις