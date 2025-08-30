Η Jeep έχει χτίσει τον μύθο της πάνω στα μεγάλα, σκληροτράχηλα SUV. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κατάφερε να μεταφέρει το DNA της και σε μικρότερες κατηγορίες, προσελκύοντας νέο κοινό που θέλει το στυλ της Jeep αλλά σε πιο προσιτή «συσκευασία».

Τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ για την έκδοση Longitude βενζίνης.

Διατίθεται επίσης ως υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό.

Εξοπλισμός πλούσιος ακόμη και στη βασική έκδοση.

Κινητήρας βενζίνης 1.2 Turbo 100 ίππων με κατανάλωση 5,6 l/100 km.

Το best seller της Jeep σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το Jeep Avenger είναι το πρώτο compact SUV της μάρκας και πλέον έχει καθιερωθεί ως το best seller της γκάμας, προσελκύοντας οδηγούς που θέλουν το στυλ και την αύρα της Jeep σε πιο προσιτή μορφή.

Με μήκος μόλις 4,08 μ. καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ευελιξία της πόλης και την πρακτικότητα μιας οικογένειας. Και όλα αυτά με τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ, χάρη σε προωθητική ενέργεια της Jeep (Αφορά το Avenger 1.2 100hp Longitude με μηχανικό κιβώτιο).

Κινητήρες και εκδόσεις

Η εισαγωγική έκδοση βενζίνης εξοπλίζεται με τον τρικύλινδρο 1.2 Turbo 100 ίππων. Προσφέρει ροπή 205 Nm, κατανάλωση 5,6 l/100 km και εκπομπές 126 g/km CO₂, αποτελώντας μια ισορροπημένη λύση για καθημερινή χρήση.

Όμως το Avenger δεν περιορίζεται μόνο εδώ. Η γκάμα περιλαμβάνει και:

Υβριδική έκδοση (e-Hybrid 48V) με συνδυαστική ισχύ 136 ίππων και αυτόματο κιβώτιο, ιδανική για χαμηλότερη κατανάλωση στην πόλη.

με συνδυαστική ισχύ 136 ίππων και αυτόματο κιβώτιο, ιδανική για χαμηλότερη κατανάλωση στην πόλη. Αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (Avenger BEV) με μπαταρία 54 kWh, αυτονομία έως 400 km WLTP και άμεση απόδοση 156 ίππων.

Με αυτόν τον τρόπο, η Jeep προσφέρει πλήρη κάλυψη αναγκών: από τον παραδοσιακό κινητήρα βενζίνης μέχρι την ηλεκτροκίνηση του μέλλοντος.

Εξοπλισμός και τεχνολογία

Η Jeep φρόντισε ώστε ακόμη και η βασική έκδοση να ξεχωρίζει. Το Avenger διαθέτει:

• 10.25” οθόνη infotainment • 7’’ οθόνη πίνακα οργάνων • Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος • Αυτόνομο φρενάρισμα • Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας • Διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας • Αναγνώριση κόπωσης οδηγού • Cruise control • Σύστημα ελέγχου κατάβασης • Selec-Terrain (πρόγραμμα ελέγχου πρόσφυσης) • Ηλεκτρικό χειρόφρενο (με auto hold) • Air condition • Υπηρεσίες συνδεσιμότητας

Με πορτμπαγκάζ 380 λίτρων, έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους και μοντέρνο εσωτερικό, το Avenger προσφέρει όλα όσα ζητά ένας σύγχρονος οδηγός.

Jeep χαρακτήρας σε compact διαστάσεις

Παρά τις μικρές του διαστάσεις, το Avenger δείχνει με την πρώτη ματιά ότι είναι γνήσιο Jeep. Η μάσκα με τις επτά γρίλιες, τα φουσκωμένα φτερά και η απόσταση 200 mm από το έδαφος του χαρίζουν εικόνα μεγαλύτερου SUV. Οι γωνίες προσέγγισης και διαφυγής παραμένουν κορυφαίες για την κατηγορία, δίνοντας μια δόση off-road δυνατοτήτων, ακόμη κι αν η βασική έκδοση είναι δικίνητη.

Το best seller της μάρκας

Δεν είναι τυχαίο ότι το Avenger έχει κατακτήσει την κορυφή στις πωλήσεις της Jeep. Με προσιτή τιμή, πλούσιο εξοπλισμό και πολλές επιλογές κινητήρων, έχει καταφέρει να απευθυνθεί σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό από τα παραδοσιακά Jeep. Στην Ελλάδα ήδη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις πωλήσεων της κατηγορίας του, ενώ στην Ευρώπη αποτελεί το πιο επιτυχημένο μοντέλο της μάρκας.

Τι κρατάμε;

Το Jeep Avenger ξεκινά από 22.990 ευρώ και είναι το φθηνότερο Jeep.

Διατίθεται σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό, καλύπτοντας όλα τα γούστα.

Ο εξοπλισμός είναι πλούσιος, ακόμη και στη βασική έκδοση.

Είναι το best seller της μάρκας, συνδυάζοντας compact διαστάσεις με Jeep χαρακτήρα.

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το νέο Tesla Model Y Performance – Δες την τιμή

Τα 5+1 φθηνότερα οικογενειακά SUV στην Ελλάδα – Τιμές από 18.900 ευρώ