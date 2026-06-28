Το coupe SUV της BMW που πουλάει περισσότερο από Dacia και BYD στην Ελλάδα

Η BMW έχει βρει τον τρόπο να κρατά ζωντανή την premium επιθυμία στην ελληνική αγορά, ακόμα και σε μια περίοδο όπου οι αγοραστές κοιτούν όλο και πιο προσεκτικά την τιμή, τον εξοπλισμό και την κατανάλωση.

Η BMW X2 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς καταφέρνει να βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας της, αφήνοντας πίσω μοντέλα που έχουν μπει πολύ δυναμικά στην Ελλάδα, όπως το BYD Seal U και το Dacia Bigster. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Μάιο του 2026, η BMW X2 έχει καταγράψει 450 ταξινομήσεις στην κατηγορία D, επίδοση που της δίνει μερίδιο 10,18%. Πίσω της ακολουθεί το BYD Seal U με 369 ταξινομήσεις, ενώ το Dacia Bigster βρίσκεται στις 257 μονάδες. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί η X2 δεν είναι ένα μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στην τιμή. Είναι ένα premium coupe SUV, με ξεκάθαρο σχεδιαστικό προφίλ, ακριβότερη τοποθέτηση και γκάμα που απευθύνεται σε αγοραστές που θέλουν κάτι περισσότερο από ένα απλό οικογενειακό SUV.

Η επιτυχία της BMW X2 δεν εξηγείται μόνο με αριθμούς. Σε μια αγορά γεμάτη SUV κάθε μεγέθους και κάθε φιλοσοφίας, η X2 ξεχωρίζει επειδή δεν προσπαθεί να είναι ουδέτερη. Έχει coupe γραμμή, πιο δυναμική στάση στον δρόμο, έντονο εμπρός μέρος και πίσω όψη που τη διαφοροποιεί καθαρά από την πιο πρακτική και κλασική BMW X1. Αυτό ακριβώς είναι και το δυνατό της σημείο. Η X2 απευθύνεται σε εκείνον που θέλει την υπερυψωμένη θέση οδήγησης, την καθημερινή ευκολία και την τεχνολογία ενός SUV, αλλά δεν θέλει να χαθεί μέσα στην ανωνυμία της κατηγορίας. Θέλει εικόνα, θέλει σήμα, θέλει παρουσία. Και σε αυτό το πεδίο, η BMW ξέρει να παίζει πολύ καλά. Η νέα γενιά της X2 έχει μεγαλώσει, έχει ωριμάσει και δείχνει πιο ολοκληρωμένη από ποτέ. Δεν είναι πια απλώς μια πιο στιλάτη εναλλακτική της X1, αλλά ένα μοντέλο με δική του ταυτότητα. Η γραμμή της οροφής, οι φουσκωμένοι ώμοι, οι μεγάλες ζάντες και η πιο επιθετική σχεδίαση της μάσκας δημιουργούν ένα σύνολο που δείχνει premium χωρίς να γίνεται συντηρητικό.

Στο εσωτερικό, η BMW X2 ακολουθεί τη σύγχρονη φιλοσοφία της μάρκας, με την κυρτή οθόνη να κυριαρχεί στο ταμπλό και να δημιουργεί ένα καθαρό, ψηφιακό περιβάλλον. Η καμπίνα δίνει έμφαση στην τεχνολογία, αλλά δεν ξεχνά την ποιότητα που περιμένει κανείς από ένα premium μοντέλο. Η θέση οδήγησης είναι πιο σπορ από όσο περιμένεις σε ένα SUV, η κεντρική κονσόλα είναι υπερυψωμένη και ο μικρότερος επιλογέας ταχυτήτων βοηθά στη δημιουργία μιας πιο μοντέρνας εικόνας. Η X2 μπορεί να εξοπλιστεί με στοιχεία όπως πανοραμική γυάλινη οροφή, Head-Up Display, ασύρματη φόρτιση κινητού, προηγμένα συστήματα infotainment και υπηρεσίες BMW Digital Premium. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η BMW έχει ενσωματώσει λειτουργίες ψυχαγωγίας που πλέον συναντάμε όλο και περισσότερο στα νεότερα μοντέλα της. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει παιχνίδια μέσω AirConsole, streaming περιεχομένου και εφαρμογές μουσικής ή ενημέρωσης, μετατρέποντας την κεντρική οθόνη σε κάτι περισσότερο από ένα απλό χειριστήριο πλοήγησης και πολυμέσων.

Η γκάμα της BMW X2 στην Ελλάδα είναι ένα από τα μεγάλα της πλεονεκτήματα. Δεν περιορίζεται σε έναν κινητήρα ή σε μία μόνο τεχνολογία, αλλά προσφέρει επιλογές για διαφορετικά προφίλ αγοραστών. Η βασική έκδοση είναι η BMW X2 sDrive20i, με τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, ήπια υβριδική υποβοήθηση και συνδυαστική ισχύ 170 ίππων. Είναι η έκδοση που λογικά θα ενδιαφέρει το μεγαλύτερο μέρος του κοινού, καθώς συνδυάζει την εικόνα της X2 με λογικότερη τιμή εισόδου. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα, η τελική ταχύτητα φτάνει τα 213 km/h, ενώ η εργοστασιακή κατανάλωση WLTP κυμαίνεται από 5,7 έως 6,2 l/100 km. Πιο πάνω βρίσκεται η BMW X2 M35i xDrive, η έκδοση που βάζει στο παιχνίδι πραγματικό performance χαρακτήρα. Με δίλιτρο κινητήρα βενζίνης, 300 ίππους και τετρακίνηση, απευθύνεται σε εκείνους που δεν βλέπουν την X2 απλώς ως ένα στιλάτο SUV, αλλά ως ένα πιο οδηγοκεντρικό μοντέλο με ισχυρή παρουσία και σπορ προσανατολισμό.

Στη diesel πλευρά, η γκάμα περιλαμβάνει την sDrive18d με 150 ίππους, την sDrive20d με 163 ίππους και την xDrive20d, επίσης με 163 ίππους, αλλά με τετρακίνηση. Οι εκδόσεις αυτές έχουν νόημα για όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα, ταξιδεύουν συχνά και θέλουν χαμηλή κατανάλωση με καλή ροπή. Παράλληλα, υπάρχει και η αμιγώς ηλεκτρική οικογένεια BMW iX2. Η iX2 eDrive20 αποδίδει 204 ίππους, ενώ η iX2 xDrive30 ανεβαίνει στους 313 ίππους και προσφέρει τετρακίνηση. Έτσι, η X2 λειτουργεί ουσιαστικά ως πλήρης γκάμα: βενζίνη, diesel, σπορ έκδοση M Performance και ηλεκτρικές επιλογές.

Έκδοση Κινητήρας Ισχύς CO2 WLTP Τιμή BMW X2 sDrive20i 1.499 cc βενζίνη 170 hp 128 g/km 44.970 € BMW X2 M35i xDrive 1.998 cc βενζίνη 300 hp 174 g/km 70.920 € BMW X2 sDrive18d 1.995 cc diesel 150 hp 133 g/km 56.030 € BMW X2 sDrive20d 1.995 cc diesel 163 hp 118 g/km 52.820 € BMW X2 xDrive20d 1.995 cc diesel 163 hp 125 g/km 56.400 € BMW iX2 eDrive20 Ηλεκτρική 204 hp 0 g/km 49.560 € BMW iX2 xDrive30 Ηλεκτρική 313 hp 0 g/km 57.250 €

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η BMW X2 sDrive20i M Sport Advanced, η οποία αναφέρεται με προτεινόμενη λιανική τιμή 47.400 ευρώ. Πρόκειται για έκδοση που ανεβάζει αισθητά την εικόνα και τον εξοπλισμό της X2, κρατώντας παράλληλα τον κινητήρα των 170 ίππων. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μεταλλικό χρώμα, M ράγες οροφής Shadowline σε μαύρο γυαλιστερό, M Sport πακέτο, αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες αλλαγής ταχυτήτων, M ζάντες ελαφρού κράματος 19 ιντσών, M προσαρμοζόμενη ανάρτηση, σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, επένδυση καθισμάτων από συνδυασμό Alcantara/Veganza, M δερμάτινο τιμόνι, ανθρακί επένδυση ουρανού και διακοσμητικές επενδύσεις Aluminium Hexacube Pale. Παράλληλα, υπάρχει και Premium πακέτο, με σύστημα άνετης πρόσβασης, πακέτο εσωτερικού και εξωτερικών καθρεπτών, εσωτερικό καθρέπτη με αυτόματη σκίαση, προσαρμοζόμενους προβολείς LED, αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας, ασύρματη φόρτιση κινητού, ηχομονωτικά παράθυρα και προετοιμασία για Driving Assistant Plus.

Η X2 δεν μένει μόνο στην εικόνα. Στον τομέα της τεχνολογίας, μπορεί να εξοπλιστεί με συστήματα που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο άνετη και πιο ασφαλή. Το Driving Assistant Professional μπορεί να υποστηρίξει τον οδηγό σε ταχύτητες έως 210 km/h, κρατώντας το αυτοκίνητο στη λωρίδα και διατηρώντας την κατάλληλη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Αντίστοιχα, το Parking Assistant Plus βοηθά στο παρκάρισμα, αξιοποιώντας πρόσθετες κάμερες και προβάλλοντας στην κεντρική οθόνη μια τρισδιάστατη εικόνα της περιοχής γύρω από το αυτοκίνητο. Σε ένα coupe SUV με premium χαρακτήρα, αυτά τα στοιχεία δεν είναι απλώς έξτρα πολυτέλειας, αλλά μέρος της συνολικής εμπειρίας.

Το πιο ενδιαφέρον στην περίπτωση της BMW X2 είναι ότι κερδίζει σε μια αγορά που δεν είναι εύκολη. Οι αγοραστές πιέζονται από τις τιμές, οι κινεζικές μάρκες έχουν μπει δυναμικά, η Dacia παίζει παραδοσιακά πολύ δυνατά στο value for money και η BYD έχει ήδη χτίσει ισχυρή εικόνα στην ηλεκτροκίνηση. Παρόλα αυτά, η X2 δείχνει ότι το premium σήμα, όταν συνοδεύεται από σωστό προϊόν, εξακολουθεί να έχει μεγάλη δύναμη. Δεν πουλάει επειδή είναι η φθηνότερη. Πουλάει επειδή προσφέρει εικόνα, τεχνολογία, γκάμα κινητήρων, σχεδιασμό και το ειδικό βάρος του ονόματος BMW. Σε μια κατηγορία όπου τα περισσότερα SUV προσπαθούν να πείσουν με χώρους, τιμή ή εξοπλισμό, η X2 προσθέτει κάτι που δεν γράφεται εύκολα σε έναν τιμοκατάλογο: επιθυμία. Και όπως δείχνουν οι ταξινομήσεις στην Ελλάδα, αυτό εξακολουθεί να μετράει πολύ.

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