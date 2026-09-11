Το Deepal S07 PRO στην Ελλάδα με όφελος 6.000 ευρώ

Το νέο Deepal S07 PRO έφτασε στην Ελλάδα με 258 PS, 500 km αυτονομία, φόρτιση 200 kW και όφελος 6.000 ευρώ.

Το ανανεωμένο Deepal S07 PRO είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές κάτω από το αμάξωμα και όχι απλώς μία αναβάθμιση εξοπλισμού. Το ηλεκτρικό D-SUV της Changan αποκτά νέα μπαταρία LFP, αυξημένη αυτονομία, πολύ ταχύτερη φόρτιση και νέα ανάρτηση επιλεκτικής απόσβεσης.

Η επίσημη τιμή της μοναδικής έκδοσης ULTRA είναι 44.990 ευρώ. Με EV Bonus 3.000 ευρώ από τη Changan Hellas και επιπλέον κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ, η τελική τιμή μπορεί να μειωθεί στα 38.990 ευρώ, εφόσον φυσικά πληρούνται οι όροι του προγράμματος επιδότησης.

Νέα μπαταρία LFP και έως 500 km αυτονομίας

Το S07 PRO χρησιμοποιεί πλέον μπαταρία τεχνολογίας LFP με χωρητικότητα 77,94 kWh, με τη Changan να δίνει έμφαση στη θερμική σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της συγκεκριμένης χημείας. Η επίσημη μεικτή αυτονομία φτάνει έως τα 500 km WLTP, ενώ στον αστικό κύκλο η αντίστοιχη τιμή μπορεί να ανέβει έως τα 728 km WLTP.

Για την κίνηση φροντίζει ένας ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα με απόδοση 190 kW ή 258 PS και 290 Nm ροπής. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,8 δευτερόλεπτα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Deepal S07 PRO Μπαταρία 77,94 kWh LFP Ισχύς 258 PS / 190 kW Ροπή 290 Nm Κίνηση Πίσω τροχοί Αυτονομία WLTP έως 500 km Αστική αυτονομία WLTP έως 728 km 0-100 km/h 7,8 δλ. DC φόρτιση έως 200 kW AC φόρτιση έως 11 kW Χώρος αποσκευών 510 λίτρα Frunk 125 λίτρα Ρυμούλκηση έως 1.500 kg

30-80% σε μόλις 15 λεπτά

Από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις του νέου S07 PRO είναι η φόρτιση. Η μέγιστη ισχύς DC φτάνει πλέον τα 200 kW, με τη Changan να ανακοινώνει χρόνο μόλις 15 λεπτών για φόρτιση από 30% έως 80%. Για εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχει onboard charger έως 11 kW.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα ηλεκτρικό SUV με μπαταρία σχεδόν 78 kWh και 500 km επίσημης αυτονομίας, η σημαντικά υψηλότερη ταχύτητα φόρτισης έχει ιδιαίτερη αξία στα μεγάλα ταξίδια.

Νέα ανάρτηση FSD για περισσότερη άνεση

Η ανανέωση δεν περιορίζεται στο ηλεκτρικό σύστημα. Το Deepal S07 PRO αποκτά στον βασικό εξοπλισμό Frequency Selective Damping (FSD) με Hydraulic Rebound Stop, δηλαδή ανάρτηση που προσαρμόζει παθητικά την απόσβεσή της ανάλογα με τη συχνότητα των κινήσεων των τροχών.

Στόχος είναι να συνδυάζεται καλύτερη απορρόφηση των μικρών και απότομων ανωμαλιών με μεγαλύτερο έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος στις στροφές, στην επιτάχυνση και στο φρενάρισμα. Παράλληλα υπάρχουν συστήματα Super Anti-Slip και Dynamic Motor Control, καθώς και νέο Snow Mode. Η Changan αναφέρει χρόνο απόκρισης μόλις 2 ms για τη διαχείριση της ροπής όταν εντοπίζεται απώλεια πρόσφυσης.

Μεγάλοι χώροι και 125 λίτρα frunk

Το S07 PRO παραμένει ένα αρκετά μεγάλο SUV, με μήκος 4,75 μέτρα και μεταξόνιο 2,90 μέτρα. Ο πίσω χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 510 λίτρων, η οποία μπορεί να φτάσει τα 1.385 λίτρα με αναδίπλωση των καθισμάτων.

Επειδή ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται πίσω, υπάρχει επιπλέον και ιδιαίτερα μεγάλος εμπρός χώρος αποσκευών ή frunk 125 λίτρων, κατάλληλος όχι μόνο για τα καλώδια φόρτισης αλλά και για κανονικές αποσκευές.

Πλήρης εξοπλισμός στην έκδοση ULTRA

Η ελληνική γκάμα διατίθεται στην έκδοση S07 PRO ULTRA, με πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες Aeroblade 20 ιντσών με ελαστικά Continental, AR Head-Up Display, ηλεκτρικές κρυφές χειρολαβές, ηλεκτρική πίσω πόρτα και frameless παράθυρα.

Υπάρχει επίσης μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή 1,9 τ.μ. με ηλεκτρικό σκίαστρο, ενώ τα εμπρός καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η χαρακτηριστική μεγάλη Sunflower οθόνη αφής, η οποία μπορεί να περιστρέφεται ηλεκτρικά προς τον οδηγό ή τον συνοδηγό.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη:

κάμερα περιμετρικής θέασης 360°

Blind Spot Detection

Rear Collision Warning

ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto

ασύρματη φόρτιση smartphone 40 W

Vehicle-to-Load

διζωνικό κλιματισμό

AR Head-Up Display

44.990 ευρώ η τιμή

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην τιμολογιακή τοποθέτηση. Η επίσημη τιμή πώλησης του Deepal S07 PRO ULTRA είναι 44.990 ευρώ.

Η Changan Hellas προσφέρει EV Bonus 3.000 ευρώ, κατεβάζοντας ουσιαστικά την τιμή στα 41.990 ευρώ. Με επιπλέον κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ, η τιμή μπορεί να διαμορφωθεί στα 38.990 ευρώ.

Deepal S07 PRO ULTRA Τιμή Κανονική τιμή πώλησης 44.990 € Changan EV Bonus -3.000 € Κρατική επιδότηση -3.000 € Τελική τιμή με τα δύο οφέλη 38.990 €

Εγγύηση έως 7 χρόνια

Το νέο S07 PRO συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 km, ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η κάλυψη φτάνει τα 8 έτη ή 200.000 km. Παρέχεται επίσης οδική βοήθεια για επτά χρόνια.

Το μοντέλο διατίθεται μέσω του επίσημου δικτύου Changan Hellas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης, με το δίκτυο της εταιρείας να βρίσκεται σε διαδικασία περαιτέρω ανάπτυξης.

Τι κρατάμε;