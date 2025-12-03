Το εντυπωσιακά προσιτό Super Hybrid SUV της Geely που έρχεται στην Ελλάδα το 2026 – Τι ξέρουμε

Ένα νέο Super Hybrid SUV έρχεται στην Ελλάδα από την Geely μέσα στο 2026, με τεράστια αυτονομία, τρελό εξοπλισμό και τιμή που αναστατώσει μέχρι και τις υπόλοιπες εταιρείες από την Κίνα.

Η Geely έκανε το πρώτο της βήμα στην ελληνική αγορά με το EX5, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που πέτυχε ακριβώς αυτό που είχε υποσχεθεί. Έβαλε «πολύ» ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε τιμή mainstream θερμικών, αναγκάζοντας τον ανταγωνισμό από Κίνα και Ευρώπη να αναπροσαρμόσει προσφορές και εξοπλισμούς. Το δεύτερο βήμα όμως δείχνει να είναι ακόμη πιο… επικίνδυνο για την υπόλοιπη αγορά. Ο λόγος για το Starray EM-i, το νέο plug in hybrid SUV της Geely, που όλα δείχνουν ότι θα έρθει στην Ελλάδα το 2026 από την Geo Mobility Hellas, με στόχο να γίνει το πιο value for money «Super Hybrid» της κατηγορίας ή και της… ελληνικής αγοράς.

Λίγο μεγαλύτερο από EX5

Το Geely Starray EM-i βασίζεται στην ίδια αρχιτεκτονική με το EX5, όμως είναι ελαφρώς μεγαλύτερο σε διαστάσεις, κάτι που το φέρνει στο κέντρο της μεσαίας κατηγορίας SUV, ίσως και στα λημέρια της κατηγορίας D. Σε σχέση με το EX5, που τοποθετείται ως ένα μεγαλούτσικο C-SUV στα 4,61 μέτρα, το Starray πλησιάζει τα 4,74 μέτρα, με ανάλογη αύξηση σε πλάτος και ύψος. Αυτό σημαίνει περισσότερους χώρους για οικογένειες, πιο γενναιόδωρο πορτμπαγκάζ (528 λίτρα από 460 του EX5) και συνολικά πιο «γεμάτη» παρουσία στον δρόμο, χωρίς να ξεφεύγει σε όγκο. Αισθητικά συνεχίζει την μινιμαλιστική γραμμή του EX5, όμως με πιο «SUV» εικόνα. Η λεπτή φωτεινή υπογραφή LED μπροστά, οι καθαρές επιφάνειες στο πλάι και τα πίσω φώτα που ενώνονται, το φέρνουν πολύ κοντά σε αυτό που ο μέσος Ευρωπαίος οδηγός περιμένει σήμερα από ένα σύγχρονο υβριδικό SUV.

Τι είναι το EM-i Super Hybrid

Καρδιά του Starray είναι το προηγμένο υβριδικό σύστημα EM-i, η νέα γενιά plug-in hybrid της Geely, που συνδυάζει έναν αποδοτικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ισχύ 73 kW (περίπου 99 ίπποι) και 125 Nm, με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 160 kW (περίπου 218 ίπποι) και 262 Nm. Η συνδυαστική απόδοση αγγίζει τα 193 kW, δηλαδή περίπου 262 ίππους, οι οποίοι μεταφέρονται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς μέσω του εξελιγμένου ηλεκτρικού κιβωτίου μίας σχέσης (E-DHT). Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα, επίδοση ιδιαίτερα καλή για οικογενειακό SUV plug-in hybrid.

Το EM-i προσφέρει την εμπειρία συνδυαστικής ισχύος ηλεκτρισμού και βενζίνης μέσα από τρία αλληλένδετα τεχνολογικά στοιχεία: τον Dedicated Hybrid Engine με ιδιαίτερα υψηλή θερμική απόδοση, την ενιαία μονάδα E-DHT Eleven-in-One, που λειτουργεί ως το κεντρικό «ηλεκτρικό κιβώτιο» με διπλό μοτέρ πάντα έτοιμο να αποδώσει μέγιστη ισχύ όταν απαιτηθεί, και την μπαταρία LFP 18,4 kWh, η οποία παρέχει ηλεκτρική αυτονομία 83 χλμ. WLTP.

Η λειτουργία του συστήματος προσαρμόζεται δυναμικά μέσω των τριών προγραμμάτων Pure, Hybrid και Power. Στο Pure Mode, το Starray κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό BEV, με αθόρυβη λειτουργία και μηδενική κατανάλωση καυσίμου, αξιοποιώντας και την ανάκτηση ενέργειας στο φρενάρισμα. Στο Hybrid Mode, βενζινοκινητήρας και ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται για μέγιστη απόδοση και οικονομία, φορτίζοντας παράλληλα τη μπαταρία. Στο Power Mode, τα δύο συστήματα αποδίδουν ταυτόχρονα, προσφέροντας την πλήρη ισχύ, για άμεση επιτάχυνση και σιγουριά σε προσπεράσεις ή οδήγηση σε ταξίδι.

Με απλά λόγια, το Starray EM-i λειτουργεί ως ηλεκτρικό στην πόλη, μειώνοντας δραστικά το κόστος χρήσης, ενώ σε ταξίδι απελευθερώνεται από το άγχος αυτονομίας χάρη στη συνεργασία του θερμικού κινητήρα και του E-DHT, επιτυγχάνοντας μέση κατανάλωση 2,4 λτ./100 χλμ. και συνολική αυτονομία έως 943 χλμ.

Ο εξοπλισμός ενός ακριβού SUV, σε τιμή «λαϊκής»

Εκεί που αρχίζει να ξεχωρίζει πραγματικά το Starray EM-i είναι στον εξοπλισμό σε σχέση με την τιμή. Στις αγορές που έχει ήδη λανσαριστεί, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, προσφέρεται με πλήρες πακέτο άνεσης και ασφάλειας, με στοιχεία που μέχρι πρόσφατα βλέπαμε κυρίως σε premium μάρκες. Στοιχεία που συναντήσαμε και EX5, το οποίο πραγματικά μας εντυπωσίασε με τον εξοπλισμό και την άνεση που προσφέρει. Μεγάλη κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών, head up display, σύστημα ήχου 1.000 Watt με 16 ηχεία, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με μνήμη, πανοραμική ηλιοροφή, καθώς και πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Είναι πάνω-κάτω ο ίδιο εξοπλισμός που συναντούμε στο EX5.

Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική δοκιμή του Geely EX5 κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Η τιμή που αλλάζει τα δεδομένα

Ας πάμε στο ζουμί. Στην Ελλάδα, το EX5 λανσαρίστηκε με τιμή καταλόγου από 34.990 ευρώ, η οποία, με τις προωθητικές ενέργειες και την κρατική επιδότηση ηλεκτρικών, πέφτει στις 28.990 ευρώ, φέρνοντας ένα πλήρες ηλεκτρικό SUV κάτω από το ψυχολογικό όριο των 30.000 ευρώ. Ακόμη και χωρίς τα οφέλη αυτά όμως, η τιμή του είναι παρόμοια με ήπια υβριδικά SUV της κατηγορίας, με τον… μισό εξοπλισμό.

Στην Αυστραλία, όπου ήδη συνυπάρχουν EX5 και Starray EM-i, η τιμή εκκίνησης του plug in hybrid είναι περίπου 3.500 ευρώ χαμηλότερη από του EX5. Αν η Geo Mobility Hellas ακολουθήσει αντίστοιχη πολιτική τιμών, είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι το Starray EM-i θα τοποθετηθεί στην Ελλάδα με τιμή καταλόγου χαμηλότερη από του EX5, άρα εν δυνάμει και κοντά στα 30.000 ευρώ ή και κάτω από αυτό το όριο όταν συνυπολογιστούν τυχόν προωθητικές ενέργειες. Επίσημη ανακοινωμένη τιμή φυσικά δεν υπάρχει ακόμη, όμως όλα τα στοιχεία δείχνουν πως το ζητούμενο για τη μάρκα είναι να παρουσιάσει ένα SUV που θα μπορεί να χαρακτηριστεί με ασφάλεια ως το πιο value for money plug in hybrid της αγοράς.

Το προσιτό CUPRA των 26.000 ευρώ έρχεται το 2026 με σπορ χαρακτήρα

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Η νέα Mercedes-Benz CLA ήρθε στην Ελλάδα – Δες αναλυτικά τιμές και εκδόσεις