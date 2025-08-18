quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το εντυπωσιακό Dacia SUV που όλοι θέλουν – Ξεκινά κάτω από 20.000 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 18.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-entyposiako-dacia-suv-pou-oloi-theloun-xekina-kato-apo-20-000-evro-766290

Η τρίτη γενιά του SUV της Dacia έρχεται να συνεχίσει την επιτυχημένη συνταγή ενός μοντέλου που έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για την κατηγορία των προσιτών SUV.

  • Τιμή εκκίνησης: 19.900 €
  • Κινητήρας: 1.0 ECO-G 91 (101 ίπποι), διπλό καύσιμο LPG + βενζίνη
  • Κατανάλωση LPG: 7,7 lt/100km
  • Χώρος αποσκευών: 472 λίτρα
  • Μετάδοση: Εμπροσθιοκίνητο, διαθέσιμες και εκδόσεις 4×4

dacia duster SUV

Από την πρώτη του εμφάνιση, το Duster απέδειξε ότι μπορεί να προσφέρει στιβαρότητα, πρακτικότητα και δυνατότητες εκτός δρόμου, σε τιμή που δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί κάποιος άλλος κατασκευαστής. Σήμερα, το νέο Duster ξεκινά από 19.900 ευρώ στην πιο οικονομική του έκδοση, διατηρώντας τον χαρακτήρα του, αλλά με εμφανή βήματα αναβάθμισης σε τεχνολογία, άνεση και ποιότητα.

Σχεδίαση με αναβαθμισμένη αισθητική

Το νέο Duster υιοθετεί την τελευταία σχεδιαστική ταυτότητα της Dacia, με δυναμικό εμπρός μέρος, νέα μάσκα με μοτίβο σε σχήμα «Y» και LED φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω. Οι τονισμένοι θόλοι τροχών, οι προστατευτικές ποδιές και τα πλαϊνά μαρσπιέ τονίζουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του, ενώ η γενική εικόνα παραμένει οικεία για τους φίλους του μοντέλου. Το σύνολο αποπνέει στιβαρότητα, χωρίς υπερβολές, με καθαρές γραμμές που του χαρίζουν μοντέρνα αλλά πρακτική εμφάνιση.

Εσωτερικό με έμφαση στην πρακτικότητα

Η καμπίνα του νέου Duster έχει δεχτεί σημαντικές βελτιώσεις. Η διάταξη είναι πιο εργονομική, τα χειριστήρια πιο εύχρηστα και η ποιότητα των υλικών εμφανώς καλύτερη. Στο κέντρο δεσπόζει η νέα οθόνη αφής 10,1” με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, προσφέροντας σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας. Ο πίνακας οργάνων διαθέτει πλέον ψηφιακές ενδείξεις, ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι είναι πολλοί και πρακτικά τοποθετημένοι.

Οι επιβάτες απολαμβάνουν καλούς χώρους, ενώ το πορτμπαγκάζ των 472 λίτρων είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγορίας, με πρακτικό άνοιγμα και χαμηλό κατώφλι φόρτωσης. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αντοχή και την ευκολία καθαρισμού, κάτι που εκτιμούν ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο και για δραστηριότητες εκτός πόλης.

Οικονομικός και αξιόπιστος κινητήρας

Η βασική έκδοση του Duster εφοδιάζεται με τον κινητήρα 1.0 ECO-G 91, που αποδίδει 101 ίππους και μπορεί να λειτουργήσει τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο (LPG). Η χρήση LPG μειώνει σημαντικά το κόστος καυσίμου, ενώ η συνδυαστική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 χιλιόμετρα. Η μέση κατανάλωση σε λειτουργία LPG είναι μόλις 7,7 lt/100 km, προσφέροντας πραγματική οικονομία στην καθημερινότητα. Το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων είναι ομαλό και καλοκουρδισμένο για αστικές και υπεραστικές διαδρομές.

dacia duster SUV

Ασφάλεια και εξοπλισμός

Ακόμη και στην εισαγωγική έκδοση, το Duster διαθέτει πλήρες πακέτο ασφάλειας και υποβοήθησης:

  • Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης
  • Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας
  • Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα
  • Cruise control και περιοριστή ταχύτητας
  • Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

Στις ανώτερες εκδόσεις, προστίθενται στοιχεία όπως κάμερα 360°, παρακολούθηση τυφλού σημείου, αυτόματος κλιματισμός και πιο πολυτελείς επενδύσεις.

dacia duster SUV

Οδηγική συμπεριφορά και δυνατότητες

Παρά το γεγονός ότι η βασική έκδοση είναι προσθιοκίνητη, το Duster εξακολουθεί να προσφέρει ευχάριστη αίσθηση στον δρόμο, με ανάρτηση που απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες και τιμόνι με σωστή αίσθηση. Η θέση οδήγησης είναι ελαφρώς υπερυψωμένη, προσφέροντας καλή ορατότητα. Για όσους επιλέξουν τις τετρακίνητες εκδόσεις, οι δυνατότητες εκτός δρόμου παραμένουν εντυπωσιακές, χάρη στις γωνίες προσέγγισης και αποχώρησης, καθώς και στη γενναιόδωρη απόσταση από το έδαφος.

dacia duster SUV

Στην καθημερινότητα

Το νέο Duster παραμένει πιστό στον χαρακτήρα που το έκανε αγαπητό: είναι ανθεκτικό, πρακτικό, οικονομικό και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά σενάρια χρήσης. Από την καθημερινή κίνηση στην πόλη, μέχρι τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου σε πιο δύσβατα μονοπάτια, το Duster προσφέρει την ευελιξία που ζητά ο μέσος Έλληνας οδηγός, χωρίς να απαιτεί μεγάλο budget.

dacia duster SUV

Τι κρατάμε;

  • Το πιο προσιτό SUV της Dacia ξεκινά από 19.900 €
  • Κινητήρας LPG + βενζίνης με αυτονομία άνω των 1.000 km
  • Χώρος αποσκευών 472 λίτρων και πρακτικό εσωτερικό
  • Ικανό τόσο στην πόλη όσο και σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές

car-prices
google-news
Tags
#Dacia#Dacia Duster#SUV
Πρόσφατες Ειδήσεις