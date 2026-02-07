Το εντυπωσιακό supermini που μας σταμάτησε μέχρι και η Αστυνομία για να μάθει περισσότερα – Το παίρνεις με 199 ευρώ/μήνα

Στην καθημερινότητα βλέπεις πολλά αυτοκίνητα να ξεχωρίζουν, όμως λίγα supermini γίνονται αφορμή για συζήτηση.

Η Renault έχει ένα περίεργο ταλέντο με το θρυλικό supermini της, το Clio. Κάθε φορά που το ανανεώνει, καταφέρνει να το κρατά φρέσκο χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Δεν προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο. Παραμένει supermini, αλλά κάθε γενιά ανεβάζει λίγο τον πήχη σε εικόνα, τεχνολογία και αίσθηση ποιότητας. Και η τελευταία ανανέωση είναι ίσως η πρώτη φορά που το μικρό γαλλικό δείχνει τόσο ολοκληρωμένο συνολικά.

Το συνειδητοποιήσαμε… κάπως απρόσμενα σήμερα το πρωί.

Κίνηση κλασική, πρωινή, κέντρο Αθήνας. Σταματημένοι σε φανάρι με το νέο Renault Clio δοκιμής, χαλαρή κουβέντα μέσα στο αυτοκίνητο και αναμονή για πράσινο. Δίπλα μας σταματά περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Μέχρι εδώ τίποτα περίεργο. Ξαφνικά, από το παράθυρο του συνοδηγού και ακούμε: «Συγγνώμη λίγο, το καινούργιο Clio είναι αυτό;» Γυρνάμε, χαμογελάμε, απαντάμε ναι και πριν το καταλάβουμε ξεκινά κανονική κουβέντα φαναριού. Όχι έλεγχος, όχι παρατήρηση. Καθαρό ενδιαφέρον. «Πόσο κοστίζει; Υβριδικό είναι; Καίει; Αξίζει;»

Μέχρι να ανάψει πράσινο, είχαμε κάνει μια mini παρουσίαση. Και εκεί συνειδητοποιείς κάτι απλό. Όταν ένα supermini τραβάει το ενδιαφέρον μέχρι και ανθρώπων που είναι όλη μέρα στον δρόμο, κάτι έχει πετύχει σχεδιαστικά και εμπορικά.

Το facelift του Clio δεν είναι από αυτά που ψάχνεις διαφορές με μεγεθυντικό φακό. Είναι ξεκάθαρο από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Η νέα μάσκα με το μοτίβο τύπου ψηφιακού πλέγματος, τα πιο λεπτά φωτιστικά σώματα και η χαρακτηριστική LED υπογραφή ημέρας δίνουν πιο ώριμη εικόνα. Πιο δεμένη. Δεν προσπαθεί να γίνει επιθετικό. Προσπαθεί να δείχνει σύγχρονο. Και το καταφέρνει. Πίσω, τα νέα γραφικά στα φώτα και οι μικρές επεμβάσεις στον προφυλακτήρα ολοκληρώνουν μια εικόνα που δείχνει πιο «ακριβή» από πριν. Για τα δεδομένα της κατηγορίας, είναι από τα πιο καλοσχεδιασμένα supermini σήμερα.

Η καμπίνα ακολουθεί την ίδια λογική. Ψηφιακός πίνακας οργάνων, μεγάλη κεντρική οθόνη και infotainment με Google υπηρεσίες δημιουργούν ένα περιβάλλον που θυμίζει μεγαλύτερο μοντέλο. Η εργονομία παραμένει απλή. Φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό, σωστή θέση οδήγησης και καλή ορατότητα κάνουν την καθημερινότητα εύκολη. Τα υλικά έχουν βελτιωθεί αισθητά, ειδικά στις πλούσιες εκδόσεις, ενώ οι χώροι παραμένουν από τα δυνατά χαρτιά του μοντέλου. Τέσσερις ενήλικες μετακινούνται άνετα και το πορτμπαγκάζ καλύπτει κανονική οικογενειακή χρήση.

Η υβριδική έκδοση E-Tech είναι αυτή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Συνδυάζει θερμικό κινητήρα με ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων, χωρίς να απαιτεί φόρτιση. Στην πόλη κινείσαι μεγάλο ποσοστό της ημέρας ηλεκτρικά, αθόρυβα και οικονομικά. Η κατανάλωση πέφτει εντυπωσιακά χαμηλά για τα δεδομένα βενζινοκίνητου supermini, ειδικά σε αστικό κύκλο. Μπαίνεις, πατάς start και οδηγείς. Χωρίς καλώδια, χωρίς συνήθειες που πρέπει να αλλάξεις.

Το Clio είχε πάντα καλή φήμη στον δρόμο και αυτό δεν άλλαξε. Ελαφρύ μπροστινό, άμεση απόκριση στο τιμόνι και ανάρτηση που ισορροπεί άνεση και έλεγχο. Στην πόλη είναι ευέλικτο και ξεκούραστο. Εκτός, πατάει σταθερά και δεν δείχνει «μικρό» σε αίσθηση. Το υβριδικό σύστημα δίνει επαρκή δύναμη για καθημερινή χρήση, με ομαλή παροχή ισχύος και χωρίς θόρυβο όταν δεν χρειάζεται. Ένα σύνολο που καλύπτει τον μέσο οδηγό απόλυτα.

Και ερχόμαστε στο σημείο που εξηγεί και το ενδιαφέρον του πληρώματος στο φανάρι. Mε τις τιμές του νε ξεκινούν από τις 20.900€, το νέο Clio μπορεί να αποκτηθεί με δόση που ξεκινά από 199 ευρώ/μήνα. Και εκεί αλλάζει η οπτική. Γιατί δεν μιλάμε απλώς για ένα όμορφο, τεχνολογικά σύγχρονο supermini, αλλά για ένα αυτοκίνητο που μπαίνει οικονομικά σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Κάπου εκεί τελείωσε και η κουβέντα μας στο φανάρι, με το κλασικό: «Ωραίο είναι πάντως…»

Τι κρατάμε;