Το εντυπωσιακό supermini που θέλουν όλοι και ξεκινά από 19.500€ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Η κατηγορία των supermini στην Ευρώπη είναι ίσως η πιο απαιτητική. Εκεί κρίνονται όλα: από το design μέχρι την πρακτικότητα και την κατανάλωση.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα με χαρακτηριστική μάσκα και φώτα «νυχιού λιονταριού»

Πλούσια γκάμα κινητήρων: βενζίνη, ήπιο υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό

Σύγχρονο εσωτερικό με i-Cockpit και έως 10’’ οθόνη αφής

Το «σπουδαίο» μικρό

Σε αυτήν την αρένα, το Peugeot 208 έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο χάρη στις πωλήσεις του αλλά και λόγω της ισχυρής παρουσίας του στους δρόμους. Η γαλλική φίρμα παρουσίασε πρόσφατα την ανανεωμένη εκδοχή του, με στόχο να παραμείνει στη κορυφή.

Σχεδίαση που μαγνητίζει τα βλέμματα

Από την πρώτη ματιά, το νέο 208 δείχνει πιο ώριμο και επιθετικό. Η φαρδιά μάσκα με το νέο λογότυπο της Peugeot, τα κάθετα LED ημέρας και τα ανανεωμένα πίσω φώτα τονίζουν τη μοντέρνα ταυτότητα. Στο προφίλ παραμένει η γνώριμη σιλουέτα με έντονα φτερά και κομψές γραμμές. Οι ζάντες κυμαίνονται από 16 έως 17 ίντσες, ενώ τα νέα χρώματα –με πιο εντυπωσιακό το Agueda Yellow– δίνουν έναν πιο νεανικό χαρακτήρα.

Σαλόνι με hi-tech αέρα

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, βρίσκεις το i-Cockpit της Peugeot, που εδώ εμφανίζεται στην πιο εξελιγμένη εκδοχή του. Το μικρό τιμόνι, η υπερυψωμένη οθόνη οργάνων (έως και 3D στις ακριβότερες εκδόσεις) και η κεντρική οθόνη αφής 10’’ δημιουργούν ένα περιβάλλον high-tech. Υλικά με καλή υφή, προσεγμένα καθίσματα και αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μεγαλύτερη κατηγορία. Οι χώροι παραμένουν τυπικοί για supermini, με άνεση για τέσσερις ενήλικες και πορτμπαγκάζ 309 λίτρων.

Πληθώρα κινητήριων επιλογών

Εκεί που το 208 κάνει τη διαφορά είναι στη γκάμα συστημάτων κίνησης. Ο πελάτης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε τρεις τεχνολογίες:

Βενζίνη : Ο γνωστός τρικύλινδρος 1.2 PureTech με 100 ίππους , που συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο.

: Ο γνωστός τρικύλινδρος 1.2 PureTech με , που συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο. Ήπιο υβριδικό (Hybrid 110 και 145) : Ο ίδιος κινητήρας σε συνδυασμό με 48V υβριδική υποβοήθηση και νέο 6τάχυτο e-DCS6 κιβώτιο διπλού συμπλέκτη . Η μπαταρία φορτίζεται κατά την πέδηση, βελτιώνοντας την κατανάλωση έως 15%.

: Ο ίδιος κινητήρας σε συνδυασμό με και νέο . Η μπαταρία φορτίζεται κατά την πέδηση, βελτιώνοντας την κατανάλωση Αμιγώς ηλεκτρικό (e-208): Με ισχύ 136 ή 156 ίππων, νέα μπαταρία 51 kWh και αυτονομία έως 410 km WLTP, αποτελεί την «πράσινη» αιχμή του δόρατος.

Στον δρόμο

Το Peugeot 208 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ισορροπία. Η ανάρτηση φιλτράρει σωστά τις ανωμαλίες, η ηχομόνωση είναι βελτιωμένη, ενώ η αίσθηση του τιμονιού παραμένει κοφτερή –ιδανική για αστική χρήση. Στην ήπια υβριδική έκδοση, το σύστημα σβήνει και επανεκκινεί τον κινητήρα με απόλυτη ομαλότητα, ενώ σε χαμηλές ταχύτητες μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για λίγα μέτρα, μειώνοντας κατανάλωση και εκπομπές.

Τεχνολογία και εξοπλισμός

Από πλευράς εξοπλισμού, το 208 δείχνει έτοιμο για το μέλλον. Στον βασικό εξοπλισμό συναντάμε σύστημα πολυμέσων με Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο κλιματισμό, cruise control και πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας. Στις πλουσιότερες εκδόσεις προστίθενται Advanced Drive Assist, κάμερα 360 μοιρών, premium ηχοσύστημα Focal και φουλ LED φώτα.

Τοποθέτηση στην αγορά

Το 208 βρίσκεται απέναντι σε μοντέλα όπως το Renault Clio, Opel Corsa και Toyota Yaris, αλλά καταφέρνει να ξεχωρίσει χάρη στον premium αέρα του, την πλούσια τεχνολογία και τη δυνατότητα επιλογής τριών διαφορετικών συστημάτων κίνησης. Έτσι, καλύπτει διαφορετικά προφίλ οδηγών: από εκείνον που θέλει ένα απλό, αξιόπιστο βενζινοκίνητο, μέχρι τον πιο eco-conscious που θέλει ηλεκτροκίνηση.

Πόσο κοστίζει;

Η ανανεωμένη γκάμα του Peugeot 208 , με την προωθητική ενέργεια Hybrid Days. ξεκινά στην Ελλάδα από 19.500 ευρώ για την έκδοση βενζίνης 1.2 PureTech 100, ενώ η υβριδική έκδοση Hybrid 110 ξεκινά από τις 20.900 ευρώ. Για το ηλεκτρικό e-208 η τιμή εκκίνησης βρίσκεται στις 30.300 ευρώ, χωρίς κρατικές επιδοτήσεις.

Τι κρατάμε;

Το 208 δίνει ποικιλία επιλογών: από οικονομικές εκδόσεις έως ηλεκτροκίνηση με 410 km αυτονομίας

Στο εσωτερικό, το i-Cockpit παραμένει σημείο αναφοράς σε τεχνολογία και εργονομία

Η υβριδική έκδοση βελτιώνει την κατανάλωση χωρίς να θυσιάζει την οδηγική ευχαρίστηση

Παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα supermini της αγοράς, με premium χαρακτήρα και ανταγωνιστική τιμή

Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα