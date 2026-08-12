Η απόκτηση ενός τετρακίνητου Jeep δεν απαιτεί πλέον την επιλογή ενός μεγάλου SUV, ούτε έναν κινητήρα υψηλού κυβισμού. Το μικρότερο μοντέλο της αμερικανικής μάρκας προσφέρεται με υβριδικό σύστημα 145 ίππων, αυτόματο κιβώτιο και ηλεκτρική τετρακίνηση, διατηρώντας παράλληλα την τιμή του κοντά στις 30.000 ευρώ.

Ο λόγος για το Jeep Avenger 4xe, το οικονομικότερο τετρακίνητο μοντέλο της Jeep στην ελληνική αγορά. Η βασική έκδοση Upland διατίθεται με προωθητική τιμή 30.290 ευρώ, συνοδευόμενη από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 120.000 χιλιομέτρων.

Η κανονική τιμή τιμοκαταλόγου του Avenger 4xe Upland διαμορφώνεται στις 30.890 ευρώ, όμως μέσω της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας μειώνεται στις 30.290 ευρώ. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα προετοιμασίας και παράδοσης, τα οποία ανέρχονται σε 161,29 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ούτε τα έξοδα έκδοσης πινακίδων. Επομένως, με την προσθήκη του PDI, η τιμή φτάνει περίπου στις 30.490 ευρώ, πριν από τα έξοδα πινακίδων. Σε σχέση με το προσθιοκίνητο Avenger e-Hybrid των 110 ίππων, το οποίο ξεκινά από 24.990 ευρώ, η διαφορά φτάνει τα 5.300 ευρώ. Το πρόσθετο κόστος όμως δεν αφορά μόνο την τετρακίνηση, καθώς το 4xe έχει περισσότερη ισχύ, διαφορετική πίσω ανάρτηση, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πιο περιπετειώδη εξοπλισμό.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας των 1,2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 136 ίππους. Συνεργάζεται με ένα σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V και δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν εμπρός και έναν στον πίσω άξονα. Η συνολική συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 145 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 230 Nm. Η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, χωρίς να υπάρχει επιλογή χειροκίνητου κιβωτίου. Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει την κίνηση των πίσω τροχών, δημιουργώντας ένα σύστημα τετρακίνησης χωρίς μηχανικό άξονα που να συνδέει το εμπρός με το πίσω μέρος. Η τετρακίνηση είναι πάντα διαθέσιμη όταν απαιτείται, ακόμη και όταν η φόρτιση της μικρής υβριδικής μπαταρίας βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Παράλληλα, το υβριδικό σύστημα μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο ηλεκτρικά για μικρά χρονικά διαστήματα και με χαμηλή ταχύτητα, όπως κατά τη διάρκεια ενός παρκαρίσματος ή μέσα στην κίνηση. Η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, οπότε το Avenger 4xe δεν χρειάζεται σύνδεση σε πρίζα.

Το Avenger 4xe δεν περιορίζεται σε μια διαφορετική εμφάνιση και σε ένα απλό σύστημα υποβοήθησης της πρόσφυσης. Διαθέτει απόσταση 210 χιλιοστών από το έδαφος, έναντι 201 χιλιοστών των προσθιοκίνητων εκδόσεων, καθώς και βελτιωμένες γωνίες για κίνηση εκτός ασφάλτου. Η γωνία προσέγγισης φτάνει τις 22 μοίρες, η γωνία διαφυγής τις 35 μοίρες και η γωνία ράμπας τις 21 μοίρες. Σύμφωνα με τη Jeep, μπορεί να αντιμετωπίσει κλίση έως 40% σε χαλίκι, αλλά και κλίση 20% ακόμη και χωρίς διαθέσιμη πρόσφυση στον εμπρός άξονα. Το σύστημα Selec-Terrain επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόσει τη λειτουργία του αυτοκινήτου στις εκάστοτε συνθήκες, ενώ το Hill Descent Control ελέγχει αυτόματα την ταχύτητα στις απότομες κατηφόρες. Στις τετρακίνητες εκδόσεις χρησιμοποιείται επίσης πιο εξελιγμένη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων.

Παρά την αυξημένη πολυπλοκότητα και το βάρος των 1.475 κιλών, το Avenger 4xe είναι αισθητά ταχύτερο από το προσθιοκίνητο e-Hybrid. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 9,5 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 194 χλμ./ώρα. Η επίσημη μεικτή κατανάλωση βρίσκεται μεταξύ 5,4 και 5,5 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 122 έως 124 γρ./χλμ.. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για την έκδοση Upland υπολογίζονται στα 79 ευρώ.

Η αρχική έκδοση Upland διαφοροποιείται από τα συμβατικά Avenger με ειδικούς εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, προστατευτικές ποδιές, ράγες οροφής και πίσω γάντζο ρυμούλκησης. Διαθέτει επίσης μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, οι οποίες συνδυάζονται με ελαστικά Mud and Snow. Στην καμπίνα υπάρχουν πλενόμενες επενδύσεις καθισμάτων, μια ιδιαίτερα πρακτική επιλογή για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο σε χωματόδρομους, παραλίες ή χειμερινές εξορμήσεις. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει οθόνη infotainment 10,25 ιντσών, πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων επίσης 10,25 ιντσών και κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών με προβολή τύπου drone. Στάνταρ είναι ακόμη οι προβολείς LED, το Selec-Terrain και το σύστημα ελεγχόμενης κατάβασης.

Με μήκος μόλις 4,09 μέτρα, το Avenger 4xe παραμένει ένα ιδιαίτερα ευέλικτο μικρό SUV για καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη. Το πλάτος του φτάνει περίπου τα 1,78 μέτρα και το ύψος τα 1,53 μέτρα. Η τοποθέτηση του πίσω ηλεκτροκινητήρα περιορίζει ελαφρώς τον χώρο αποσκευών, ο οποίος διαμορφώνεται στα 325 λίτρα, έναντι 380 λίτρων των προσθιοκίνητων εκδόσεων. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.218 λίτρα, ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 920 κιλά. Πάνω από την Upland τοποθετείται η πλουσιότερη Overland, με τιμή από 32.990 ευρώ, ενώ η ειδική The North Face Edition ξεκινά από 38.290 ευρώ. Με αρχική τιμή 30.290 ευρώ, αυτόματο κιβώτιο, 145 ίππους και ηλεκτρικά ελεγχόμενη τετρακίνηση, το Jeep Avenger 4xe αποτελεί σήμερα τον οικονομικότερο τρόπο για να αποκτήσει κανείς ένα καινούργιο τετρακίνητο Jeep, χωρίς να θυσιάσει την ευκολία και την κατανάλωση ενός σύγχρονου υβριδικού SUV.