Το φθηνότερο 5-θυρο MINI έχει 156 ίππους και τιμή 26.950 ευρώ – Δες τον εξοπλισμό

Η νέα γενιά του MINI Cooper 5 Door έφτασε και στη χώρα μας, φέρνοντας μαζί της το κλασικό βρετανικό στιλ σε μια πιο πρακτική διάσταση.

Για όσους θέλουν το στυλ του MINI αλλά χρειάζονται κάτι πιο ευρύχωρο από το τρίθυρο, η 5θυρη έκδοση αποτελεί την ιδανική λύση. Το σημαντικό είναι πως το μοντέλο ξεκινά από τις 26.950 ευρώ, με την έκδοση Cooper C.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο κινητήρας ανήκει στη γνωστή οικογένεια των τρικύλινδρων 1.5 TwinPower Turbo του ομίλου. Αποδίδει 156 ίππους και 230 Nm ροπής, με τη μέγιστη ισχύ να αποδίδεται ψηλά, μεταξύ 4.900 και 6.500 σ.α.λ. Σε συνδυασμό με το αυτόματο 7άρι διπλού συμπλέκτη Steptronic, το αυτοκίνητο επιταχύνει στα 0-100 km/h σε 8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 225 km/h.

Παρά το χαρακτήρα του ως premium supermini, η κατανάλωση μένει σε λογικά πλαίσια: 6,6 λίτρα/100 km, με εκπομπές CO₂ 149 g/km. Το βάρος αγγίζει τα 1.320 κιλά, κάτι που εξηγεί και την ανάγκη για το δυνατό κινητήρα.

Διαστάσεις:

Μήκος: 4.036 mm

Πλάτος: 1.744 mm

Ύψος: 1.464 mm

Μεταξόνιο: 2.567 mm

Κύκλος στροφής: 11,4 μ.

Όσον αφορά τους χώρους, το πορτμπαγκάζ ξεκινά από 275 λίτρα και μπορεί να φτάσει τα 925 λίτρα με πλήρη αναδίπλωση της πίσω πλάτης (60:40). Για τα δεδομένα της κατηγορίας, πρόκειται για άκρως ικανοποιητικά νούμερα.

Εξοπλισμός εισαγωγικής έκδοσης Essential

Η MINI έχει επιλέξει να δώσει στη βασική έκδοση αρκετό στάνταρ εξοπλισμό, ώστε το αυτοκίνητο να μην δείχνει «φτωχό»:

Εξωτερικός εξοπλισμός

LED προβολείς και πίσω φώτα με εμβληματική σχεδίαση MINI

Αεροδυναμικά βελτιωμένες ζάντες ελαφρού κράματος 16″, κατασκευασμένες κατά 70% από δευτερογενές αλουμίνιο

Εσωτερική σχεδίαση & Άνεση

Μονάδα MINI Interaction – Κυκλική οθόνη με διάμετρο 24 cm τεχνολογίας OLED

Ατμοσφαιρικός φωτισμός και φώτα ανάγνωσης

MINI Modes – Core, Green and Go-kart με περιβάλλον χρήστη ειδικής σχεδίασης

Δέκτης DAB

Αυτόματος κλιματισμός 2 ζωνών

Χρήση ανακυκλωμένων υλικών (π.χ. από φιάλες PET) σε στοιχεία εσωτερικού εξοπλισμού

Επιδόσεις

Τεχνολογία MINI TwinPower Turbo

Αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων, διπλός συμπλέκτης

Υποστήριξη οδηγού & Ασφάλεια

Driving Assistant: Υποστήριξη Διατήρησης Λωρίδας με ανίχνευση τυφλού σημείου, αποτροπή σύγκρουσης στο πίσω μέρος και προειδοποίηση εξόδου

Προειδοποίηση Μετωπικής Σύγκρουσης με λειτουργία φρεναρίσματος

Ένδειξη Ορίων Ταχύτητας, Υποβοήθηση Τήρησης Ορίων Ταχύτητας και Δυναμικό Cruise Control

Parking Assistant με Ενεργό Έλεγχο Απόστασης Παρκαρίσματος και Κάμερα Οπισθοπορείας, Υποβοήθηση Οπισθοπορείας

Teleservice με κλήση έκτακτης ανάγκης

Μπουλόνια ασφαλείας / κιτ επισκευής ελαστικού / προειδοποιητικό τρίγωνο

Άνεση

Σύστημα πλοήγησης MINI

“MINI Intelligent Personal Assistant” – φωνητικός έλεγχος και αλληλεπίδραση.

Ενσωμάτωση smartphone: Apple Car Play και Android Auto

Προσωπική eSim

Απομακρυσμένες Υπηρεσίες – Έλεγχος λειτουργιών αυτοκινήτου από το κινητό τηλέφωνο

Αισθητήρας βροχής με θερμαινόμενα ακροφύσια πλύσης παρμπρίζ

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Σύστημα φόρτωσης με διαιρούμενα πίσω καθίσματα σε αναλογία 60:40/διαμόρφωση χώρου αποσκευών

Σημεία στερέωσης i-Size στο κάθισμα οδηγού και στις εξωτερικές πίσω θέσεις και απενεργοποίηση αερόσακου συνοδηγού

Βελούδινα ταπέτα

Η MINI τονίζει ότι ακόμα και στο επίπεδο Essential, ο πελάτης παίρνει πλήρη λίστα με τα πιο απαραίτητα στοιχεία άνεσης και ασφάλειας. Τα πιο premium στοιχεία (ατμοσφαιρικός φωτισμός, μεγαλύτερες ζάντες, προχωρημένα πακέτα multimedia) τοποθετούνται στις ανώτερες εκδόσεις Favoured ή JCW.

Στην καθημερινή χρήση

Η πεντάθυρη καμπίνα είναι σαφώς πιο βολική σε σχέση με το τρίθυρο Cooper, χωρίς όμως να χάνει τον «σφιχτό» χαρακτήρα που χαρακτηρίζει όλα τα MINI. Το επιπλέον μήκος στο μεταξόνιο δίνει λίγο καλύτερο χώρο για τους πίσω επιβάτες, ενώ το πορτμπαγκάζ μπορεί να καλύψει άνετα τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας. Στο δρόμο, το αυτοκίνητο παραμένει σταθερό και ζωηρό, με την άμεση απόκριση του τρικύλινδρου και το γρήγορο αυτόματο κιβώτιο να ενισχύουν την αίσθηση ότι οδηγείς κάτι περισσότερο από απλό supermini.

Οι 156 ίπποι από τον τρικύλινδρο κινητήρα μαζί με το αυτόματο κιβώτιο Steptronic του δίνουν περίσσια δύναμη για το βάρος του. Οι κοντές σχέσεις των ταχυτήτων και οι ταχύτατες αλλαγές κάνουν το Cooper C να επιταχύνει εύκολα από κάθε ταχύτητα, ενώ είναι απολαυστικά ομαλό όταν κινείσαι σε ρυθμούς πόλης. Η απουσία ενός λεβιέ ή paddles πίσω από το τιμόνι για χειροκίνητη αλλαγή των ταχυτήτων στερεί λίγο από το συναίσθημα, αλλά ταυτόχρονα τονίζουν τον οδηγικό στόχο της Mini, που θέλει να κάνει τα αυτοκίνητά της να δίνουν την αίσθηση ενός –όπως μαρτυρά και το όνομα του sport προγράμματος οδήγησής τους– go-kart, καθώς και αυτά έχουν απλώς ένα τιμόνι και δύο πετάλια.

Με μια τόσο ευχάριστη αίσθηση, καλή ποιότητα, μοντέρνο look και μια premium αύρα, η τιμή των 26.950€ κάνει το Cooper C μια από τις πιο έξυπνες επιλογές στην κατηγορία – καθώς δεν έχουν μείνει και πολλές.

Τι κρατάμε;

Το πιο προσιτό 5θυρο MINI κοστίζει 26.950 ευρώ

Ο νέος 1.5 turbo κινητήρας αποδίδει 156 ίππους και 230 Nm

Στάνταρ αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων Steptronic

Επαρκής εξοπλισμός ακόμα και στη βασική έκδοση Essential

