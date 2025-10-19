quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km

ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-fthinotero-7-thesio-hybrid-suv-tis-peugeot-pou-kaiei-58-lt-100km-730376

Όταν οι ανάγκες μιας οικογένειας ξεπερνούν τα πέντε καθίσματα, η Peugeot έχει τη λύση, προσφέροντας μια πρόταση που δείχνει ότι δεν χρειάζεται να στραφείς σε plug-in υβριδικά για να έχεις χώρο, άνεση και χαμηλή κατανάλωση.

Σε μια αγορά όπου τα SUV πολλαπλασιάζονται, αλλά τα πραγματικά οικογενειακά αυτοκίνητα με 7 θέσεις και λογικό κόστος χρήσης παραμένουν ελάχιστα, έρχεται μια πρόταση που δείχνει ότι δεν χρειάζεται να στραφείς σε premium μάρκες ή plug-in υβριδικά για να έχεις χώρο, άνεση και χαμηλή κατανάλωση. Γιατί όσο κι αν εντυπωσιάζουν τα μεγάλα ηλεκτρικά SUV, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι οδηγοί θέλουν απλότητα και χαμηλό λειτουργικό κόστος. Κάπου εδώ, κάνει την είσοδό του το νέο Peugeot 5008 Hybrid.

Peugeot

Ένα πραγματικό 7-θέσιο SUV για καθημερινή χρήση

Σε αντίθεση με πολλά “5+2” SUV που απλώς διαθέτουν μια …συμβολική τρίτη σειρά, το νέο 5008 χτίστηκε από την αρχή για να μεταφέρει έως επτά άτομα χωρίς συμβιβασμούς. Οι δύο πίσω θέσεις δεν είναι τιμωρία – μπορούν να φιλοξενήσουν ενήλικες σε λογικές διαδρομές, ενώ όταν δεν χρειάζονται κρύβονται στο πάτωμα με ένα κλικ. Έτσι, το 5008 μεταμορφώνεται εύκολα από 7θέσιο οικογενειακό σε τεράστιο 5θέσιο ταξιδιωτικό όχημα με χώρο αποσκευών που κοντράρει τα MPV.

Peugeot

Η καμπίνα είναι προσεγμένη, μοντέρνα και “γαλλικά” ζεστή, με το νέο Panoramic i-Cockpit, το μικρό τιμόνι και το χαρακτηριστικό high-mounted ψηφιακό πάνελ που δίνει αυτό το αίσθημα πιλοτηρίου που η Peugeot ξέρει καλά να δημιουργεί. Παρά την τεχνολογία, ο χειρισμός παραμένει διαισθητικός, χωρίς πολύπλοκα μενού που σε αποσυντονίζουν όταν οδηγείς.

Αισθητικά, το Peugeot 5008 δείχνει μεγάλο αλλά όχι ογκώδες. Η κάθετη μάσκα, τα LED “νυχιές”, το ψηλό καπό και το ανάγλυφο προφίλ του αμαξώματος δημιουργούν την εικόνα ενός SUV που εμπνέει σιγουριά χωρίς να προκαλεί.

Peugeot E-5008

Υβριδικό σύστημα – ισχύς όσο χρειάζεται, κατανάλωση εκεί που πρέπει

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 1.2 Hybrid με 145 ίππους, συνδυασμένος με το νέο αυτόματο κιβώτιο e-DCS6 διπλού συμπλέκτη. Το υβριδικό σύστημα δεν απαιτεί φόρτιση από πρίζα, λειτουργεί αποκλειστικά με ανάκτηση ενέργειας και υποβοήθηση σε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν αλλάζεις συνήθειες: γεμίζεις βενζίνη και οδηγείς – με κατανάλωση 5,8 lt/100 km, νούμερο που θυμίζει diesel.

Επιπλέον, το SUV μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες μέσα στην πόλη, σβήνοντας τον θερμικό κινητήρα για μικρές αποστάσεις. Έτσι, σε καθημερινές μετακινήσεις – σχολείο, super market, κίνηση – ο οδηγός αντιλαμβάνεται την υβριδική λειτουργία όχι ως gimmick, αλλά ως πραγματικό όφελος στην τσέπη.

Peugeot

Peugeot 5008 Allure – δεν υπάρχει “βασική” έκδοση

Ακόμη και στην πιο προσιτή έκδοση, το 5008 δεν έρχεται γυμνό. Διαθέτει ADAS συστήματα υποβοήθησης, κάμερες, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα πρόσβασης χωρίς κλειδί, ambient φωτισμό και ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ οι ανώτερες εκδόσεις προσθέτουν ηλεκτρική πίσω πόρτα, μεγαλύτερη οθόνη infotainment και premium λεπτομέρειες στην καμπίνα. Η Peugeot έχει καταλάβει ότι σε αυτή την κατηγορία, κανείς δεν θέλει να νιώθει ότι “έκανε οικονομία” στην εμφάνιση ή στην τεχνολογία.

Πόσο κοστίζει;

Η έκδοση Allure του υβριδικού Peugeot 5008 κοστίζει 39.900 € στην ελληνική αγορά, και προσφέρει ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού, άνεση και τεχνολογία χωρίς να αφήνει “τρύπες” στην καθημερινότητα. Η επιλογή αυτή τοποθετεί το αυτοκίνητο ξεκάθαρα ως μια ολοκληρωμένη λύση – δεν πρόκειται για «βασική έκδοση», αλλά για μια επιλογή που καλύπτει τις βασικές ανάγκες μιας οικογένειας από την πρώτη στιγμή.

Τι κρατάμε;
  • Αληθινό 7-θέσιο SUV, όχι 5+2 με παιδικά καθίσματα πίσω
  • 5,8 lt/100 km κατανάλωση χωρίς συνήθειες φόρτισης ή άγχος αυτονομίας
  • 145 ίπποι με αυτόματο κιβώτιο e-DCS6, ιδανικό για οικογενειακή οδήγηση
  • Εσωτερικό και εικόνα που αγγίζει premium κατηγορία – σε προσιτή τιμή

Αυτές είναι οι μοναδικές κάμερες της Τροχαίας που «γράφουν» για ταχύτητα στη Συγγρού – Ποια είναι τα πρόστιμα;

Πόντοι στο δίπλωμα: Πότε χάνεις την άδεια οδήγησης – Πότε μηδενίζονται – Που μπορείς να τους δεις

Διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα το υβριδικό FIAT των 15.490 ευρώ – Αναλυτικός εξοπλισμός

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
