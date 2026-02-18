Το φθηνότερο 7-θέσιο της αγοράς βγάζει 1.400 km με ένα γέμισμα – Τιμή κάτω από 25.000€

Η ανάγκη για ένα 7-θέσιο που να συνδυάζει χαμηλό κόστος αγοράς με πραγματική χρηστικότητα για την οικογένεια, δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη στην ελληνική αγορά.

Για χρόνια, όποιος ήθελε 7 θέσεις έπρεπε να στραφεί είτε σε μεγάλα SUV είτε σε ακριβότερα πολυμορφικά, με κόστος αγοράς και χρήσης που συχνά ξέφευγε από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κάπου εδώ είναι που εμφανίζονται ορισμένες προτάσεις που αλλάζουν πλήρως το αφήγημα, όχι με εντυπωσιασμούς αλλά με ωμή λογική.

Το 7-θέσιο που καταφέρνει να ρίξει το κόστος κτήσης κάτω από τις 25.000€ και ταυτόχρονα να υπόσχεται τεράστια αυτονομία, δεν είναι άλλο από το Dacia Jogger ECO-G 120, με τιμή εκκίνησης τις 24.200€. Ένα μοντέλο που δεν προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από premium αφηγήματα, αλλά επενδύει στην ουσία: χώρους, ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης.

Σχεδιαστικά, το Jogger ακολουθεί τη γνώριμη φιλοσοφία της Dacia. Δεν προσπαθεί να δείξει πιο ακριβό απ’ όσο είναι, αλλά καταφέρνει να δείχνει σύγχρονο και πρακτικό. Οι αυξημένες αποστάσεις από το έδαφος, οι προστατευτικές ποδιές και οι ράγες οροφής του δίνουν ένα ελαφρώς crossover ύφος, χωρίς όμως να χάνει τον πολυμορφικό του χαρακτήρα. Το μεγάλο του ατού είναι φυσικά οι διαστάσεις και η εκμετάλλευση χώρου. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί εξαρχής για 7 επιβάτες, με τρίτη σειρά που αποτελείται από δύο ανεξάρτητα καθίσματα. Μπορούν να αναδιπλωθούν ή να αφαιρεθούν πλήρως, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε ένα τεράστιο πενταθέσιο με εντυπωσιακό χώρο αποσκευών. Η δεύτερη σειρά είναι επίσης συρόμενη και αναδιπλούμενη, επιτρέποντας πολλαπλές διαμορφώσεις, από οικογενειακές εκδρομές μέχρι επαγγελματική χρήση. Είναι ξεκάθαρο ότι το Jogger δεν σχεδιάστηκε απλώς για να “έχει” 7 θέσεις, αλλά για να τις αξιοποιεί πραγματικά.

Κάτω από το καπό βρίσκεται το γνώριμο Eco-G 120 σύνολο διπλού καυσίμου (βενζίνη + LPG), απόδοσης 120 ίππων. Η φιλοσοφία εδώ δεν είναι οι επιδόσεις, αλλά η οικονομία χρήσης και η αυτονομία. Χάρη στο συνδυασμό των δύο δεξαμενών, το Jogger μπορεί να ξεπεράσει τα 1.400 km αυτονομίας με ένα πλήρες γέμισμα. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες στάσεις για ανεφοδιασμό και σημαντικά χαμηλότερο κόστος ανά χιλιόμετρο, ειδικά για όσους καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις ή ταξιδεύουν συχνά. Η λειτουργία LPG γίνεται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση οδηγού, ενώ το σύστημα είναι εξελιγμένο ώστε να μην επηρεάζει τη χρηστικότητα ή τους χώρους. Το ρεζερβουάρ υγραερίου είναι ενσωματωμένο στο πάτωμα, διατηρώντας ανέπαφο τον χώρο αποσκευών.

Παρά τον προσιτό του χαρακτήρα, το Jogger δεν εμφανίζεται “γυμνό”. Αντίθετα, διαθέτει πλήρες πακέτο σύγχρονων συστημάτων άνεσης και ασφάλειας.

Στον βασικό εξοπλισμό συναντάμε:

Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης , όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση σύγκρουσης και διατήρηση λωρίδας.

, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση σύγκρουσης και διατήρηση λωρίδας. Cruise control και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας , στοιχεία που σπάνια βρίσκεις σε αυτή την κατηγορία τιμής.

, στοιχεία που σπάνια βρίσκεις σε αυτή την κατηγορία τιμής. Πολυμέσα με οθόνη αφής 10,1 ιντσών , συμβατότητα Apple CarPlay και Android Auto.

, συμβατότητα Apple CarPlay και Android Auto. Κλιματισμό, ηλεκτρικά παράθυρα και σύγχρονο πίνακα οργάνων.

Η καμπίνα δίνει έμφαση στην αντοχή και την πρακτικότητα, με σκληρά αλλά ποιοτικά υλικά, πολλούς αποθηκευτικούς χώρους και λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα μιας μεγάλης οικογένειας.

Οδηγικά, το Jogger δεν προσπαθεί να κρύψει τον οικογενειακό του προσανατολισμό. Οι αναρτήσεις έχουν ρυθμιστεί με γνώμονα την άνεση, απορροφώντας αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, ακόμα και πλήρως φορτωμένο. Το τιμόνι είναι ελαφρύ, διευκολύνοντας τους ελιγμούς στην πόλη, ενώ το σχετικά χαμηλό βάρος για τα δεδομένα 7-θέσιου βοηθά στην κατανάλωση και την ευχρηστία. Στον αυτοκινητόδρομο κινείται σταθερά, με το LPG να συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση, στοιχείο που ενισχύει τον ταξιδιωτικό του χαρακτήρα.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Jogger παραμένει η τιμή. Με κόστος εκκίνησης 24.200€ για την 7θέσια έκδοση ECO-G 120, τοποθετείται μόνο του στην αγορά. Δεν υπάρχει άλλο 7-θέσιο με αντίστοιχους χώρους, εξοπλισμό και αυτονομία σε αυτά τα χρήματα. Ακόμα και μεταχειρισμένες επιλογές συχνά κοστίζουν περισσότερο, χωρίς τα πλεονεκτήματα διπλού καυσίμου.

Τι κρατάμε;

• Το φθηνότερο 7-θέσιο της αγοράς

• Αυτονομία που αγγίζει τα 1.400 km

• Πραγματικά εκμεταλλεύσιμες 7 θέσεις

• Εξαιρετικό κόστος χρήσης χάρη στο LPG