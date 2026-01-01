Το φθηνότερο 7θέσιο crossover στην Ελλάδα – Κάνει πάνω από 1.000 km με ένα γέμισμα

Υπάρχουν crossover που δεν προσπαθούν να σε πείσουν με εντυπωσιακό σχεδιασμό, ψηφιακά κόλπα και υπερβολικές υποσχέσεις. Απευθύνονται κατευθείαν στη λογική.

Στους ανθρώπους που έχουν πραγματικές ανάγκες, οικογένεια, χιλιόμετρα, καθημερινότητα. Εκεί ακριβώς πατάει το Dacia Jogger, ένα μοντέλο που εδώ και καιρό έχει κερδίσει τον τίτλο του πιο προσιτού 7θέσιου crossover στην ελληνική αγορά, όχι στα χαρτιά αλλά στην πράξη. Και μέσα σε όλα αυτά, καταφέρνει να προσφέρει και κάτι ακόμα που σήμερα έχει ξαναγίνει επίκαιρο: αυτονομία πάνω από 1.000 km με ένα γέμισμα.

Το Jogger δεν προσπαθεί να το παίξει κάτι που δεν είναι. Δεν είναι SUV με την αυστηρή έννοια, ούτε παραδοσιακό MPV. Είναι ένα crossover που παντρεύει στοιχεία από station wagon, οικογενειακό και SUV εμφάνιση, με βασικό στόχο την πρακτικότητα. Με μήκος που φτάνει τα 4,55 μέτρα, καταφέρνει να χωρέσει 7 κανονικές θέσεις χωρίς ακροβατικά. Σχεδιαστικά ακολουθεί τη νέα ταυτότητα της Dacia, με πιο κάθετο εμπρός μέρος, απλές γραμμές και μια εικόνα που δείχνει τίμια και σύγχρονη. Δεν φωνάζει, αλλά δεν δείχνει και φθηνό, ειδικά στις εκδόσεις με τα προστατευτικά και τα roof rails που τονίζουν τον crossover χαρακτήρα.

Το μεγάλο χαρτί του Jogger είναι φυσικά το εσωτερικό. Και εδώ μιλάμε για 7 πραγματικές θέσεις, όχι για δύο «τιμωρίες» στο πορτ-μπαγκάζ. Η δεύτερη σειρά φιλοξενεί άνετα ενήλικες, ενώ η τρίτη σειρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά από παιδιά ή και από ενήλικες για μικρότερες αποστάσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι η ευελιξία. Τα καθίσματα της τρίτης σειράς αφαιρούνται πλήρως, μετατρέποντας το Jogger σε ένα πενταθέσιο με τεράστιο χώρο αποσκευών. Σε λίγα λεπτά μπορείς να το έχεις οικογενειακό, ταξιδιωτικό ή επαγγελματικό εργαλείο. Και αυτή ακριβώς η προσαρμοστικότητα είναι που το κάνει να ξεχωρίζει.

Η εικόνα στο ταμπλό είναι αυτή που περιμένεις από Dacia. Καθαρή σχεδίαση, απλή λογική και έμφαση στη λειτουργικότητα. Τα υλικά είναι σκληρά σε αρκετά σημεία, αλλά δείχνουν ανθεκτικά και σωστά συναρμολογημένα. Δεν προσποιείται premium χαρακτήρα, ούτε το χρειάζεται. Υπάρχει οθόνη infotainment με συνδεσιμότητα, φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες και σωστή εργονομία. Η θέση οδήγησης είναι άνετη, με καλή ορατότητα, κάτι που εκτιμάς ιδιαίτερα στην πόλη αλλά και στο ταξίδι.

Ένα από τα πιο δυνατά επιχειρήματα του Jogger είναι η έκδοση με LPG. Συνδυάζοντας βενζίνη και υγραέριο, η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 km με ένα γέμισμα. Σε εποχές που το κόστος μετακίνησης απασχολεί όσο ποτέ, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια, είναι λόγος αγοράς. Η λειτουργία του συστήματος LPG είναι διακριτική, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την καθημερινή οδήγηση. Το κόστος ανά χιλιόμετρο πέφτει αισθητά, κάτι που κάνει το Jogger ιδιαίτερα ελκυστικό για οικογένειες με πολλά χιλιόμετρα, αλλά και για επαγγελματίες που θέλουν χώρο και οικονομία μαζί.

Οδηγικά, το Jogger κινείται ακριβώς όπως περιμένεις από ένα οικογενειακό crossover. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη με ξεκάθαρη προτεραιότητα στην άνεση, απορροφώντας σωστά τις ανωμαλίες, ακόμα και όταν το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο με επιβάτες και αποσκευές. Το τιμόνι είναι ελαφρύ και εύκολο στην πόλη, ενώ στον αυτοκινητόδρομο το αυτοκίνητο δείχνει σταθερό και προβλέψιμο. Δεν θα σε ενθουσιάσει οδηγικά, αλλά θα σε πάει μακριά χωρίς να σε κουράσει, και αυτό είναι το ζητούμενο για τον ρόλο που καλείται να παίξει.

Το Dacia Jogger δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Προσπαθεί να λύσει προβλήματα. Είναι το φθηνότερο 7θέσιο crossover στην Ελλάδα, προσφέρει πραγματικούς χώρους, χαμηλό κόστος χρήσης και αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 km. Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα 7θέσια έχουν μετατραπεί σε ακριβά SUV, το Jogger θυμίζει ότι η αυτοκίνηση δεν είναι μόνο εικόνα και status, αλλά και πρακτικότητα. Και για όσους χρειάζονται χώρο, ευελιξία και οικονομία σε ένα πακέτο χωρίς υπερβολές, παραμένει μια από τις πιο λογικές επιλογές εκεί έξω.

Τι κρατάμε;