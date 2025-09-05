Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα

Υγραέριο σημαίνει χαμηλότερο κόστος κίνησης και μεγαλύτερη αυτονομία, στοιχεία που γίνονται όλο και πιο σημαντικά σε μια εποχή ακριβών καυσίμων

Τιμή από 16.590 ευρώ για την εισαγωγική έκδοση.

Διπλό καύσιμο: βενζίνη και υγραέριο (LPG).

Συνολική αυτονομία έως 1.200 χιλιόμετρα.

Ισχύς 100 ίππων από τον 1.0 Eco-G κινητήρα.

Το πιο προσιτό με LPG

Σε μια αγορά που συνεχώς μετακινείται προς τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά, υπάρχουν ακόμα οδηγοί που ψάχνουν λύσεις με χαμηλό κόστος χρήσης και τιμή αγοράς. Το Dacia Sandero Streetway Eco-G 100 έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη. Με τιμή που ξεκινά από μόλις 16.590 ευρώ, αποτελεί σήμερα το φθηνότερο αυτοκίνητο με εργοστασιακή υποστήριξη υγραερίου στην Ελλάδα, δίνοντας μια εναλλακτική για όσους θέλουν πρακτικότητα, οικονομία και αξιοπιστία χωρίς να πληρώσουν μια περιουσία.

Σχεδίαση και χαρακτήρας

Το Sandero Streetway έχει τη δική του ταυτότητα. Μπορεί να μην έχει το πιο «περιπετειώδες» στυλ του Stepway, αλλά διατηρεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία σε ένα πιο πολιτισμένο παρουσιαστικό. Στο εσωτερικό η εικόνα είναι γνώριμη Dacia: λιτή, αλλά πρακτική. Το ταμπλό φιλοξενεί οθόνη αφής με συνδεσιμότητα smartphone, ενώ υπάρχουν αρκετές θήκες και χώροι για μικροαντικείμενα. Οι χώροι για επιβάτες και αποσκευές βρίσκονται στο πάνω άκρο της κατηγορίας, με πορτμπαγκάζ που φτάνει τα 328 λίτρα.

Οικονομία σε πρώτο πλάνο

Ο κινητήρας 1.0 Eco-G είναι τρικύλινδρος, turbo και αποδίδει 100 ίππους και 170 Nm ροπής. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι η ισχύς, αλλά η δυνατότητα να λειτουργεί είτε με βενζίνη είτε με υγραέριο (LPG). Έτσι, με δεξαμενή βενζίνης 50 λίτρων και υγραερίου 40 λίτρων, η συνολική θεωρητική αυτονομία αγγίζει τα 1.200 χιλιόμετρα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένα ταξίδι Αθήνα–Θεσσαλονίκη–Αθήνα μπορεί να γίνει χωρίς ανεφοδιασμό.

Η κατανάλωση σε υγραέριο κυμαίνεται γύρω στα 7,5 λίτρα/100 km, με το κόστος ανά χιλιόμετρο να είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τη βενζίνη. Επιπλέον, ο κινητήρας είναι εργοστασιακής τοποθέτησης, άρα καλύπτεται πλήρως από την εγγύηση της Dacia, εξαλείφοντας τον προβληματισμό που υπήρχε παλιότερα με τα after-market κιτ υγραερίου.

Εξοπλισμός και εκδόσεις

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει ήδη αρκετά στοιχεία άνεσης και ασφάλειας. Υπάρχουν έξι αερόσακοι, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, air condition, ηλεκτρικά παράθυρα και οθόνη multimedia με υποστήριξη Android Auto και Apple CarPlay. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις συναντάμε επιπλέον αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, μεγαλύτερη οθόνη και ζάντες αλουμινίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Sandero Streetway διατίθεται επίσης με κινητήρες βενζίνης, αλλά η έκδοση με υγραέριο είναι αυτή που ξεχωρίζει χάρη στο χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Για όσους κινούνται καθημερινά στην πόλη ή κάνουν μεγάλες αποστάσεις σε τακτική βάση, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει σε εντυπωσιακά επίπεδα μέσα σε λίγα χρόνια χρήσης.

Ποιοι το προτιμούν

Το Sandero Streetway Eco-G 100 δεν στοχεύει σε όσους ψάχνουν σπορ χαρακτήρα ή κορυφαία τεχνολογία. Αντίθετα, προορίζεται για οδηγούς που θέλουν αξιοπιστία, χώρους και χαμηλό κόστος. Ιδανική επιλογή για οικογένειες με περιορισμένο προϋπολογισμό, για επαγγελματίες που χρειάζονται ένα αυτοκίνητο οικονομικό στη χρήση, αλλά και για όσους θέλουν να ταξιδεύουν χωρίς το άγχος της κατανάλωσης και των ανεφοδιασμών.

Τι κρατάμε;

Το φθηνότερο υγραεριοκίνητο αυτοκίνητο στην Ελλάδα, με τιμή από 16.590 ευρώ.

Κινητήρας 1.0 Eco-G με 100 ίππους και εργοστασιακή υποστήριξη LPG.

Συνολική αυτονομία έως 1.200 χιλιόμετρα με γεμάτες δεξαμενές.

Πρακτικό, ευρύχωρο και με εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες της κατηγορίας.

