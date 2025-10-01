Το φθηνότερο crossover της Dacia ξεκινά από 16.890 ευρώ – Ποιο είναι;

Η Dacia έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην απλότητα και την αξία. Όταν οι περισσότερες εταιρείες προσφέρουν «προσιτά» μοντέλα με τιμές που σκαρφαλώνουν, η ρουμανική φίρμα, μέλος του ομίλου Renault, επιμένει στη φιλοσοφία «value for money».

Το αποτέλεσμα είναι το Sandero Stepway, ένα μοντέλο που συνδυάζει τον χαρακτήρα του μικρού crossover με τιμή που ξεκινά από 16.890 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα, παίρνεις τη βασική έκδοση Essential που εξοπλίζεται με τον τρικύλινδρο 1.0 TCe ECO-G των 100 ίππων, ο οποίος λειτουργεί με βενζίνη και υγραέριο (LPG). Ο συνδυασμός αυτός σημαίνει εξαιρετική αυτονομία, που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.200 χλμ. με γεμάτα ρεζερβουάρ, αλλά και χαμηλό κόστος χρήσης στην καθημερινότητα.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία ασφάλειας (6 αερόσακοι, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων), καθώς και βασικά στοιχεία άνεσης. Το infotainment στην αρχική έκδοση είναι απλό, όμως με μια θήκη για smartphone και δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth, η Dacia προτείνει έναν «έξυπνο» τρόπο να κρατήσει το κόστος χαμηλά.

Σε σχέση με το απλό Sandero (Streetway), το Stepway διαφοροποιείται στοχευμένα:

Αυξημένη απόσταση από το έδαφος (201 χλστ.)

Πλαστικά προστατευτικά σε θόλους και προφυλακτήρες

Μπάρες οροφής που αντέχουν βάρος και μετατρέπονται σε σχάρα

Μπροστινό καπό με πιο μυώδη σχεδίαση και χαρακτηριστικά φώτα LED

Όλα αυτά δίνουν στο Stepway τη «σωστή» crossover εικόνα, χωρίς να ξεφεύγει σε διαστάσεις. Στα 4,1 μέτρα μήκος, παραμένει ευέλικτο για την πόλη, ενώ το πορτμπαγκάζ με 410 λίτρα χωράει άνετα τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας.

Οικονομία και πρακτικότητα

Το μεγάλο χαρτί του Sandero Stepway είναι το διπλό καύσιμο. Το LPG είναι σχεδόν στο μισό κόστος της βενζίνης, και η Dacia προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγκατάσταση με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της Renault. Για όποιον κινείται πολύ σε καθημερινή βάση, η διαφορά στο πορτοφόλι είναι αισθητή.

Στο δρόμο, το Stepway δίνει έμφαση στην άνεση. Δεν είναι φτιαγμένο για σπορ ρυθμούς, αλλά η ανάρτηση απορροφά τις κακοτεχνίες και το τιμόνι είναι ελαφρύ για την πόλη. Το ύψος από το έδαφος επιτρέπει μικρές εξορμήσεις σε χωματόδρομους, χωρίς βέβαια να μιλάμε για πραγματικές off-road δυνατότητες.

Με τιμή κάτω από 17.000 ευρώ, το Sandero Stepway πιέζει έντονα τον ανταγωνισμό. Στα B-SUV και crossover, ελάχιστα μοντέλα μπορούν να πλησιάσουν αυτήν την τιμή χωρίς προσφορές ή εκπτώσεις. Η Dacia, πιστή στη κατεύθυνση της, δίνει μια τίμια λύση σε όσους θέλουν ύψος, εμφάνιση και πρακτικότητα, χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία.

Τι κρατάμε;

Το Sandero Stepway είναι το φθηνότερο crossover της αγοράς, με τιμή από 16.890 ευρώ .

είναι το φθηνότερο crossover της αγοράς, με τιμή από . Ο κινητήρας ECO-G 100 με LPG προσφέρει μεγάλη αυτονομία και χαμηλό κόστος .

με LPG προσφέρει . Διατηρεί crossover σχεδίαση και χώρους, με 410 λίτρα πορτμπαγκάζ .

. Μια επιλογή «value for money» που δείχνει γιατί η Dacia παραμένει best-seller στην κατηγορία.

