ΑΓΟΡΑ

Το φθηνότερο Honda στην Ελλάδα είναι υβριδικό και καίει 4,5 lt/100km – Δεν πληρώνει Τέλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-fthinotero-honda-stin-ellada-einai-yvridiko-kai-kaiei-45-lt-100km-den-plironei-teli-679371

Η Honda έχει καταφέρει να προσφέρει ένα πλήρως υβριδικό μοντέλο σε προσιτή τιμή, χωρίς εκπτώσεις σε απόδοση, τεχνολογία και ποιότητα.

Φυσικά, αναφερόμαστε στο Honda Jazz e:HEV,  ένα αυτοκίνητο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα, αποδεικνύοντας ότι η εξηλεκτρισμένη οδήγηση δεν χρειάζεται να κοστίζει μια περιουσία.

honda jazz

Καρδιά του Jazz είναι το γνωστό σύστημα i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive), το οποίο συνδυάζει έναν 1.5 λίτρων κινητήρα βενζίνης κύκλου Atkinson με έναν ηλεκτροκινητήρα και ένα κιβώτιο e-CVT. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 122 ίππους, με 253 Nm ροπής διαθέσιμα σχεδόν ακαριαία, εξασφαλίζοντας γραμμική και αθόρυβη επιτάχυνση. Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις συνθήκες οδήγησης. Στην πράξη, οι χαμηλές ταχύτητες γίνονται σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά, με την κατανάλωση να περιορίζεται σε 4,5 λίτρα ανά 100 km. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε εκπομπές CO₂ κάτω από το όριο επιβολής τελών κυκλοφορίας και χαμηλό κόστος χρήσης.

honda jazz

Το ανανεωμένο υβριδικό Honda διατηρεί το πρακτικό πνεύμα που το χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες, αλλά με πιο ώριμη και καθαρή σχεδίαση. Η μάσκα και τα LED φώτα ακολουθούν τη νέα ταυτότητα της μάρκας, ενώ το πανοραμικό παρμπρίζ και οι λεπτές μπροστινές κολώνες προσφέρουν εντυπωσιακή ορατότητα. Η νέα έκδοση Advance Sport ξεχωρίζει για τις πιο σκούρες λεπτομέρειες, τα σπορ καθίσματα και τις πιο «δεμένες» ρυθμίσεις σε τιμόνι και ανάρτηση. Παρόλα αυτά, ακόμα και η βασική Elegance δείχνει ολοκληρωμένη, με προσεγμένα υλικά και ποιοτικό φινίρισμα που ξεπερνά τα στάνταρ της κατηγορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η καμπίνα αποπνέει χαρακτηριστική ιαπωνική λειτουργικότητα. Η οθόνη αφής 9’’ προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7’’ παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με καθαρή γραφιστική απεικόνιση. Τα “Magic Seats” παραμένουν μοναδικό προνόμιο του μοντέλου: τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται είτε οριζόντια είτε κάθετα, επιτρέποντας τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους. Οι χώροι για επιβάτες είναι εντυπωσιακοί για το μήκος των 4,04 μέτρων, ενώ το πορτμπαγκάζ των 304 λίτρων επαρκεί για καθημερινές ανάγκες ή ταξίδια Σαββατοκύριακου.

Στην πόλη, το υβριδικό Honda Jazz αποδεικνύεται εξαιρετικά εύκολο στην οδήγηση, με το e-CVT να κρατά τις στροφές χαμηλά και το σύστημα να κινεί συχνά το αυτοκίνητο αποκλειστικά ηλεκτρικά. Η αθόρυβη λειτουργία, η ομαλή μετάβαση μεταξύ λειτουργιών και η προβλέψιμη συμπεριφορά κάνουν την καθημερινότητα πιο ξεκούραστη. Στον αυτοκινητόδρομο, η λειτουργία Engine Drive επιτρέπει στον βενζινοκινητήρα να κινεί απευθείας τους τροχούς, βελτιώνοντας την απόδοση και τη σταθερότητα. Η κατανάλωση παραμένει χαμηλή, ενώ το σύστημα πέδησης με ανάκτηση ενέργειας μπορεί να ρυθμιστεί μέσω paddles στο τιμόνι, για περισσότερη συμμετοχή του οδηγού.

honda jazz

Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται στάνταρ με το πακέτο Honda Sensing, το οποίο περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition και Collision Mitigation Braking System. Το σύστημα SRS διαθέτει 10 αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού εμπρός για προστασία μεταξύ οδηγού και συνοδηγού. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα ασφαλέστερα μικρά αυτοκίνητα της αγοράς.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Έκδοση Κινητήρας Κιβώτιο Τιμή
Elegance 1.5 i-MMD 122 PS e-CVT 26.190 €
Advance 1.5 i-MMD 122 PS e-CVT 28.530 €
Sport 1.5 i-MMD 122 PS e-CVT 29.900 €

Όλες οι εκδόσεις είναι αυτό-φορτιζόμενες υβριδικές, με 5ετή εγγύηση και οδική βοήθεια.

Τι κρατάμε;

  • Το φθηνότερο Honda στην Ελλάδα είναι και υβριδικό, χωρίς ανάγκη φόρτισης.
  • Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.
  • Magic Seats και κορυφαία πρακτικότητα για το μέγεθός του.
  • Πλήρης εξοπλισμός και υψηλό επίπεδο ασφάλειας από τη βασική έκδοση.

#Honda#Honda Jazz
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
