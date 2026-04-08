Το φθηνότερο Mazda στην Ελλάδα καίει κάτω από 4 lt/100km και δεν πληρώνει Τέλη

Στην εποχή που το κόστος χρήσης έχει γίνει εξίσου σημαντικό με την τιμή αγοράς, η Mazda δείχνει να παίζει πολύ έξυπνα το παιχνίδι. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμα μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά για ένα μοντέλο που στην πράξη γράφει νούμερα που μέχρι πριν λίγα χρόνια έβλεπες μόνο σε diesel.

Η καθημερινότητα στην πόλη δεν συγχωρεί υπερβολές. Θέλει ευκολία, οικονομία και ένα αυτοκίνητο που να δουλεύει «ήσυχα» στο background, χωρίς να σε απασχολεί. Κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η Mazda, με μια πρόταση που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να κάνει τη δουλειά σωστά. Το Mazda 2 Hybrid είναι σήμερα το πιο προσιτό μοντέλο της γκάμας, με τιμή εκκίνησης τα 22.521 ευρώ για την έκδοση Prime-Line. Και το σημαντικότερο; Δεν πρόκειται για «γυμνή» βασική έκδοση, αλλά για ένα πλήρες, σύγχρονο υβριδικό supermini που στηρίζεται σε δοκιμασμένη τεχνολογία.

Στην καρδιά του βρίσκεται ένα full hybrid σύστημα 1.5 λίτρων με 116 PS, το οποίο συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, με το δεύτερο να αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της αστικής κίνησης. Το e-CVT κιβώτιο λειτουργεί με στόχο τη βέλτιστη απόδοση και όχι το «σπορ» αίσθημα, κρατώντας τον κινητήρα σε χαμηλές στροφές και μειώνοντας την κατανάλωση. Στην πράξη, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει: κατανάλωση κοντά ή και κάτω από 4 lt/100 km μέσα στην πόλη, χωρίς προσπάθεια. Σε πιο γρήγορο ρυθμό ή στον αυτοκινητόδρομο, η μέση τιμή κινείται γύρω στα 4,5–5,0 lt/100 km, παραμένοντας εξαιρετικά χαμηλή για βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Οι επιδόσεις είναι απολύτως επαρκείς, με 0–100 km/h σε 9,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 175 km/h, στοιχεία που δείχνουν ότι δεν μιλάμε για «αργό» αυτοκίνητο, αλλά για ένα ισορροπημένο σύνολο.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Mazda 2 Hybrid είναι το χαμηλό αποτύπωμα CO₂, που κυμαίνεται κάτω από τα 100 g/km, κάτι που μεταφράζεται σε μηδενικά Τέλη κυκλοφορίας. Σε συνδυασμό με την κατανάλωση, δημιουργεί ένα πακέτο που μειώνει αισθητά το συνολικό κόστος χρήσης. Δεν είναι μόνο το καύσιμο. Η υβριδική λειτουργία σημαίνει λιγότερη καταπόνηση στα φρένα λόγω ανάκτησης ενέργειας, απουσία συμπλέκτη και γενικά πιο «ήρεμη» μηχανική λειτουργία.

Με μήκος 3.940 mm, πλάτος 1.745 mm και ύψος 1.500 mm, το Mazda 2 Hybrid κινείται ακριβώς στο sweet spot της κατηγορίας B. Είναι αρκετά μικρό για να παρκάρει εύκολα στο κέντρο, αλλά και αρκετά σταθερό για να ταξιδέψει χωρίς άγχος. Στην πόλη, ξεχωρίζει για την ομαλότητα και την ησυχία του. Η μετάβαση μεταξύ θερμικού και ηλεκτρικού κινητήρα γίνεται σχεδόν ανεπαίσθητα, ενώ η άμεση ροπή του ηλεκτροκινητήρα δίνει μια ευχάριστη αίσθηση στο ξεκίνημα από στάση. Στον ανοιχτό δρόμο, το αυτόματο κιβώτιο e-CVT κρατά χαμηλές στροφές και περιορίζει τον θόρυβο, κάτι που ενισχύει τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Η γκάμα του Mazda 2 Hybrid είναι απλή και ξεκάθαρη, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες εξοπλισμού:

Η Prime-Line ξεκινά από 22.521 ευρώ και περιλαμβάνει όλα τα βασικά συστήματα ασφάλειας και άνεσης, όπως adaptive cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αυτόματο κλιματισμό και infotainment με οθόνη.

Η Centre-Line ανεβαίνει στα 22.918 ευρώ, προσθέτοντας επιπλέον στοιχεία άνεσης και εξοπλισμού.

Η Exclusive-Line, στα 25.480 ευρώ, φέρνει πιο premium χαρακτήρα, με περισσότερες τεχνολογίες και αναβαθμισμένο εσωτερικό.

Η πιο δυναμική εμφάνιση έρχεται με την Homura στα 27.069 ευρώ, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Homura Plus στα 29.420 ευρώ, με πλήρη εξοπλισμό και πιο ολοκληρωμένο πακέτο άνεσης και τεχνολογίας.

Το ενδιαφέρον με το Mazda 2 Hybrid είναι ότι δεν προσπαθεί να «πουλήσει όνειρα». Δεν είναι ούτε το πιο δυνατό, ούτε το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο της κατηγορίας. Είναι όμως από τα πιο λογικά. Συνδυάζει πραγματικά χαμηλή κατανάλωση, μηδενικά Τέλη, αυτόματο κιβώτιο και ένα αποδεδειγμένα αξιόπιστο υβριδικό σύστημα, σε τιμή που παραμένει ανταγωνιστική για τα δεδομένα της εποχής. Και τελικά, αυτό είναι που μετράει περισσότερο: ένα αυτοκίνητο που δεν σε κουράζει, δεν σε αγχώνει και δεν σε «τιμωρεί» στην αντλία. Ένα Mazda που, απλά, κάνει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Τι κρατάμε;