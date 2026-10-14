Το φθηνότερο Opel Astra στην Ελλάδα είναι ιδανικό για ταξίδια – Γιατί;

Το φθηνότερο Opel Astra συνδυάζει αυτόματο κιβώτιο και πλούσιο εξοπλισμό, με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε όσους γράφουν πολλά χιλιόμετρα.

Η πιο προσιτή έκδοση ενός αυτοκινήτου συχνά συνεπάγεται συμβιβασμούς στον κινητήρα, στο κιβώτιο ή στον εξοπλισμό. Στην περίπτωση του Opel Astra, όμως, η βάση της ελληνικής γκάμας έχει έναν συνδυασμό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους ταξιδεύουν συχνά: πετρελαιοκινητήρα 130 ίππων, αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων και τιμή από 25.700 ευρώ. Μάλιστα, το συγκεκριμένο Astra είναι φθηνότερο από την εισαγωγική υβριδική έκδοση των 145 ίππων, η οποία ξεκινά από 27.000 ευρώ. Για τον οδηγό που περνά μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στην εθνική οδό, επομένως, η οικονομικότερη επιλογή της γκάμας έχει ουσιαστικά επιχειρήματα και πέρα από την τιμή αγοράς.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος turbodiesel 1,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 130 ίππους στις 3.750 σ.α.λ. και 300 Nm ροπής από τις 1.750 σ.α.λ. Η απόδοση της ροπής χαμηλά είναι ένα από τα στοιχεία που ενδιαφέρουν περισσότερο στις μεγάλες διαδρομές, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο μεταφέρει επιβάτες και αποσκευές. Ο κινητήρας συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων, οπότε ο αγοραστής της βασικής έκδοσης δεν χρειάζεται να πληρώσει επιπλέον για να απαλλαγεί από τις χειροκίνητες αλλαγές. Υπάρχουν, μάλιστα, και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, για τις περιπτώσεις που ο οδηγός θέλει να επιλέξει ο ίδιος σχέση. Οι επιδόσεις είναι επαρκείς για τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου, με 0–100 χλμ./ώρα σε 10,6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 209 χλμ./ώρα. Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται κυρίως στον συνδυασμό ροπής, αυτόματης μετάδοσης και κατανάλωσης, που ταιριάζει στη χρήση ενός αυτοκινήτου μεγάλων αποστάσεων.

Η εργοστασιακή κατανάλωση των diesel εκδόσεων διαμορφώνεται στα 4,9–5,0 λίτρα/100 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP, ενώ το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 52 λίτρων. Με έναν απλό υπολογισμό, τα παραπάνω αντιστοιχούν σε θεωρητική αυτονομία περίπου 1.040–1.060 χιλιομέτρων. Πρόκειται για μαθηματική εκτίμηση με βάση την ονομαστική χωρητικότητα και την εργοστασιακή κατανάλωση, όχι για εγγυημένη απόσταση μεταξύ ανεφοδιασμών. Η ταχύτητα, το φορτίο, το ανάγλυφο της διαδρομής και η χρήση του κλιματισμού επηρεάζουν το πραγματικό αποτέλεσμα. Παραμένει, ωστόσο, ένας συνδυασμός που ευνοεί τις μεγάλες διαδρομές και τις αραιότερες επισκέψεις στο πρατήριο. Για κάποιον που ταξιδεύει τακτικά εκτός πόλης, είτε για δουλειά είτε για αναψυχή, αυτό έχει μεγαλύτερη πρακτική αξία από μερικά πρόσθετα στοιχεία εμφάνισης.

Το ενδιαφέρον συνεχίζεται στο εσωτερικό, καθώς η εισαγωγική έκδοση Astra διαθέτει στάνταρ εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats οδηγού και συνοδηγού, με έξι ρυθμίσεις. Σε ένα αυτοκίνητο που προορίζεται για πολύωρες μετακινήσεις, ο εξοπλισμός των καθισμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία. Στάνταρ είναι επίσης το Adaptive Cruise Control, το οποίο βοηθά στη διατήρηση της επιλεγμένης ταχύτητας και της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα. Το πακέτο υποβοήθησης περιλαμβάνει ακόμη σύστημα διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση σημάτων ορίων ταχύτητας και παρακολούθηση της προσοχής του οδηγού. Για τις νυχτερινές μετακινήσεις υπάρχουν προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας, ενώ οι αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω διευκολύνουν τους ελιγμούς στον προορισμό. Οι ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών διατηρούν, παράλληλα, μια συγκρατημένη διάσταση τροχών στην οικονομικότερη έκδοση. Στο ταμπλό συναντάμε το Pure Panel με δύο οθόνες 10 ιντσών, μία για την ενημέρωση του οδηγού και μία αφής για το infotainment. Η ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto επιτρέπει τη χρήση συμβατών εφαρμογών πλοήγησης και μουσικής, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει έξι ηχεία και αυτόματο μονοζωνικό κλιματισμό.

Με μήκος 4,374 μέτρων και μεταξόνιο 2,675 μέτρων, το Astra διατηρεί τις διαστάσεις ενός μικρομεσαίου hatchback. Ο χώρος αποσκευών της diesel έκδοσης φτάνει τα 422 λίτρα, προσφέροντας χρήσιμη χωρητικότητα για βαλίτσες και τα απαραίτητα μιας οικογενειακής εκδρομής. Η πίσω πλάτη αναδιπλώνεται σε αναλογία 60:40, επιτρέποντας τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων όταν δεν χρησιμοποιούνται όλες οι θέσεις. Έτσι, το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον της έκδοσης δεν περιορίζεται στην οικονομία του κινητήρα, αλλά επεκτείνεται και στην πρακτικότητα.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η τιμή των 25.700 ευρώ αφορά το Opel Astra 1.5 Diesel 130 hp AT8, στην εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού. Ο τιμοκατάλογος προβλέπει επιπλέον 200 ευρώ για έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς, οπότε το ποσό διαμορφώνεται στα 25.900 ευρώ, πριν από έξοδα ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας. Τα τελευταία αναγράφονται στα 81 ευρώ ετησίως.

Opel Astra 1.5 Diesel 130 hp AT8 Τιμή Astra 25.700 € Edition 26.600 € GS 28.700 €

Για όποιον δίνει προτεραιότητα στα ταξίδια, η βασική έκδοση συγκεντρώνει ήδη πολλά από τα ζητούμενα: diesel με 300 Nm, αυτόματο οκτάρι κιβώτιο, χαμηλή εργοστασιακή κατανάλωση, εργονομικά εμπρός καθίσματα και προσαρμοζόμενο cruise control. Το γεγονός ότι όλα αυτά συνοδεύουν το φθηνότερο Astra της ελληνικής γκάμας κάνει τη συγκεκριμένη έκδοση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για όσους αγοράζουν αυτοκίνητο με κριτήριο τα χιλιόμετρα που θα διανύσουν.