Το φθηνότερο supermini της αγοράς ανανεώθηκε – Με 100 PS και τιμή κάτω από 16.000 ευρώ

Σε μια αγορά όπου το κόστος ανεβαίνει συνεχώς, το supermini παραμένει η πιο ρεαλιστική επιλογή για τον μέσο οδηγό.

Το Dacia Sandero επιστρέφει ανανεωμένο, πιο σύγχρονο σε σχεδίαση και τεχνολογία, χωρίς να χάνει το βασικό του πλεονέκτημα: την τιμή εκκίνησης των 15.950 ευρώ, που το κρατά στην κορυφή ως το πιο προσιτό μοντέλο της κατηγορίας. Αν το δεις συνολικά, το νέο Sandero δεν είναι απλώς «το φθηνό αυτοκίνητο». Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο καθημερινής μετακίνησης που πλέον δεν κάνει εμφανείς εκπτώσεις, τουλάχιστον σε αυτά που έχουν πραγματική σημασία για τον οδηγό.

Η ανανέωση φέρνει μια πιο καθαρή και μοντέρνα εικόνα. Η νέα μάσκα και τα φωτιστικά σώματα δίνουν στο Sandero χαρακτήρα που δεν περνά απαρατήρητος, χωρίς να χάνει τον απλό και λειτουργικό του προσανατολισμό. Το αμάξωμα δείχνει πιο «δεμένο», πιο ολοκληρωμένο, κάτι που το φέρνει πιο κοντά στα ευρωπαϊκά στάνταρ της κατηγορίας. Στο εσωτερικό, η διαφορά είναι ακόμη πιο ουσιαστική. Το ταμπλό έχει επανασχεδιαστεί, με καλύτερη εργονομία και πιο σύγχρονη αισθητική, ενώ η παρουσία οθόνης έως 10 ιντσών στο κέντρο φέρνει το μοντέλο στο σήμερα, τόσο σε επίπεδο συνδεσιμότητας όσο και σε καθημερινή ευχρηστία. Η καμπίνα παραμένει πρακτική, με σωστούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές, ενώ η γενικότερη αίσθηση είναι πιο προσεγμένη σε σχέση με το παρελθόν.

Κάτω από το καπό, το Sandero παραμένει πιστό στη λογική της απλότητας και της οικονομίας. Ο βασικός κινητήρας είναι ο γνωστός 1.0 TCe με απόδοση 100 PS, ένας τρικύλινδρος turbo που έχει αποδείξει την αξία του στην πράξη. Η λειτουργία του είναι ομαλή, η απόκριση επαρκής για την πόλη και τον αυτοκινητόδρομο, ενώ η κατανάλωση παραμένει χαμηλή, κάτι που εξακολουθεί να είναι καθοριστικό για το κοινό της κατηγορίας. Για όσους θέλουν ακόμη χαμηλότερο κόστος χρήσης, υπάρχει και η έκδοση Eco-G που συνδυάζει βενζίνη και υγραέριο, φτάνοντας έως και τους 120 PS. Αυτή η επιλογή ανεβάζει σημαντικά την αυτονομία και μειώνει το κόστος ανά χιλιόμετρο, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευκολία χρήσης ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Το μηχανικό σύνολο συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο, με σωστή κλιμάκωση που εξυπηρετεί την οικονομία και την άνεση, χωρίς περιττές πολυπλοκότητες.

Στον δρόμο, το Sandero συνεχίζει να δίνει έμφαση στην άνεση και την ευκολία. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων, ενώ η ηχομόνωση είναι βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν. Δεν πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που θα σε ενθουσιάσει οδηγικά, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του. Αντίθετα, σου προσφέρει μια ήρεμη και ξεκούραστη εμπειρία μετακίνησης, είτε κινείσαι μέσα στην πόλη είτε ταξιδεύεις. Η συνολική του συμπεριφορά είναι προβλέψιμη και φιλική, κάτι που το κάνει ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς άγχος.

Η τιμή εκκίνησης των 15.950 ευρώ παραμένει το στοιχείο που καθορίζει τα πάντα. Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα supermini έχουν ξεφύγει σημαντικά προς τα πάνω, το Sandero συνεχίζει να προσφέρει μια λύση που έχει νόημα για τον αγοραστή που κοιτάζει το σύνολο και όχι μόνο τον εξοπλισμό. Συνδυάζοντας χαμηλό κόστος αγοράς, οικονομία καυσίμου και πρακτικότητα, δημιουργεί ένα πακέτο που δύσκολα βρίσκεις σε αυτή την τιμή. Και το σημαντικότερο, το κάνει χωρίς να δείχνει «φθηνό» στην καθημερινότητα.

Τι κρατάμε;