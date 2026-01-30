Το φθηνότερο SUV της Audi στην Ελλάδα – Δες τιμή

Η Audi είναι από τις μάρκες που στην Ελλάδα έχουν συνδεθεί διαχρονικά με ποιότητα, κύρος και μια ξεκάθαρη premium ταυτότητα.

Όταν όμως η κουβέντα πηγαίνει στα SUV και στις τιμές τους, τα πράγματα συνήθως δυσκολεύουν. Η γκάμα ανεβαίνει, οι απαιτήσεις αυξάνονται και τα ποσά ξεφεύγουν. Κάπου εκεί μπαίνει στη συζήτηση το πιο προσιτό SUV που μπορεί να αγοράσει σήμερα κανείς με σήμα Audi. Το Audi Q2 είναι αυτή τη στιγμή το φθηνότερο SUV της Audi στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης 26.980 ευρώ, και λειτουργεί ως η βασική είσοδος στον κόσμο της μάρκας για όποιον θέλει SUV, premium εικόνα και καθημερινή χρηστικότητα χωρίς να ξεφεύγει οικονομικά.

Παρά το γεγονός ότι είναι το μικρότερο SUV της γκάμας, το Q2 δεν δείχνει ποτέ σαν «φτωχός συγγενής». Το facelift (PI) του έδωσε πιο καθαρές γραμμές, νέα φωτιστικά σώματα και μια συνολικά πιο σύγχρονη εικόνα, χωρίς να χαθεί ο αστικός χαρακτήρας που ήταν πάντα το δυνατό του χαρτί. Οι συμπαγείς διαστάσεις το κάνουν ιδανικό για την πόλη, για στενά, παρκάρισμα και καθημερινή χρήση, ενώ η αυξημένη θέση οδήγησης προσφέρει το SUV feeling που ζητά σήμερα ο αγοραστής. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δείχνουν σωστά τοποθετημένα, χωρίς υπερβολές και χωρίς να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με το ζόρι.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, το Q2 επιβεβαιώνει τον λόγο που πολλοί επιλέγουν Audi. Η ποιότητα κατασκευής είναι στο επίπεδο που περιμένεις, με σωστή συναρμογή, στιβαρή αίσθηση και υλικά που αντέχουν στον χρόνο. Η σχεδίαση είναι λιτή, χωρίς περιττά στοιχεία, και η εργονομία υποδειγματική. Το ψηφιακό cockpit, η κεντρική οθόνη και τα φυσικά χειριστήρια συνθέτουν ένα περιβάλλον εύχρηστο και φιλικό, χωρίς καμπύλες μάθησης. Οι χώροι είναι επαρκείς για δύο ενήλικες και καθημερινές μετακινήσεις, ενώ ο χώρος αποσκευών καλύπτει άνετα τις ανάγκες της κατηγορίας, χωρίς να υπόσχεται θαύματα.

Η γκάμα κινητήρων του Audi Q2 στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρη και προσανατολισμένη στη βενζίνη, με στόχο τη χαμηλότερη δυνατή τιμή εισόδου αλλά και τη σωστή ισορροπία απόδοσης και κατανάλωσης. Η εισαγωγική έκδοση Inspire TFSI 116 hp βασίζεται στον 1.0 TFSI τρικύλινδρο κινητήρα, με απόδοση 116 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο. Δεν εντυπωσιάζει στα χαρτιά, αλλά στην πράξη είναι απολύτως επαρκής για αστική χρήση και ήρεμες μετακινήσεις, ενώ κρατά χαμηλά το κόστος αγοράς και χρήσης. Πιο πάνω στη γκάμα, ο 1.5 TFSI των 150 ίππων συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο S tronic, προσφέροντας αισθητά καλύτερες επιδόσεις, μεγαλύτερη άνεση και πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, ειδικά σε ταξίδι και προσπεράσεις.

Στον δρόμο, το Q2 κινείται ακριβώς όπως περιμένεις από ένα μικρό premium SUV της Audi. Είναι σταθερό, προβλέψιμο και ποιοτικό στο πάτημά του. Η ανάρτηση απορροφά σωστά τις ανωμαλίες των ελληνικών δρόμων, χωρίς να γίνεται μαλακή ή ασαφής. Το τιμόνι έχει καλή ακρίβεια και σωστό βάρος, ενώ η συνολική αίσθηση εμπνέει εμπιστοσύνη. Δεν είναι αυτοκίνητο που σε προκαλεί να πιέσεις, αλλά ούτε και σε αποθαρρύνει όταν χρειαστείς ρυθμό. Με τον 1.5 TFSI, το Q2 δείχνει τον πιο ολοκληρωμένο του εαυτό, χωρίς να χάνει τον καθημερινό του χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο, οι εκδόσεις του Audi Q2 διαμορφώνονται ως εξής:

Audi Q2 Inspire TFSI 116 hp : 26.980 €

: Audi Q2 Inspire Plus TFSI S tronic 150 hp : 32.980 €

: Audi Q2 Advanced TFSI S tronic 150 hp : 34.980 €

: Audi Q2 S line TFSI S tronic 150 hp: 37.980 €

Η διαφορά τιμής μεταξύ των εκδόσεων αντανακλά τόσο τον εξοπλισμό όσο και τον χαρακτήρα κάθε πρότασης, με το S line να απευθύνεται σε όσους θέλουν πιο σπορ εμφάνιση και πλουσιότερο πακέτο.

Το Audi Q2 δεν προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι. Δεν είναι το πιο ευρύχωρο, ούτε το πιο ισχυρό SUV της κατηγορίας. Είναι όμως το πιο προσιτό SUV της Audi στην Ελλάδα και αυτό από μόνο του έχει σημασία. Απευθύνεται σε αγοραστές που θέλουν premium σήμα, σωστή ποιότητα και καθημερινή πρακτικότητα, χωρίς να ανέβουν κατηγορία και κόστος.

