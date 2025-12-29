quattroruote-icon
Το φθηνότερο SUV της Jeep στην Ελλάδα – Τιμή από 21.990 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.12.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-fthinotero-suv-tis-jeep-stin-ellada-timi-apo-21-990-evro-785245

Σε μια εποχή όπου τα μικρά SUV έχουν κατακλύσει την αγορά, η Jeep επιχειρεί κάτι που λίγοι περίμεναν: ένα προσιτό, ευρωπαϊκό SUV που διατηρεί τη χαρακτηριστική της ταυτότητα.

Το αποτέλεσμα είναι το Jeep Avenger, το μικρότερο και φθηνότερο μοντέλο της γκάμας της μάρκας, σχεδιασμένο και εξελιγμένο για την Ευρώπη, με στόχο να αποτελέσει την ιδανική είσοδο στον κόσμο της Jeep.

Το Avenger δείχνει αμέσως πως είναι παιδί της Jeep. Παρότι οι διαστάσεις του το τοποθετούν στα μικρότερα SUV (μήκος 4,08 m), η παρουσία του στον δρόμο είναι επιβλητική. Η χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά γρίλιες, τα φουσκωμένα φτερά, οι κοντοί πρόβολοι και τα τετράγωνα φανάρια αποπνέουν αυθεντικό off-road DNA.

Η απόσταση από το έδαφος αγγίζει τα 200 mm, ενώ οι γωνίες προσέγγισης και φυγής (20° και 32° αντίστοιχα) επιτρέπουν στο μικρό Jeep να κινηθεί με αυτοπεποίθηση και σε χωμάτινα κομμάτια. Το ίδιο το αμάξωμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει στιβαρότητα με αστικό στυλ – κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στις δίχρωμες εκδόσεις και στις compact αναλογίες που διευκολύνουν τη στάθμευση.

Στο εσωτερικό, το Avenger ακολουθεί τη φιλοσοφία “small outside, big inside”. Παρά το μέγεθός του, ο χώρος για επιβάτες και αποσκευές (380 λίτρα) είναι κορυφαίος για την κατηγορία. Το ταμπλό έχει minimal σχεδίαση, με οριζόντιες γραμμές και οθόνη αφής 10,25’’ στο κέντρο, που υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto.

Τα υλικά είναι ευχάριστα στην αφή, με έμφαση στην αντοχή και στην πρακτικότητα. Οι εκδόσεις Altitude και Summit προσθέτουν στοιχεία όπως ambient φωτισμό, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενο τιμόνι και κάμερα 180°. Όπως κάθε Jeep, υπάρχουν πολλοί έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι, συνολικής χωρητικότητας 34 λίτρων, κάτι πρωτόγνωρο για ένα τόσο μικρό SUV.

Η γκάμα του Avenger στην Ελλάδα περιλαμβάνει τρεις επιλογές:

Κινητήρας Ισχύς Κιβώτιο Κατανάλωση (lt/100 km) Τιμή (€)
1.2 Turbo βενζίνη 100 PS 6MT 5,1 21.990
1.2 e-Hybrid 100 PS 6DCT αυτόματο 4,9 25.190
1.2 e-Hybrid 136 PS 6DCT αυτόματο 5,1 33.690

Ο 1.2 Turbo προέρχεται από τον όμιλο Stellantis και συνδυάζει απόδοση με χαμηλή κατανάλωση, ενώ το e-Hybrid προσθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, προσφέροντας ομαλότερη λειτουργία και δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά σε μικρές αποστάσεις. Η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει μπαταρία 54 kWh και αυτονομία έως 400 km WLTP, με ταχυφόρτιση 20–80% σε λιγότερο από 30 λεπτά (DC 100 kW).

Παρά το compact μέγεθός του, το Avenger αποδεικνύεται ώριμο και καλοζυγισμένο στο δρόμο. Η ανάρτηση είναι προοδευτική, απορροφώντας με ευκολία τις λακκούβες και τις ανωμαλίες, ενώ το τιμόνι είναι ελαφρύ αλλά ακριβές. Η Jeep έχει δώσει προτεραιότητα στην άνεση και στην αίσθηση στιβαρότητας, με το πλαίσιο να δείχνει πιο κοντά σε μοντέλο μεγαλύτερης κατηγορίας. Στην πόλη, το Avenger κινείται με εξαιρετική ευκολία, ενώ στον αυτοκινητόδρομο διατηρεί εντυπωσιακή ησυχία. Το e-Hybrid ξεχωρίζει για τη ροπή του σε χαμηλές στροφές και τις ομαλές εναλλαγές σχέσεων, ενώ η κατανάλωση παραμένει εντυπωσιακά χαμηλή – γύρω στα 5 lt/100 km σε πραγματικές συνθήκες.

Ακόμη και η βασική έκδοση περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης όπως:

  • Adaptive Cruise Control
  • Lane Centering
  • Traffic Sign Recognition
  • Automatic Emergency Braking
  • Hill Descent Control (για ελαφρύ εκτός δρόμου)

Στις πλουσιότερες εκδόσεις, το Avenger φτάνει επίπεδο ADAS Level 2, προσφέροντας μερικώς αυτόνομη οδήγηση.

Η τιμή των 21.990 ευρώ καθιστά το Avenger το φθηνότερο SUV στην ιστορία της Jeep, αλλά και μία από τις πιο προσιτές εισόδους στον κόσμο των ευρωπαϊκών B-SUV. Με 5 χρόνια εγγύηση και 8 χρόνια για την μπαταρία (στην ηλεκτρική έκδοση), η πρόταση γίνεται ακόμη πιο ελκυστική.

Το Jeep Avenger δεν είναι απλώς το “μικρότερο Jeep”. Είναι ένα SUV που αποδεικνύει πως η μάρκα μπορεί να κινηθεί προς την προσιτότητα χωρίς να χάσει τίποτα από τον χαρακτήρα της. Διαθέτει ευρωπαϊκή λογική, αμερικανικό DNA και απόλυτη καθημερινή χρηστικότητα.

Τι κρατάμε;

  • Πιο προσιτό Jeep όλων των εποχών – από 21.990 ευρώ
  • Υβριδική τεχνολογία με 136 PS και χαμηλή κατανάλωση
  • Πρακτικό και καλοφτιαγμένο εσωτερικό
  • Σχεδίαση που θυμίζει τα αυθεντικά Jeep

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
