Το φθηνότερο SUV της Suzuki στην Ελλάδα είναι υβριδικό – Ξεκινά από 20.580 ευρώ

Η Suzuki έχει συνδέσει το όνομά της με προσιτά, αξιόπιστα και πρακτικά αυτοκίνητα. Στην κατηγορία των SUV, προσφέρει μια από τις πιο τίμιες προτάσεις: compact διαστάσεις, υβριδική τεχνολογία και λογική τιμή.

Τιμή εκκίνησης 20.580 ευρώ για την εισαγωγική έκδοση Hybrid.

Πλήρης εξοπλισμός από τη βασική έκδοση, με ψηφιακή τεχνολογία και συστήματα ασφαλείας.

Διατίθεται επίσης σε τετρακίνητες εκδόσεις AllGrip.

Το Vitara παραμένει σημείο αναφοράς, καθώς είναι το φθηνότερο SUV της μάρκας στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τις 20.580 ευρώ.

Σχεδίαση και χαρακτήρας

Με μήκος 4,27 μ. και μεταξόνιο 2,7 μ., το Vitara συνδυάζει ευελιξία πόλης με SUV εμφάνιση. Η μάσκα με τα κάθετα στοιχεία, τα LED φώτα και οι τονισμένοι θόλοι δίνουν έναν δυναμικό αλλά φιλικό χαρακτήρα, ειδικά μετά την αισθητική ανανέωση του 2024. Οι αναλογίες παραμένουν κλασικές για SUV, με σωστή απόσταση από το έδαφος και προστατευτικά πλαστικά που ενισχύουν τον πρακτικό του προσανατολισμό.

Η εισαγωγική έκδοση

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται το Vitara Hybrid48V, με τιμή 20.580 ευρώ. Ο turbo τετρακύλινδρος 1.4 λίτρων αποδίδει 110 ίππους και συνεργάζεται με το ήπια υβριδικό σύστημα της Suzuki. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Η μέση κατανάλωση βρίσκεται στα 5,7 l/100 km, με εκπομπές CO₂ στα 129 g/km, διατηρώντας χαμηλά και τα τέλη κυκλοφορίας. Οι επιδόσεις είναι επαρκείς για καθημερινή χρήση, με έμφαση στην ομαλή λειτουργία και την οικονομία.

Ο εξοπλισμός στην εισαγωγική έκδοση GL είναι γενναιόδωρος:

Οθόνη αφής 7’’ με Apple CarPlay & Android Auto.

με Apple CarPlay & Android Auto. Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος και Adaptive Cruise Control .

και . Κάμερα οπισθοπορείας , αισθητήρες και σύστημα αναγνώρισης σημάτων.

, αισθητήρες και σύστημα αναγνώρισης σημάτων. Ζάντες αλουμινίου 16’’, LED φώτα ημέρας και αυτόματος κλιματισμός.

Το εσωτερικό είναι απλό αλλά λειτουργικό, με καλή θέση οδήγησης και πορτμπαγκάζ 362 λίτρων, που καλύπτει τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας.

Με αφθονία επιλογών κα συνδυασμών στη γκάμα του, το Vitara μπορεί να καλύψει όσους ψάχνουν είτε την απλότητα και οικονομία, είτε περισσότερη δύναμη και τετρακίνηση.

Οδηγική ταυτότητα

Στον δρόμο, το Vitara ξεχωρίζει για την ευκολία οδήγησης. Η ανάρτηση είναι άνετη, με σωστή απόσταση από το έδαφος, ενώ το μικρό μήκος το κάνει εξαιρετικά ευέλικτο στην πόλη. Στις τετρακίνητες εκδόσεις AllGrip, διατηρεί το «σκληροτράχηλο» DNA της Suzuki, με δυνατότητα κίνησης σε πιο δύσκολα τερέν. Η ηχομόνωση και η ποιότητα κύλισης είναι βελτιωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, καθιστώντας το Vitara ένα ολοκληρωμένο compact SUV.

Τι κρατάμε;

Το Vitara Hybrid 1.5 ξεκινά από 20.580 ευρώ, όντας το φθηνότερο SUV της Suzuki στην Ελλάδα.

Ο εξοπλισμός είναι πλούσιος από τη βασική έκδοση, με πλήρη τεχνολογία ασφάλειας και άνεσης.

Η γκάμα περιλαμβάνει και το 1.4 Boosterjet Mild Hybrid με 129 ίππους και δυνατότητα τετρακίνησης AllGrip.

Παραμένει ένα από τα πιο τίμια compact SUV, συνδυάζοντας αξιοπιστία, χαμηλό κόστος χρήσης και προσιτή τιμή.

Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το υβριδικό της Toyota που έγινε supercar και είναι πιο ωραίο απ’ όσο περίμενες

Πάνω από 70 συλλήψεις οδηγών για υπερβολική ταχύτητα από 1η Ιουλίου – Πού συνέβη και γιατί;