Το φθηνότερο SUV της Toyota που τα κάνει όλα – Καίει 4,4 lt/100km

ΤΡΙΤΗ | 19.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-fthinotero-suv-tis-toyota-pou-ta-kanei-ola-kaiei-44-lt-100km-692215

Η κατηγορία των compact SUV στην Ελλάδα είναι από τις πιο δημοφιλείς, όμως λίγα μοντέλα καταφέρνουν να προσφέρουν ισορροπία ανάμεσα σε οικονομία, πρακτικότητα και τεχνολογία αιχμής.

Το Toyota Yaris Cross κάνει ακριβώς αυτό: το πιο προσιτό SUV της μάρκας, που ενσωματώνει την εμπειρία δεκαετιών της Toyota στα υβριδικά και την προσαρμόζει σε ένα ευέλικτο, καθημερινό πακέτο.

Συνοπτικά:

  • Τιμή εκκίνησης: από 24.120 €
  • Κατανάλωση: 4,4 lt/100km
  • Ισχύς: 116 ίπποι
  • Χώρος αποσκευών: 390 λίτρα
  • Κιβώτιο: E-CVT, προαιρετική τετρακίνηση AWD-i

Toyota Yaris Cross

Σχεδίαση με αστικό αλλά και περιπετειώδη χαρακτήρα

Το Yaris Cross υιοθετεί τις καθαρές, αιχμηρές γραμμές της Toyota, με έντονα φτερά, επιβλητική μάσκα και LED φωτιστικά σώματα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος τονίζει την crossover προσωπικότητά του, ενώ οι συμπαγείς διαστάσεις (μήκος 4,18 μ.) διευκολύνουν την κίνηση σε στενούς δρόμους και το παρκάρισμα. Η σχεδίαση ισορροπεί ανάμεσα στο σπορτίφ στυλ και τη λειτουργικότητα, ικανοποιώντας όσους θέλουν ένα SUV που να δείχνει αλλά και να είναι δυναμικό.

Toyota

Premium εσωτερικό για την κατηγορία

Η καμπίνα αποπνέει ποιοτική αίσθηση, με μαλακά υλικά σε καίρια σημεία και στιβαρή συναρμογή. Στο κέντρο δεσπόζει οθόνη αφής έως 9” με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, ενώ ο πίνακας οργάνων περιλαμβάνει ψηφιακή οθόνη πληροφόρησης πολλαπλών λειτουργιών. Οι χώροι είναι επαρκείς για τέσσερις ενήλικες, ενώ το πορτμπαγκάζ των 390 λίτρων τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας.

Υβριδική τεχνολογία Toyota

Στην καρδιά του βρίσκεται το υβριδικό σύνολο 1.5 Hybrid με 116 ίππους, που συνδυάζει βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα μέσω αυτόματου κιβωτίου E-CVT. Η τεχνολογία Hybrid Synergy Drive προσφέρει αθόρυβη ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες και ομαλή εναλλαγή ανάμεσα στις πηγές ισχύος. Η μέση κατανάλωση φτάνει τα 4,4 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ 100 g/km, προσφέροντας απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Για αυξημένη ασφάλεια και πρόσφυση, η Toyota διαθέτει και την έκδοση AWD-i, με ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα που ενεργοποιείται αυτόματα σε ολισθηρές επιφάνειες ή εκκίνηση σε ανηφόρα.

Ασφάλεια και εξοπλισμός

Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται με το Toyota Safety Sense, που περιλαμβάνει:

  • Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης
  • Προσαρμοζόμενο cruise control
  • Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
  • Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και κεντραρίσματος

Ακόμη και η βασική έκδοση Active Plus διαθέτει LED προβολείς, αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας. Στις ανώτερες εκδόσεις προστίθενται διχρωμία αμαξώματος, μεγαλύτερες ζάντες, ambient φωτισμός και αναβαθμισμένο infotainment.

Toyota Yaris Cross

Στην καθημερινότητα

Το Yaris Cross είναι ιδανικό για όσους θέλουν ένα SUV πόλης που να τα κάνει όλα: ευέλικτο στους δρόμους, οικονομικό στις μετακινήσεις, σταθερό στον αυτοκινητόδρομο και ικανό για εξορμήσεις χάρη στην αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την επιλογή τετρακίνησης. Συνδυάζει χαμηλό κόστος χρήσης με την αξιοπιστία και τη μεταπωλητική αξία της Toyota.

Τι κρατάμε;

  • Το πιο προσιτό SUV της Toyota, από 24.120 €
  • Υβριδικό σύνολο με 4,4 lt/100km κατανάλωση
  • Προαιρετική τετρακίνηση AWD-i
  • Πλούσιο πακέτο ασφαλείας σε όλες τις εκδόσεις

Το premium οικογενειακό SUV που έχει 12 χρόνια εγγύηση – Με τιμή 28.490 €

Δοκιμή Citroen e-C3: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας κάνει 400 χλμ. στην πόλη με 7 ευρώ

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός

Πρόσφατες Ειδήσεις