ΑΓΟΡΑ

Το φθηνότερο Tesla Model 3 της αγοράς ήρθε στην Ελλάδα (Τιμή) – Καίει 2,6 ευρώ στα 100 km

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05.12.2025
Στέλιος Παππάς
to-fthinotero-tesla-model-3-tis-agoras-irthe-stin-ellada-timi-kaiei-26-evro-sta-100-km-785575

Νέο Tesla Model 3 Standard στην Ελλάδα με τη χαμηλότερη τιμή της γκάμας. Αυτονομία 534 km, 0–100 σε 6,2’’ και πλήρης εξοπλισμός.

Η Tesla λανσάρει στην Ελλάδα το Model 3 Standard, την πιο προσιτή έκδοση του μοντέλου που «εκδημοκράτισε» την ηλεκτροκίνηση. Στόχος είναι να διατηρηθούν οι βασικές αξίες της μάρκας – απόδοση, τεχνολογία, ασφάλεια – σε χαμηλότερο κόστος απόκτησης.

Απόδοση & κατανάλωση

Το Model 3 Standard κάνει 0–100 km/h σε 6,2’’ και προσφέρει αυτονομία 534 km σε κύκλο WLTP. Η κατανάλωση των μόλις 13,0 kWh/100 km μεταφράζεται σε 2,60 €/100 km με οικιακό τιμολόγιο 0,20 €/kWh, δίνοντας πραγματικό πλεονέκτημα κόστους χρήσης. Η νέα σχεδίαση ζαντών Prismata 18’’ συμβάλλει επιπλέον στη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Φόρτιση & δικτύωση

Το Trip Planner υπολογίζει στάσεις βάσει πραγματικής διαθεσιμότητας στο δίκτυο Supercharger της Tesla (το μεγαλύτερο στην Ευρώπη), απλοποιώντας τα μεγάλα ταξίδια. Οι over-the-air αναβαθμίσεις κρατούν το αυτοκίνητο επίκαιρο χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.

Τεχνολογία & ασφάλεια

Στάνταρ Autopilot, πλήρης διασύνδεση μέσω εφαρμογής (phone-key, απομακρυσμένος κλιματισμός, Sentry/Dog Mode), και νέο οπτικό σύστημα με εμπρόσθια κάμερα ευρύτερου πεδίου και πλυστικό/θέρμανση. Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς «σβήνουν» επιλεκτικά τα μεγάλα φώτα, βελτιώνοντας τη νυχτερινή ορατότητα.

Εσωτερικό & πρακτικότητα

Τα νέα υφασμάτινα καθίσματα (ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός) και η γυάλινη οροφή αναβαθμίζουν την άνεση. Υπάρχουν δύο ασύρματοι φορτιστές, USB-C μπροστά και δύο USB-C 65 W πίσω. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως 1.659 L με αναδίπλωση (πίσω: 682 L, μπροστά 88 L), ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης είναι έως 1.000 kg.

Τιμή & εκδόσεις στην Ελλάδα

Το Model 3 Standard κοστίζει 36.990 € και είναι διαθέσιμο για παραγγελία, με παραδόσεις από Φεβρουάριο 2026. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης Model 3 Premium, Long Range (RWD/AWD) και Performance.

Τι κρατάμε;

  • Τιμή 36.990 € για το πιο προσιτό Model 3.

  • Κόστος διαδρομής 2,60 €/100 km (13,0 kWh/100 km × 0,20 €/kWh).

  • Αυτονομία 534 km WLTP και 0–100 σε 6,2’’.

  • Autopilot στάνταρ, OTA αναβαθμίσεις, πρακτικοί χώροι (έως 1.659 L).

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Cupra στην Ελλάδα – Το έχουν λατρέψει οι Έλληνες

Toyota GR GT & GR GT3: Το supercar της Gazoo Racing αποκαλύφθηκε

F1: Που και πότε θα δεις τον γεμάτο σασπένς αγώνα στο Άμπου Ντάμπι – Διάβασε όλα τα σενάρια

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
