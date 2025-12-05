Το φθηνότερο Tesla Model 3 της αγοράς ήρθε στην Ελλάδα (Τιμή) – Καίει 2,6 ευρώ στα 100 km

Νέο Tesla Model 3 Standard στην Ελλάδα με τη χαμηλότερη τιμή της γκάμας. Αυτονομία 534 km, 0–100 σε 6,2’’ και πλήρης εξοπλισμός.
Η Tesla λανσάρει στην Ελλάδα το Model 3 Standard, την πιο προσιτή έκδοση του μοντέλου που «εκδημοκράτισε» την ηλεκτροκίνηση. Στόχος είναι να διατηρηθούν οι βασικές αξίες της μάρκας – απόδοση, τεχνολογία, ασφάλεια – σε χαμηλότερο κόστος απόκτησης.
Απόδοση & κατανάλωση
Το Model 3 Standard κάνει 0–100 km/h σε 6,2’’ και προσφέρει αυτονομία 534 km σε κύκλο WLTP. Η κατανάλωση των μόλις 13,0 kWh/100 km μεταφράζεται σε 2,60 €/100 km με οικιακό τιμολόγιο 0,20 €/kWh, δίνοντας πραγματικό πλεονέκτημα κόστους χρήσης. Η νέα σχεδίαση ζαντών Prismata 18’’ συμβάλλει επιπλέον στη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
Φόρτιση & δικτύωση
Το Trip Planner υπολογίζει στάσεις βάσει πραγματικής διαθεσιμότητας στο δίκτυο Supercharger της Tesla (το μεγαλύτερο στην Ευρώπη), απλοποιώντας τα μεγάλα ταξίδια. Οι over-the-air αναβαθμίσεις κρατούν το αυτοκίνητο επίκαιρο χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.
Τεχνολογία & ασφάλεια
Στάνταρ Autopilot, πλήρης διασύνδεση μέσω εφαρμογής (phone-key, απομακρυσμένος κλιματισμός, Sentry/Dog Mode), και νέο οπτικό σύστημα με εμπρόσθια κάμερα ευρύτερου πεδίου και πλυστικό/θέρμανση. Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς «σβήνουν» επιλεκτικά τα μεγάλα φώτα, βελτιώνοντας τη νυχτερινή ορατότητα.
Εσωτερικό & πρακτικότητα
Τα νέα υφασμάτινα καθίσματα (ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός) και η γυάλινη οροφή αναβαθμίζουν την άνεση. Υπάρχουν δύο ασύρματοι φορτιστές, USB-C μπροστά και δύο USB-C 65 W πίσω. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως 1.659 L με αναδίπλωση (πίσω: 682 L, μπροστά 88 L), ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης είναι έως 1.000 kg.
Τιμή & εκδόσεις στην Ελλάδα
Το Model 3 Standard κοστίζει 36.990 € και είναι διαθέσιμο για παραγγελία, με παραδόσεις από Φεβρουάριο 2026. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης Model 3 Premium, Long Range (RWD/AWD) και Performance.
Τι κρατάμε;
-
Τιμή 36.990 € για το πιο προσιτό Model 3.
-
Κόστος διαδρομής 2,60 €/100 km (13,0 kWh/100 km × 0,20 €/kWh).
-
Αυτονομία 534 km WLTP και 0–100 σε 6,2’’.
-
Autopilot στάνταρ, OTA αναβαθμίσεις, πρακτικοί χώροι (έως 1.659 L).
