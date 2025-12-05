Το φθηνότερο Tesla Model 3 της αγοράς ήρθε στην Ελλάδα (Τιμή) – Καίει 2,6 ευρώ στα 100 km

Νέο Tesla Model 3 Standard στην Ελλάδα με τη χαμηλότερη τιμή της γκάμας. Αυτονομία 534 km, 0–100 σε 6,2’’ και πλήρης εξοπλισμός.

Η Tesla λανσάρει στην Ελλάδα το Model 3 Standard, την πιο προσιτή έκδοση του μοντέλου που «εκδημοκράτισε» την ηλεκτροκίνηση. Στόχος είναι να διατηρηθούν οι βασικές αξίες της μάρκας – απόδοση, τεχνολογία, ασφάλεια – σε χαμηλότερο κόστος απόκτησης.

Απόδοση & κατανάλωση

Το Model 3 Standard κάνει 0–100 km/h σε 6,2’’ και προσφέρει αυτονομία 534 km σε κύκλο WLTP. Η κατανάλωση των μόλις 13,0 kWh/100 km μεταφράζεται σε 2,60 €/100 km με οικιακό τιμολόγιο 0,20 €/kWh, δίνοντας πραγματικό πλεονέκτημα κόστους χρήσης. Η νέα σχεδίαση ζαντών Prismata 18’’ συμβάλλει επιπλέον στη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Φόρτιση & δικτύωση

Το Trip Planner υπολογίζει στάσεις βάσει πραγματικής διαθεσιμότητας στο δίκτυο Supercharger της Tesla (το μεγαλύτερο στην Ευρώπη), απλοποιώντας τα μεγάλα ταξίδια. Οι over-the-air αναβαθμίσεις κρατούν το αυτοκίνητο επίκαιρο χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.

Τεχνολογία & ασφάλεια

Στάνταρ Autopilot, πλήρης διασύνδεση μέσω εφαρμογής (phone-key, απομακρυσμένος κλιματισμός, Sentry/Dog Mode), και νέο οπτικό σύστημα με εμπρόσθια κάμερα ευρύτερου πεδίου και πλυστικό/θέρμανση. Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς «σβήνουν» επιλεκτικά τα μεγάλα φώτα, βελτιώνοντας τη νυχτερινή ορατότητα.

Εσωτερικό & πρακτικότητα

Τα νέα υφασμάτινα καθίσματα (ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός) και η γυάλινη οροφή αναβαθμίζουν την άνεση. Υπάρχουν δύο ασύρματοι φορτιστές, USB-C μπροστά και δύο USB-C 65 W πίσω. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως 1.659 L με αναδίπλωση (πίσω: 682 L, μπροστά 88 L), ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης είναι έως 1.000 kg.

Τιμή & εκδόσεις στην Ελλάδα

Το Model 3 Standard κοστίζει 36.990 € και είναι διαθέσιμο για παραγγελία, με παραδόσεις από Φεβρουάριο 2026. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης Model 3 Premium, Long Range (RWD/AWD) και Performance.

Τι κρατάμε;

Τιμή 36.990 € για το πιο προσιτό Model 3.

Κόστος διαδρομής 2,60 €/100 km (13,0 kWh/100 km × 0,20 €/kWh).

Αυτονομία 534 km WLTP και 0–100 σε 6,2’’ .

Autopilot στάνταρ, OTA αναβαθμίσεις, πρακτικοί χώροι (έως 1.659 L).

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Cupra στην Ελλάδα – Το έχουν λατρέψει οι Έλληνες

Toyota GR GT & GR GT3: Το supercar της Gazoo Racing αποκαλύφθηκε

F1: Που και πότε θα δεις τον γεμάτο σασπένς αγώνα στο Άμπου Ντάμπι – Διάβασε όλα τα σενάρια