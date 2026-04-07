Το φθηνότερο τετρακίνητο στην Ελλάδα είναι υβριδικό – Τιμή

Η αγορά έχει γεμίσει επιλογές, όμως λίγες καταφέρνουν να συνδυάσουν ουσία και προσιτό κόστος σε ένα υβριδικό σύνολο.

Το υβριδικό Suzuki Swift 4WD έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, φέρνοντας τετρακίνηση σε ένα κοινό που μέχρι σήμερα δεν την είχε καν ως σκέψη. Αρκεί μια ματιά στον τιμοκατάλογο για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Το νέο Swift 4WD ξεκινά από 19.600 ευρώ, μια τιμή που πλέον θα περίμενες από ένα απλό μικρό πόλης με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι πιο ολοκληρωμένο.

Η φιλοσοφία του Swift 4WD δεν είναι να παίξει τον ρόλο SUV. Παραμένει ένα μικρό hatchback, με compact διαστάσεις και ξεκάθαρα αστικό προσανατολισμό. Εκεί όμως που διαφοροποιείται είναι στο σύστημα τετρακίνησης allgrip auto της Suzuki. Πρόκειται για ένα σύστημα που λειτουργεί προληπτικά, μεταφέροντας ροπή στον πίσω άξονα όταν ανιχνεύεται απώλεια πρόσφυσης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι σε βρεγμένο δρόμο, σε χώμα ή ακόμα και σε ελαφρύ χιόνι, το Swift δεν θα σε φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση. Δεν είναι off-roader, αλλά είναι από τα ελάχιστα μικρά αυτοκίνητα που σου δίνουν αυτό το αίσθημα ασφάλειας όλο τον χρόνο. Και το σημαντικότερο, το κάνει χωρίς να ανεβάζει υπερβολικά την κατανάλωση ή το βάρος.

Κάτω από το καπό βρίσκουμε τον 1.2 λίτρων κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 81 ίππους και συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα. Η επιλογή αυτή δεν έγινε για επιδόσεις, αλλά για κάτι πιο ουσιαστικό, την καθημερινή οικονομία. Το σύστημα υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα στις επιταχύνσεις και μειώνει την κατανάλωση, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Παράλληλα, οι εκπομπές CO2 παραμένουν χαμηλές, κάτι που μεταφράζεται σε χαμηλότερα τέλη και συνολικά πιο ήπιο κόστος χρήσης. Η αίσθηση πίσω από το τιμόνι είναι γνώριμη για όποιον έχει οδηγήσει Swift. Ελαφρύ, ευέλικτο και άμεσο, με τη διαφορά ότι εδώ υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο σιγουριάς χάρη στην τετρακίνηση.

Εκεί που το Swift 4WD κάνει τη διαφορά είναι στο γεγονός ότι, παρά την τιμή του, δεν έρχεται «γυμνό». Αντιθέτως, η βασική του έκδοση περιλαμβάνει στοιχεία που μέχρι πρόσφατα βλέπαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Στον τομέα της άνεσης και της τεχνολογίας, συναντάμε οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με navigation και κάμερα οπισθοπορείας, που καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες συνδεσιμότητας. Ο οδηγός έχει μπροστά του μια έγχρωμη οθόνη LCD 4,2 ιντσών στον πίνακα οργάνων, η οποία δίνει όλες τις βασικές πληροφορίες με καθαρό τρόπο. Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη χάρη στο σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, το A/C με ψηφιακή οθόνη και τη θύρα USB type A, ενώ το Suzuki connect φέρνει επιπλέον δυνατότητες διασύνδεσης.

Η Suzuki δεν άφησε πίσω και τον τομέα της ασφάλειας. Το Swift 4WD εξοπλίζεται με το suzuki safety support, ένα σύνολο συστημάτων που περιλαμβάνει τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Σε αυτά προστίθεται το σύστημα αυτόματης εναλλαγής μεγάλης σκάλας φώτων, που βοηθά στην οδήγηση τη νύχτα, αλλά και οι αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, που κάνουν πιο εύκολους τους ελιγμούς στην πόλη. Σημαντική είναι και η παρουσία του hill hold control, που αποτρέπει το κύλισμα προς τα πίσω σε ανηφόρες, ένα χαρακτηριστικό που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία σε ένα αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο. Και φυσικά, δεν λείπουν οι προβολείς LED, που βελτιώνουν τόσο την ορατότητα όσο και την εικόνα του αυτοκινήτου.

Το ενδιαφέρον με το Swift 4WD δεν είναι μόνο ότι είναι το φθηνότερο τετρακίνητο. Είναι ότι το πετυχαίνει χωρίς να κάνει εκπτώσεις εκεί που μετράει. Συνδυάζει χαμηλό κόστος αγοράς, υβριδική τεχνολογία, πλήρη εξοπλισμό και πραγματική τετρακίνηση σε ένα πακέτο που απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι παραπάνω από ένα απλό city car, χωρίς να μπουν στη λογική των SUV. Ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα, όπου οι δρόμοι δεν είναι πάντα ιδανικοί και οι συνθήκες αλλάζουν εύκολα, αυτό το setup αποκτά ιδιαίτερο νόημα. Και κάπως έτσι, το Swift 4WD δεν είναι απλά μια «φθηνή λύση». Είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές κάτω από τα 20.000 ευρώ.

Τι κρατάμε;