quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Το φθηνότερο Toyota στην Ελλάδα είναι υβριδικό crossover & καίει 3,7 lt/100 km

ΠΕΜΠΤΗ | 15.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-fthinotero-toyota-stin-ellada-einai-yvridiko-crossover-kaiei-37-lt-100-km-786997

Η Toyota γνωρίζει καλά πώς να εξελίσσει τα μικρά της μοντέλα χωρίς να προδίδει την ταυτότητά τους.

Με το νέο Aygo X Hybrid, η ιαπωνική φίρμα φέρνει για πρώτη φορά την πλήρη υβριδική τεχνολογία στην πιο προσιτή κατηγορία της, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει «αστικό crossover». Και το κάνει χωρίς να αλλάζει τίποτα από τον αυθεντικό χαρακτήρα του μοντέλου που εδώ και χρόνια αποτελεί αγαπημένη επιλογή στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον είναι πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν ήταν μια απλή προσθήκη ηλεκτροκινητήρα, αλλά ένα τεχνικά πολύπλοκο εγχείρημα. Οι μηχανικοί της Toyota έπρεπε να χωρέσουν ολόκληρο το υβριδικό σύστημα του Yaris σε ένα αμάξωμα 35 εκατοστά πιο κοντό, χωρίς απώλειες σε χώρους και πρακτικότητα. Και τα κατάφεραν.

Η λύση προήλθε από στοχευμένες επεμβάσεις. Το εμπρός μέρος επανασχεδιάστηκε, με τον πρόβολο να αυξάνεται κατά 7,6 εκατοστά, για να δημιουργηθεί ο απαιτούμενος χώρος για τον κινητήρα και τα ηλεκτρικά υποσυστήματα. Παρ’ όλα αυτά, η πλατφόρμα GA-B παρέμεινε αναλλοίωτη – η ίδια που χρησιμοποιεί και το Yaris – προσφέροντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια ενός μεγαλύτερου αυτοκινήτου. Κάτω από το καπό, ο τρικύλινδρος 1.5 λίτρων βενζινοκινητήρας συνδυάζεται με ηλεκτρική μονάδα και αυτόματο e-CVT κιβώτιο, αποδίδοντας 116 ίππους. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο αισθητά πιο δυνατό από το απερχόμενο 1.0, με 0-100 km/h σε 9,2 δευτερόλεπτα και εντυπωσιακή ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις.

toyota

Η μπαταρία του υβριδικού συστήματος είναι η ίδια που συναντάμε στο Yaris Hybrid, αλλά με εντελώς διαφορετική διάταξη. Οι μηχανικοί την τοποθέτησαν εγκάρσια, κάτω από τα πίσω καθίσματα, εξοικονομώντας χώρο και χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους. Το νέο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα κάτω από το κάθισμα φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία της, ενώ η μπαταρία 12V μεταφέρθηκε κάτω από το πορτμπαγκάζ – χωρίς να μειωθεί η χωρητικότητά του. Έτσι, παρά την προσθήκη της υβριδικής τεχνολογίας, το Aygo X διατηρεί πλήρως εκμεταλλεύσιμους χώρους, παραμένοντας πρακτικό και φιλικό στη χρήση, ακόμη και για τετραμελή οικογένεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην οδήγηση, η διαφορά είναι εμφανής από τα πρώτα μέτρα. Το Aygo X Hybrid ξεκινά σχεδόν πάντα ηλεκτρικά, με απόλυτη ησυχία, και ο βενζινοκινητήρας επεμβαίνει ανεπαίσθητα. Η συνεργασία κινητήρα και ηλεκτρικού μοτέρ είναι υποδειγματική, με ομαλή επιτάχυνση και άμεση απόκριση. Η κατανάλωση μένει στα 3,7 λίτρα/100 km (WLTP), ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 85 g/km. Πρόκειται για τιμές που το καθιστούν το πιο αποδοτικό crossover πόλης στην Ελλάδα. Η επιπλέον ισχύς κάνει τις μετακινήσεις πιο σβέλτες, χωρίς όμως να θυσιάζεται η οικονομία.

Διαβάστε επίσης: Οδηγούμε το νέο Toyota Aygo X Hybrid στη Φλωρεντία

Οι Ιάπωνες δεν στάθηκαν μόνο στον κινητήρα. Έγιναν παρεμβάσεις και στο πλαίσιο, με νέες πλήμνες τροχών με πέντε μπουλόνια, αναθεωρημένες αντιστρεπτικές δοκούς και νέα αμορτισέρ ειδικά ρυθμισμένα για το αυξημένο βάρος του υβριδικού συστήματος. Ταυτόχρονα, η ηχομόνωση βελτιώθηκε σημαντικά. Χρησιμοποιήθηκαν παχύτερα κρύσταλλα, νέα εξάτμιση και πρόσθετα ηχομονωτικά υλικά, μειώνοντας τους θορύβους κύλισης και αέρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα Aygo X πιο ώριμο και ήσυχο, χωρίς να χάνει τον νεανικό του χαρακτήρα. Στην πόλη, η ακτίνα στροφής μόλις 4,7 μέτρα κάνει τους ελιγμούς παιχνίδι, ενώ το υβριδικό σύστημα προσφέρει ξεκούραστη και ήσυχη καθημερινή οδήγηση.

Το Aygo X Hybrid είναι ένα από εκείνα τα αυτοκίνητα που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του «αστικού». Είναι μικρό εξωτερικά, αλλά μεγάλο σε τεχνολογία, εξοπλισμό και απόδοση. Η ψηλή θέση οδήγησης, οι μεγάλοι τροχοί και η στιβαρή πλατφόρμα GA-B το κάνουν να δείχνει έτοιμο για περισσότερα από όσα περιμένεις σε αυτή την κατηγορία. Στην έκδοση GR SPORT, μάλιστα, προσφέρει πιο σφιχτή ανάρτηση, διαφορετικές ζάντες και πιο άμεση αίσθηση στο τιμόνι, κάνοντας το μικρό Toyota ακόμη πιο ζωντανό και ευχάριστο, αλλά η τιμή του πλησιάζει ανησυχητικά τις 28.000€

Πόσο κοστίζει;

Με τιμή εκκίνησης από 19.670 ευρώ, το Aygo X Hybrid είναι το φθηνότερο υβριδικό Toyota που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα το μοναδικό πλήρως υβριδικό crossover της κατηγορίας Α, με χαρακτηριστικά που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της τιμής του. Η χαμηλή κατανάλωση, οι ελάχιστες εκπομπές CO₂ και η δεκαετής εγγύηση Toyota καθιστούν το Aygo X Hybrid την πιο λογική – και ταυτόχρονα πιο προηγμένη – επιλογή για την εποχή που η οικονομία καυσίμου έχει ξαναγίνει προτεραιότητα.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τις τιμές και εκδόσεις του υβριδικού Aygo X.

Τι κρατάμε;

  • Το φθηνότερο υβριδικό Toyota στην Ελλάδα, με τιμή από 19.670 ευρώ.
  • 1.5 Hybrid 116 PS, 3,7 l/100 km, 85 g/km CO₂.
  • Αναβαθμισμένη πλατφόρμα GA-B, βελτιωμένη ηχομόνωση και πολιτισμένη οδική αίσθηση.
  • Ιδανικό για αστικές μετακινήσεις, με πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας και χαμηλό κόστος χρήσης.
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Toyota#Toyota Aygo X Hybrid Electric
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ta-3-toyota-pou-tha-latrepsoun-oi-ellines-to-2026-788198

ΑΓΟΡΑ

01.01.2026

Τα 3 Toyota που θα λατρέψουν οι Έλληνες το 2026
to-fthinotero-yvridiko-tis-toyota-einai-suv-me-timi-kato-apo-20-000-evro-784489

ΑΓΟΡΑ

27.11.2025

Το φθηνότερο υβριδικό της Toyota είναι SUV με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ
to-pio-agapito-yvridiko-polis-pou-xechorise-to-2025-stin-ellada-xekina-apo-21-620-evro-768609

ΑΓΟΡΑ

31.12.2025

Το πιο αγαπητό υβριδικό πόλης που ξεχώρισε το 2025 στην Ελλάδα – Ξεκινά από 21.620 ευρώ
toyota-yaris-cross-5-logoi-pou-poulouse-30-aftokinita-ti-mera-gia-olo-to-noemvrio-stin-ellada-783320

ΑΓΟΡΑ

27.12.2025

Toyota Yaris Cross: 5 λόγοι που πουλούσε 30 αυτοκίνητα τη μέρα για όλο το Νοέμβριο στην Ελλάδα
neo-toyota-rav4-oles-oi-ekdoseis-kai-oi-times-stin-ellada-787850

ΑΓΟΡΑ

25.12.2025

Νέο Toyota RAV4 : Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές στην Ελλάδα
to-1o-se-poliseis-aftokinito-stin-ellada-to-2025-909-taxinomiseis-se-1-mina-783324

ΑΓΟΡΑ

23.12.2025

Το 1ο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα το 2025 – 909 ταξινομήσεις σε 1 μήνα

Πρόσφατες Ειδήσεις