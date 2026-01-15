Το φθηνότερο Toyota στην Ελλάδα είναι υβριδικό crossover & καίει 3,7 lt/100 km

Η Toyota γνωρίζει καλά πώς να εξελίσσει τα μικρά της μοντέλα χωρίς να προδίδει την ταυτότητά τους.

Με το νέο Aygo X Hybrid, η ιαπωνική φίρμα φέρνει για πρώτη φορά την πλήρη υβριδική τεχνολογία στην πιο προσιτή κατηγορία της, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει «αστικό crossover». Και το κάνει χωρίς να αλλάζει τίποτα από τον αυθεντικό χαρακτήρα του μοντέλου που εδώ και χρόνια αποτελεί αγαπημένη επιλογή στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον είναι πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν ήταν μια απλή προσθήκη ηλεκτροκινητήρα, αλλά ένα τεχνικά πολύπλοκο εγχείρημα. Οι μηχανικοί της Toyota έπρεπε να χωρέσουν ολόκληρο το υβριδικό σύστημα του Yaris σε ένα αμάξωμα 35 εκατοστά πιο κοντό, χωρίς απώλειες σε χώρους και πρακτικότητα. Και τα κατάφεραν.

Η λύση προήλθε από στοχευμένες επεμβάσεις. Το εμπρός μέρος επανασχεδιάστηκε, με τον πρόβολο να αυξάνεται κατά 7,6 εκατοστά, για να δημιουργηθεί ο απαιτούμενος χώρος για τον κινητήρα και τα ηλεκτρικά υποσυστήματα. Παρ’ όλα αυτά, η πλατφόρμα GA-B παρέμεινε αναλλοίωτη – η ίδια που χρησιμοποιεί και το Yaris – προσφέροντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια ενός μεγαλύτερου αυτοκινήτου. Κάτω από το καπό, ο τρικύλινδρος 1.5 λίτρων βενζινοκινητήρας συνδυάζεται με ηλεκτρική μονάδα και αυτόματο e-CVT κιβώτιο, αποδίδοντας 116 ίππους. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο αισθητά πιο δυνατό από το απερχόμενο 1.0, με 0-100 km/h σε 9,2 δευτερόλεπτα και εντυπωσιακή ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις.

Η μπαταρία του υβριδικού συστήματος είναι η ίδια που συναντάμε στο Yaris Hybrid, αλλά με εντελώς διαφορετική διάταξη. Οι μηχανικοί την τοποθέτησαν εγκάρσια, κάτω από τα πίσω καθίσματα, εξοικονομώντας χώρο και χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους. Το νέο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα κάτω από το κάθισμα φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία της, ενώ η μπαταρία 12V μεταφέρθηκε κάτω από το πορτμπαγκάζ – χωρίς να μειωθεί η χωρητικότητά του. Έτσι, παρά την προσθήκη της υβριδικής τεχνολογίας, το Aygo X διατηρεί πλήρως εκμεταλλεύσιμους χώρους, παραμένοντας πρακτικό και φιλικό στη χρήση, ακόμη και για τετραμελή οικογένεια.

Στην οδήγηση, η διαφορά είναι εμφανής από τα πρώτα μέτρα. Το Aygo X Hybrid ξεκινά σχεδόν πάντα ηλεκτρικά, με απόλυτη ησυχία, και ο βενζινοκινητήρας επεμβαίνει ανεπαίσθητα. Η συνεργασία κινητήρα και ηλεκτρικού μοτέρ είναι υποδειγματική, με ομαλή επιτάχυνση και άμεση απόκριση. Η κατανάλωση μένει στα 3,7 λίτρα/100 km (WLTP), ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 85 g/km. Πρόκειται για τιμές που το καθιστούν το πιο αποδοτικό crossover πόλης στην Ελλάδα. Η επιπλέον ισχύς κάνει τις μετακινήσεις πιο σβέλτες, χωρίς όμως να θυσιάζεται η οικονομία.

Οι Ιάπωνες δεν στάθηκαν μόνο στον κινητήρα. Έγιναν παρεμβάσεις και στο πλαίσιο, με νέες πλήμνες τροχών με πέντε μπουλόνια, αναθεωρημένες αντιστρεπτικές δοκούς και νέα αμορτισέρ ειδικά ρυθμισμένα για το αυξημένο βάρος του υβριδικού συστήματος. Ταυτόχρονα, η ηχομόνωση βελτιώθηκε σημαντικά. Χρησιμοποιήθηκαν παχύτερα κρύσταλλα, νέα εξάτμιση και πρόσθετα ηχομονωτικά υλικά, μειώνοντας τους θορύβους κύλισης και αέρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα Aygo X πιο ώριμο και ήσυχο, χωρίς να χάνει τον νεανικό του χαρακτήρα. Στην πόλη, η ακτίνα στροφής μόλις 4,7 μέτρα κάνει τους ελιγμούς παιχνίδι, ενώ το υβριδικό σύστημα προσφέρει ξεκούραστη και ήσυχη καθημερινή οδήγηση.

Το Aygo X Hybrid είναι ένα από εκείνα τα αυτοκίνητα που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του «αστικού». Είναι μικρό εξωτερικά, αλλά μεγάλο σε τεχνολογία, εξοπλισμό και απόδοση. Η ψηλή θέση οδήγησης, οι μεγάλοι τροχοί και η στιβαρή πλατφόρμα GA-B το κάνουν να δείχνει έτοιμο για περισσότερα από όσα περιμένεις σε αυτή την κατηγορία. Στην έκδοση GR SPORT, μάλιστα, προσφέρει πιο σφιχτή ανάρτηση, διαφορετικές ζάντες και πιο άμεση αίσθηση στο τιμόνι, κάνοντας το μικρό Toyota ακόμη πιο ζωντανό και ευχάριστο, αλλά η τιμή του πλησιάζει ανησυχητικά τις 28.000€

Πόσο κοστίζει;

Με τιμή εκκίνησης από 19.670 ευρώ, το Aygo X Hybrid είναι το φθηνότερο υβριδικό Toyota που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα το μοναδικό πλήρως υβριδικό crossover της κατηγορίας Α, με χαρακτηριστικά που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της τιμής του. Η χαμηλή κατανάλωση, οι ελάχιστες εκπομπές CO₂ και η δεκαετής εγγύηση Toyota καθιστούν το Aygo X Hybrid την πιο λογική – και ταυτόχρονα πιο προηγμένη – επιλογή για την εποχή που η οικονομία καυσίμου έχει ξαναγίνει προτεραιότητα.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τις τιμές και εκδόσεις του υβριδικού Aygo X.

Τι κρατάμε;