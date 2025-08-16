Το φθηνότερο Toyota στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει;

Η Toyota έχει χτίσει φήμη στην Ελλάδα για την αξιοπιστία, την ποιότητα και την πρακτικότητα των μοντέλων της.

Toyota Aygo X: από 16.670 ευρώ

Μοτέρ 1.0 VVT-i με 72 ίππους

Μοντέρνο compact crossover look

Οικονομικό στην κατανάλωση, ιδανικό για πόλη

Η προσιτή είσοδος στον κόσμο της Toyota

Το Aygo X είναι η πιο προσιτή είσοδος στη γκάμα της, συνδυάζοντας οικονομική τιμή με μοντέρνα σχεδίαση και ευελιξία για καθημερινή χρήση. Στην τρέχουσα εμπορική του μορφή, η τιμή του ξεκινά από 16.670 ευρώ, καθιστώντας το το πιο οικονομικό νέο Toyota που μπορεί να αποκτήσει κανείς στην ελληνική αγορά.

Μοντέρνα εμφάνιση με crossover χαρακτήρα

Σε αντίθεση με τα τυπικά μίνι πόλης, το Aygo X υιοθετεί στοιχεία crossover: αυξημένη απόσταση από το έδαφος, έντονες γραμμές και μεγαλύτερους τροχούς, που του χαρίζουν πιο δυναμική και «σοβαρή» παρουσία στον δρόμο. Το μήκος των 3,7 μέτρων και το πλάτος των 1,74 μέτρων το καθιστούν ιδανικό για στενούς δρόμους, χωρίς να στερεί πρακτικότητα στην καμπίνα.

Κινητήρας και επιδόσεις

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός 1.0 VVT-i τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας της Toyota, με απόδοση 72 ίππων και ροπή 93 Nm. Σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος του αυτοκινήτου (μόλις 940 κιλά), προσφέρει επαρκείς επιδόσεις για την πόλη και χαμηλή κατανάλωση. Η μέση κατανάλωση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κυμαίνεται περίπου στα 4,7-5,0 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ διατηρούνται χαμηλά.

Το κιβώτιο είναι χειροκίνητο 5 σχέσεων στη βασική έκδοση, ενώ υπάρχει και προαιρετικό αυτόματο τύπου CVT για όσους προτιμούν άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Παρά το μικρό εξωτερικό μέγεθος, η καμπίνα του Aygo X είναι ευχάριστη και πρακτική. Η θέση οδήγησης είναι ελαφρώς υπερυψωμένη για καλύτερη ορατότητα, ενώ η σχεδίαση του ταμπλό ακολουθεί τη νεανική και ζωντανή φιλοσοφία του μοντέλου.

Ακόμη και στην αρχική έκδοση, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής

Συνδεσιμότητα smartphone

Κλιματισμό

Ηλεκτρικά παράθυρα

Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος (Toyota Safety Sense)

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 231 λίτρα, επαρκής για τις ανάγκες της πόλης, με δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων για επιπλέον χωρητικότητα.

Ασφάλεια στο προσκήνιο

Η Toyota δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια, ακόμη και στο μικρότερο μοντέλο της. Το Aygo X εξοπλίζεται στάνταρ με το πακέτο Toyota Safety Sense, που περιλαμβάνει:

Σύστημα προειδοποίησης και αποφυγής σύγκρουσης

Αναγνώριση πεζών και ποδηλατών

Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας με υποβοήθηση διόρθωσης

Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας

Αυτά τα στοιχεία το καθιστούν ένα από τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα στην κατηγορία του.

Ιδανικό για την πόλη, αλλά όχι μόνο

Το Aygo X στοχεύει κυρίως σε όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο πόλης με οικονομία και χαμηλό κόστος χρήσης. Ωστόσο, χάρη στην αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την ευχάριστη οδική συμπεριφορά, μπορεί να ανταπεξέλθει και σε διαδρομές εκτός αστικού ιστού. Η Toyota προσφέρει και εκδόσεις με πλουσιότερο εξοπλισμό, επιτρέποντας στον αγοραστή να προσαρμόσει το αυτοκίνητο στις ανάγκες του.

Τιμή και τοποθέτηση στην αγορά

Με αρχική τιμή 16.670 ευρώ, το Aygo X είναι το πιο προσιτό νέο Toyota στην Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα όλα τα χαρακτηριστικά που έκαναν την εταιρεία δημοφιλή: αξιοπιστία, χαμηλή κατανάλωση και καλό μεταπωλητικό ενδιαφέρον.

Σε μια αγορά όπου τα μικρά αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο ακριβά, η πρόταση της Toyota ξεχωρίζει.

Τι κρατάμε;

Η πιο οικονομική επιλογή στη γκάμα της Toyota

Συνδυάζει εμφάνιση crossover με ευελιξία πόλης

Οικονομικός 1.0 VVT-i με χαμηλές εκπομπές CO₂

Πλούσια στάνταρ ασφάλεια με Toyota Safety Sense

