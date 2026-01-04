Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι coupe SUV και ξεκινά από 19.380 ευρώ

Στην κατηγορία των μικρών SUV, όπου ο ανταγωνισμός είναι «άγριος», η Volkswagen βρήκε έναν ξεχωριστό τρόπο να προσελκύσει νέους οδηγούς και οικογένειες: με ένα προσιτό coupe SUV που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στην τιμή του.

Το Taigo δεν είναι απλώς ένα ακόμα compact crossover. Είναι το πιο οικονομικό μοντέλο της Volkswagen, αλλά με εμφάνιση και αίσθηση που παραπέμπουν σε κάτι ακριβότερο. Το σχήμα του, με την χαμηλή οροφή, την κουπέ γραμμή και τα αιχμηρά LED φώτα, δίνει στο αμάξωμα έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα. Η πλατφόρμα είναι η ίδια με του Polo και του T-Cross, ωστόσο το Taigo ξεχωρίζει για τη διαφορετική του σιλουέτα, που το κάνει να δείχνει πιο premium και πιο “ευρωπαϊκό” σε αναλογίες.

Το ταμπλό είναι γνώριμο από τα νεότερα Volkswagen, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, οθόνη αφής 6,5’’, μοντέρνα εργονομία και ποιότητα κατασκευής που δύσκολα βρίσκεις σε αυτοκίνητο αυτής της τιμής. Στην εισαγωγική έκδοση Essential, ο εξοπλισμός είναι πλήρης:

LED προβολείς και πίσω φώτα ,

, Lane Assist και Front Assist ,

, Cruise Control ,

, air condition

infotainment σύστημα Composition.

Παρά το coupe σχήμα, το πορτμπαγκάζ των 440 λίτρων είναι από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία, ενώ οι χώροι για τους επιβάτες επαρκούν άνετα για τέσσερις ενήλικες. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή και η ορατότητα καλή.

Ο 1.0 TSI των 95 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του αυτοκινήτου. Είναι πολιτισμένος, ελαστικός και αρκετά πρόθυμος για τα 1.200 κιλά του Taigo, με μέση κατανάλωση 5,3 lt/100 km και εκπομπές CO₂ 120 g/km. Για όσους θέλουν κάτι παραπάνω, υπάρχει και ο 1.0 TSI των 116 ίππων ή ο 1.5 TSI των 150 PS με DSG, όμως η βασική έκδοση είναι αυτή που δικαιούται τον τίτλο της “έξυπνης αγοράς”. Στο δρόμο, το Taigo δίνει την αίσθηση ενός καλοστημένου hatchback, με ουδέτερη οδική συμπεριφορά, ποιοτική κύλιση και σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί για άνεση χωρίς να χάνει τον έλεγχο, κάτι που το κάνει ιδανικό τόσο για καθημερινές μετακινήσεις όσο και για ταξίδια.

Smart Deals: το μυστικό της τιμής

Η νέα προωθητική ενέργεια Volkswagen Smart Deals ρίχνει την τιμή του Taigo 1.0 TSI 95 PS Essential από 19.980 ευρώ στα 19.380 ευρώ, χάρη στην έκπτωση των 600 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, το Taigo γίνεται το φθηνότερο Volkswagen που μπορεί να αποκτήσει κανείς σήμερα στην Ελλάδα, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην τεχνολογία, στην ασφάλεια ή στην εμφάνιση. Πρόκειται για μια προσφορά που αφορά άμεσα διαθέσιμα μοντέλα και κάνει το Taigo έναν από τους πιο value-for-money τρόπους εισόδου στον κόσμο της μάρκας.

Απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι παραπάνω από ένα απλό supermini, χωρίς να ανέβουν σε κατηγορία τιμής. Είναι νεανικό, πρακτικό, τεχνολογικά σύγχρονο και διατηρεί όλα τα στοιχεία αξιοπιστίας και ποιότητας της Volkswagen. Με την coupe γραμμή του και την προσεγμένη λεπτομέρεια στην καμπίνα, δείχνει πιο premium απ’ όσο κοστίζει – και αυτό είναι ακριβώς το νόημα του Taigo.

Τι κρατάμε