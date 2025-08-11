Η Volkswagen αποδεικνύει ότι ένα SUV μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό, πρακτικό και οικονομικά προσιτό, προσφέροντας μια πρόταση που ξεχωρίζει στην κατηγορία των compact crossover.

Το Volkswagen Taigo είναι το οικονομικότερο μοντέλο της μάρκας στην Ελλάδα.

SUV με coupe σχεδίαση, μήκος 4,26 μ. και πορτμπαγκάζ 440 λίτρων.

Εξοπλίζεται με 1.0 TSI 95 PS και χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων.

Μέση κατανάλωση 5,4 lt/100 km και τιμή εκκίνησης κάτω από 20.000 €.

Η προσιτή πλευρά της Volkswagen

Η γκάμα της Volkswagen στην Ελλάδα περιλαμβάνει αρκετές προτάσεις σε διαφορετικές κατηγορίες, από μικρά hatchback έως πολυτελή SUV. Αν όμως κάποιος αναζητά το οικονομικότερο εισιτήριο στον κόσμο της μάρκας, θα το βρει σε ένα μοντέλο που δεν είναι μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά ένα SUV με coupe σχεδίαση.

Το compact SUV με το ξεχωριστό στυλ

Πρόκειται για το Volkswagen Taigo, το οποίο τοποθετείται κάτω από το T-Roc και μοιράζεται αρκετά μηχανικά μέρη με το Polo. Εξωτερικά ξεχωρίζει από την κεκλιμένη γραμμή της οροφής, τις έντονες ακμές στο αμάξωμα και το φωτεινό LED signature που ενώνει τα πίσω φώτα. Παρά τις compact διαστάσεις του (μήκος 4,26 μέτρα), προσφέρει αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πρακτικά SUV στοιχεία, διατηρώντας όμως μια πιο δυναμική coupe εμφάνιση.

Εσωτερικό με γερμανική λογική

Το ταμπλό ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της Volkswagen, με καθαρές γραμμές και καλή εργονομία. Στην εισαγωγική έκδοση, το Taigo διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων (Digital Cockpit), οθόνη αφής για το σύστημα πολυμέσων, συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, καθώς και βασικές άνετες λύσεις όπως ηλεκτρικά παράθυρα, air condition και πολυλειτουργικό τιμόνι. Η ποιότητα υλικών βρίσκεται σε καλό επίπεδο για την κατηγορία, με στιβαρή συναρμολόγηση και μαλακά πλαστικά στα σημεία αφής.

Οικονομία και ευχάριστη οδήγηση

Κάτω από το καπό, η βασική έκδοση εξοπλίζεται με τον γνωστό 1.0 TSI τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα με 95 ίππους και 175 Nm ροπής, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Οι επιδόσεις είναι επαρκείς για την καθημερινή χρήση (0-100 km/h σε περίπου 11,1 δευτερόλεπτα), ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 183 km/h.

Η κατανάλωση καυσίμου διατηρείται χαμηλά, με εργοστασιακή μέση τιμή 5,4 lt/100 km, καθιστώντας το ιδιαίτερα οικονομικό για αστική και περιαστική μετακίνηση. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί ώστε να ισορροπεί την άνεση με τη σταθερότητα, ενώ το ελαφρύ τιμόνι διευκολύνει την κίνηση στην πόλη.

Χώροι και πρακτικότητα

Παρά το coupe προφίλ, το Taigo διατηρεί καλή πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 440 λίτρα, επαρκής για οικογενειακή χρήση ή ταξίδια, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει τα 1.222 λίτρα. Οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα απολαμβάνουν ικανοποιητικό χώρο για τα γόνατα, αν και το κεκλιμένο πίσω τμήμα της οροφής μπορεί να επηρεάσει την κάθετη άνεση για ψηλότερους.

Εξοπλισμός ασφάλειας

Ακόμη και στην εισαγωγική έκδοση, η Volkswagen δεν κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια. Το Taigo διαθέτει συστήματα υποβοήθησης οδηγού όπως Front Assist με αυτόματο φρενάρισμα, Lane Assist για διατήρηση λωρίδας, Adaptive Cruise Control (σε ανώτερες εκδόσεις) και πλήρες πακέτο αερόσακων. Αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν σε υψηλή αίσθηση ασφάλειας, τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες.

Πόσο κοστίζει;

Η τιμή εκκίνησης του Volkswagen Taigo στην ελληνική αγορά βρίσκεται κάτω από το «ψυχολογικό» όριο των 20.000 ευρώ, καθιστώντας το το φθηνότερο νέο μοντέλο της Volkswagen που μπορεί να αποκτήσει κανείς σήμερα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι προσφέρει το κύρος της μάρκας και την εμφάνιση ενός coupe SUV σε προσιτό επίπεδο τιμής, χωρίς να κάνει σοβαρές παραχωρήσεις σε εξοπλισμό ή χώρους.

Τι κρατάμε;

Το πιο οικονομικό VW στην Ελλάδα είναι SUV με coupe σχεδίαση.

είναι SUV με coupe σχεδίαση. Κινητήρας 1.0 TSI 95 PS με χαμηλή κατανάλωση 5,4 lt/100 km.

με χαμηλή κατανάλωση 5,4 lt/100 km. Χώρος αποσκευών 440 λίτρων , ικανοποιητικός για την κατηγορία.

, ικανοποιητικός για την κατηγορία. Τιμή εκκίνησης κάτω από 20.000 ευρώ, με πλήρη βασικό εξοπλισμό.

