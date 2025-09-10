quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το φθηνότερο υβριδικό 4WD της αγοράς – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-fthinotero-yvridiko-4wd-tis-agoras-timi-kato-apo-20-000-evro-766323

Η τετρακίνηση σε συνδυασμό με υβριδικό σύστημα κίνησης και προσιτή τιμή αποτελεί μια σπάνια εξίσωση που δύσκολα συναντά κανείς στη σημερινή αγορά.

  • Το μοναδικό τετρακίνητο supermini της αγοράς
  • Ισχύς: 82 ίπποι
  • Τιμή: 19.600 €
  • Χειροκίνητο κιβώτιο και τετρακίνηση AllGrip

Η τετρακίνηση παραμένει ένα χαρακτηριστικό που στις περισσότερες περιπτώσεις συνδέεται με μεγαλύτερα SUV και σημαντικά υψηλότερες τιμές. Γι’ αυτό και η ύπαρξη ενός μικρού, ευέλικτου και παράλληλα υβριδικού αυτοκινήτου με 4WD κάτω από τις 20.000 ευρώ αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Στην προκειμένη περίπτωση, η Suzuki δίνει τη δυνατότητα σε όσους κινούνται κυρίως στην πόλη αλλά θέλουν έξτρα σιγουριά σε δύσκολες συνθήκες, να αποκτήσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Το Swift – Το μοναδικό 4WD supermini

Το μικρό ιαπωνικό μοντέλο έχει γράψει ιστορία εδώ και δεκαετίες, ως ένα από τα πιο σπορτίφ και ευέλικτα supermini. Στη νέα του γενιά, συνδυάζει το γνώριμο χαμηλό βάρος με ένα ήπιο υβριδικό σύνολο 1.2 λίτρων, αποδίδοντας 82 ίππους. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η τετρακίνηση AllGrip, που υπόσχεται μεγαλύτερη πρόσφυση στο βρεγμένο ή σε ελαφρύ χωμάτινο δρόμο – μια δυνατότητα που αποκλείεται να βρεις αλλού σε αυτή την τιμή.

Η βασική έκδοση GL – τι περιλαμβάνει

Η έκδοση GL, παρότι εισαγωγική, έρχεται πλούσια εξοπλισμένη. Στο βασικό πακέτο περιλαμβάνονται:

  • Προβολείς LED για καλύτερη ορατότητα
  • 6 αερόσακοι και πληθώρα προηγμένων συστημάτων ασφαλείας (αναγνώριση πινακίδων, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, παρακολούθηση οδηγού, αυτόματη εναλλαγή φώτων)
  • Air condition και adaptive cruise control, βελτιώνοντας την καθημερινή άνεση
  • Οθόνη αφής 9’’ με σύστημα πλοήγησης και κάμερα οπισθοπορείας
  • Keyless push start και ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω
  • Σύνδεση Suzuki Connect για απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής

Πρακτικά, δεν μιλάμε για ένα “βασικό” αυτοκίνητο αλλά για μια πλήρη πρόταση που καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Φυσικά, προσφέρεται και σε δύο ακόμη πλουσιότερες εκδόσεις, GL+ & GLX, με τιμές 20.680€ και 22.250€ αντίστοιχα, δηλαδή χωρίς η αύξηση από τη βασική έκδοση να είναι τρομακτική.

Suzuki

Οδηγική αίσθηση και οικονομία

Ο συνδυασμός του ήπιου υβριδικού συστήματος με το χαμηλό βάρος του αυτοκινήτου διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και ομαλή λειτουργία. Ταυτόχρονα, η τετρακίνηση AllGrip λειτουργεί διακριτικά, μεταφέροντας ροπή στους πίσω τροχούς μόνο όταν χρειάζεται, ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόσφυση χωρίς να αυξάνεται αισθητά η κατανάλωση. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που κινείται το ίδιο άνετα στο κέντρο της πόλης, σε έναν βρεγμένο επαρχιακό δρόμο ή σε ένα χωμάτινο μονοπάτι προς το εξοχικό.

Suzuki Swift

Πού στέκεται απέναντι στον ανταγωνισμό

Η αγορά σήμερα προσφέρει ελάχιστες προσιτές προτάσεις με τετρακίνηση. Τα περισσότερα 4WD μοντέλα ξεκινούν από τα 25.000 ευρώ και πάνω, όπως για παράδειγμα σε SUV τύπου Vitara ή S-Cross. Ακόμα και σε premium κατασκευαστές, οι τιμές ανεβαίνουν πολύ πιο ψηλά. Έτσι, το συγκεκριμένο hatchback τοποθετείται σε εντελώς διαφορετική κατηγορία, όντας το μοναδικό υβριδικό τετρακίνητο κάτω από 20.000 ευρώ.

Για όσους αναζητούν ασφάλεια και οικονομία σε μικρές διαστάσεις, αποτελεί μια μοναδική επιλογή που στη τιμή του, δεν έχει ανταγωνισμό.

Suzuki Swift

Τι κρατάμε;

  • Η χαμηλότερη τιμή για υβριδικό 4WD στην αγορά (19.600 €)
  • Πλούσιος εξοπλισμός ακόμα και στη βασική έκδοση GL
  • Τετρακίνηση AllGrip σε ένα μικρό hatchback
  • Συνδυασμός οικονομίας και ευελιξίας με δυνατότητες πέρα από τα στενά όρια της πόλης

