ΑΓΟΡΑ

Το φθηνότερο υβριδικό πόλης που έχουν αγοράσει 2.711 Έλληνες – Τιμή από 14.990 €

ΚΥΡΙΑΚΗ | 21.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-fthinotero-yvridiko-polis-pou-echoun-agorasei-2-711-ellines-timi-apo-14-990-e-775945

Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ξεφύγει σε τιμές άνω των 20.000 ευρώ, ένα υβριδικό πόλης έρχεται να αποδείξει ότι η εξηλεκτρισμένη οδήγηση μπορεί να παραμείνει πραγματικά προσιτή.

  • Το φθηνότερο υβριδικό της ελληνικής αγοράς
  • 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση & οδική βοήθεια
  • 2.711 ταξινομήσεις στην Ελλάδα για το 2025 έως τον Αύγουστο

Ένα υβριδικό για όλους

Σε μια αγορά όπου τα B-SUV και τα ηλεκτρικά κλέβουν τα φώτα, το Fiat Panda Hybrid αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα χώρος για ένα πραγματικά προσιτό, κλασικό αυτοκίνητο πόλης. Η Fiat, με το Panda, έχει γράψει ιστορία στις ευρωπαϊκές πωλήσεις και στην Ελλάδα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί: 2.711 Έλληνες αγόρασαν το Panda Hybrid μέσα στο 2025, καθιστώντας το το δημοφιλέστερο υβριδικό πόλης στη χώρα.

Η νέα προωθητική ενέργεια, με τιμή εκκίνησης τα 14.990 ευρώ για την έκδοση Urban, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του. Σε μια περίοδο που τα περισσότερα υβριδικά κοστίζουν πάνω από 20.000 €, η Fiat φέρνει μια πρόταση σχεδόν ακαταμάχητη για όσους κινούνται καθημερινά στην πόλη.

Σχεδίαση & χαρακτήρας

Το Panda δεν έχει ανάγκη από υπερβολές. Η τετραγωνισμένη σχεδίαση παραμένει η υπογραφή του, με κοντές προεξοχές και κάθετη μάσκα που θυμίζει τις παλιότερες γενιές. Παρά τις μικρές του διαστάσεις (μήκος μόλις 3,65 μέτρα), δείχνει στιβαρό και πρακτικό.

Είναι από τα λίγα μοντέλα που καταφέρνουν να έχουν «έξυπνο» σχεδιασμό: πέντε πόρτες, κάθετη οροφή για περισσότερο εσωτερικό ύψος και ένα πορτμπαγκάζ 225 λίτρων, αρκετό για καθημερινές μετακινήσεις ή μικρές αποδράσεις του Σαββατοκύριακου.

Κινητήρας & υβριδικό σύστημα

Το Panda Hybrid εξοπλίζεται με τον γνωστό τρικύλινδρο 1.0 βενζίνης, ισχύος 70 ίππων. Σε συνεργασία με το ήπιο υβριδικό σύστημα 12V BSG (Belt Starter Generator), μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές, ειδικά μέσα στην πόλη.

Η Fiat ανακοινώνει μέση κατανάλωση 5,1 λτ./100 χλμ. (WLTP), με χαμηλές εκπομπές CO₂ (119 γρ./χλμ.) που του χαρίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Δεν πρόκειται για υβριδικό που κινείται ηλεκτρικά, αλλά η λειτουργία stop/start είναι άμεση και η υποβοήθηση του συστήματος στις χαμηλές στροφές κάνει την οδήγηση πιο ομαλή.

Με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και χαμηλό βάρος (980 κιλά), το Panda Hybrid είναι ευέλικτο και ευχάριστο σε στενούς δρόμους.

Εξοπλισμός έκδοσης Urban

Η έκδοση Urban, παρότι η φθηνότερη, περιλαμβάνει:

  • Κλιματισμό
  • Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας
  • Σύστημα πολυμέσων με Bluetooth & USB
  • Ψηφιακό πίνακα οργάνων
  • Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
  • Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω
  • Συστήματα ADAS (αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης)

Με άλλα λόγια, το Panda δεν περιορίζεται στο «απολύτως βασικό», αλλά προσφέρει πακέτο ασφαλείας και ανέσεων που ταιριάζει στις απαιτήσεις του 2025.

Γιατί το επιλέγουν οι Έλληνες

Ο λόγος που το Panda σημειώνει 2.711 ταξινομήσεις στην Ελλάδα δεν είναι τυχαίος:

  • Είναι το φθηνότερο υβριδικό της αγοράς.
  • Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός αυτοκινήτου πόλης.
  • Προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια.
  • Έχει χαμηλή κατανάλωση, κάτι κρίσιμο με τις τιμές καυσίμων στα ύψη.

Το Panda είναι το «εύκολο» αυτοκίνητο: μικρό για την πόλη, οικονομικό στην καθημερινότητα και χωρίς κρυφά κόστη. Δεν είναι τυχαίο ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή των πωλήσεων.

Τι κρατάμε;

  • 14.990 €: η φθηνότερη τιμή για υβριδικό πόλης σήμερα στην Ελλάδα
  • 2.711 ταξινομήσεις το 2025, δείγμα εμπιστοσύνης από το κοινό
  • Πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας & άνεσης στην εισαγωγική έκδοση Urban
  • Χαμηλή κατανάλωση και προσιτό κόστος χρήσης

Δοκιμή Dacia Bigster 1.2 mHEV 130 PS 4×4: Το απόλυτο οικογενειακό SUV για την Ελλάδα

Τα 5 best seller SUV για το 2025 στην Ελλάδα – Ενημέρωση Σεπτεμβρίου

Το B-SUV που ξεπούλησε τον Αύγουστο στην Ελλάδα – 21 αυτοκίνητα τη μέρα

