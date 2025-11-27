Το φθηνότερο υβριδικό της Toyota είναι SUV με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Σε μια εποχή όπου τα υβριδικά θεωρούνται «ακριβή υπόθεση», η Toyota έρχεται να αποδείξει ότι η εξηλεκτρισμένη τεχνολογία μπορεί να είναι και προσιτή.

Το νέο, μικρότερο SUV της μάρκας Aygo X Hybrid Electric, φέρνει τον πλήρη υβριδικό κινητήρα της Toyota σε μια κατηγορία όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούσαν τα ήπια υβριδικά και οι μικροί κινητήρες βενζίνης. Με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 20.000 ευρώ, προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό οικονομίας, αστικής ευελιξίας και crossover χαρακτήρα, που δύσκολα βρίσκεις αλλού.

Το μικρό SUV που άλλαξε κατηγορία

Το Aygo X δεν είναι πια ένα απλό city car. Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε, η Toyota το μετέτρεψε σε mini SUV με μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, φαρδύτερες αναλογίες και σχεδίαση εμπνευσμένη από μεγαλύτερα μοντέλα όπως το Yaris Cross. Με το πρόσφατο facelift του 2025, αποκτά φρεσκαρισμένη μάσκα, νέα φωτιστικά σώματα LED και μικρές αισθητικές πινελιές που τονίζουν τη μοντέρνα του ταυτότητα. Οι τονισμένοι θόλοι, οι ζάντες έως 18 ιντσών και η διχρωμία οροφής δίνουν έναν πιο «παιχνιδιάρικο» τόνο, που συνδυάζεται με πρακτικές διαστάσεις: 3,7 μέτρα μήκος, ιδανικά για καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη.

Το αμάξωμα βασίζεται στην πλατφόρμα TNGA-GA-B, την ίδια που χρησιμοποιεί το Yaris, κάτι που σημαίνει καλύτερη στρεπτική ακαμψία και πιο ώριμη οδική συμπεριφορά. Η θέση οδήγησης είναι ελαφρώς υπερυψωμένη, προσφέροντας καλύτερη ορατότητα, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 231 λίτρα, αρκετά για ένα σαββατοκύριακο ή για τις καθημερινές μετακινήσεις ενός ζευγαριού.

Νέος υβριδικός κινητήρας 116 ίππων

Καρδιά του Aygo X Hybrid Electric είναι ο νέος 1.5 Hybrid τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας, συνδυασμένος με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Η συνολική ισχύς αγγίζει τους 116 ίππους, τιμή εντυπωσιακή για τα δεδομένα της κατηγορίας, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,6 δευτερόλεπτα. Η Toyota έχει εξελίξει το σύστημα ώστε να επιτυγχάνει συχνότερη ηλεκτρική λειτουργία μέσα στην πόλη, κάτι που μεταφράζεται σε εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση: 4,2-4,5 λίτρα/100 km κατά WLTP και εκπομπές CO₂ από 95 g/km.

Η υβριδική μονάδα διαθέτει μικρή αυτοφορτιζόμενη μπαταρία, που δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση, λειτουργώντας με την εμπειρία και την απλότητα που έχουμε συνηθίσει από τα μοντέλα Yaris και Corolla. Η λειτουργία της εναλλαγής μεταξύ βενζίνης και ηλεκτρικής ισχύος είναι σχεδόν αθόρυβη, ενώ το e-CVT συμβάλλει στη γραμμική απόδοση χωρίς κομπιάσματα.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Στο εσωτερικό, η Toyota έχει καταφέρει να παντρέψει νεανικό σχεδιασμό με ποιοτικά υλικά και έξυπνη εργονομία. Το ταμπλό έχει κυκλικές λεπτομέρειες που θυμίζουν το εξωτερικό design, ενώ η κεντρική οθόνη αφής φτάνει τις 9 ιντσες στις πλουσιότερες εκδόσεις, υποστηρίζοντας ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto. Η νέα υβριδική έκδοση φέρνει και αναβαθμισμένο πίνακα οργάνων με ψηφιακές ενδείξεις 7 ιντσών, όπου ο οδηγός βλέπει σε πραγματικό χρόνο τη ροή ενέργειας μεταξύ κινητήρα, μπαταρίας και τροχών. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με τις απλές βενζινοκίνητες εκδόσεις, ενώ τα καθίσματα προσφέρουν καλή στήριξη και περισσότερη άνεση σε ταξίδι..

Toyota Safety Sense και εξοπλισμός

Όπως σε κάθε μοντέλο της Toyota, η ασφάλεια έχει προτεραιότητα. Το Aygo X Hybrid Electric εξοπλίζεται στάνταρ με το πακέτο Toyota Safety Sense, που περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control, σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, Lane Keeping Assist και αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων. Ακόμα και η βασική έκδοση διαθέτει airbags τύπου curtain, σύστημα ελέγχου ευστάθειας, Hill Start Assist και κάμερα οπισθοπορείας. Ανάλογα με την έκδοση, μπορεί να εξοπλιστεί με climate control, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, προβολείς LED, ζάντες 17 ή 18 ιντσών, ηχοσύστημα JBL και δίχρωμη βαφή, προσφέροντας εμφάνιση και εξοπλισμό που δύσκολα συναντάς σε αυτή την τιμή.

Οδηγική συμπεριφορά

Παρά τις compact διαστάσεις, το Aygo X παραμένει σφιχτοδεμένο και ευχάριστο στην οδήγηση. Το τιμόνι είναι άμεσο, η ανάρτηση απορροφά με επιτυχία τις ανωμαλίες και το υβριδικό σύστημα δίνει μια αίσθηση ελαφρότητας που ταιριάζει στην πόλη. Στον αυτοκινητόδρομο διατηρεί αξιοπρεπή σταθερότητα, με την ησυχία της υβριδικής λειτουργίας να κάνει τη διαφορά στην καθημερινή χρήση.

Η Toyota έχει δουλέψει πολύ και στο ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης, το οποίο συνδυάζει μηχανικό φρενάρισμα με ανάκτηση ενέργειας, προσφέροντας φυσική αίσθηση στο πεντάλ. Ο οδηγός μπορεί να διαλέξει μεταξύ των προγραμμάτων Eco και Power, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του υβριδικού συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες.

Πόσο κοστίζει;

Η τιμή του Toyota Aygo X Hybrid Electric ξεκινά από 19.670 ευρώ (έκδοση Active), καθιστώντας το το πιο προσιτό πλήρως υβριδικό SUV της ελληνικής αγοράς. Αν προστεθούν οι τυπικές προωθητικές ενέργειες της Toyota ή τα προγράμματα χρηματοδότησης, το τελικό κόστος μπορεί να πέσει ακόμη χαμηλότερα, ενώ παραμένει σε όλες τις εκδόσεις χωρίς τέλη κυκλοφορίας.

Η εργοστασιακή εγγύηση είναι 6 χρόνια ή 200.000 χιλιόμετρα, με δυνατότητα επέκτασης έως και 11 έτη μέσω του προγράμματος Toyota Relax, αρκεί να πραγματοποιείται η συντήρηση στο δίκτυο της μάρκας.

Τι κρατάμε;

Είναι το φθηνότερο υβριδικό SUV της αγοράς με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

της αγοράς με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ Συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση με πλήρη ασφάλεια και εξοπλισμό

με πλήρη ασφάλεια και εξοπλισμό Διατηρεί εμφάνιση crossover με πρακτικό χαρακτήρα πόλης

με πρακτικό χαρακτήρα πόλης Επωφελείται από την υβριδική τεχνογνωσία της Toyota και τη φήμη αξιοπιστίας της

