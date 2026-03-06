Το Hyundai των 16.690 ευρώ που κοντράρει την Toyota στις πωλήσεις στην Ελλάδα

Ένα από τα πιο προσιτά μοντέλα της Hyundai εξελίσσεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές της κατηγορίας του στην Ελλάδα.

Η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων μπορεί να μην βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αγοράς, καθώς τα SUV έχουν κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων στην Ελλάδα. Τα μοντέλα της κατηγορίας Α παραμένουν οικονομικά στην αγορά και στη χρήση, προσφέροντας παράλληλα ευκολία στην πόλη, χαμηλή κατανάλωση και μικρές διαστάσεις που τα κάνουν ιδανικά για το καθημερινό αστικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μοντέλο της Hyundai έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Το Hyundai i10, με τιμή εκκίνησης 16.690 ευρώ, αποτελεί το μοναδικό αυτοκίνητο που καταφέρνει να πλησιάσει την Toyota στις πωλήσεις της κατηγορίας, αποδεικνύοντας ότι το μικρό κορεατικό city car παραμένει μια από τις πιο ισχυρές επιλογές της αγοράς.

Τα στοιχεία ταξινομήσεων δείχνουν ότι η κατηγορία Α εξακολουθεί να έχει σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά. Συνολικά καταγράφηκαν 338 ταξινομήσεις, με τρία μοντέλα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην κορυφή βρίσκεται το Toyota Aygo X με 107 πωλήσεις, ακολουθούμενο πολύ κοντά από το Hyundai i10 με 97 ταξινομήσεις. Με άλλα λόγια, το i10 βρίσκεται μόλις 10 αυτοκίνητα πίσω από το Aygo X, γεγονός που δείχνει πόσο έντονος είναι ο ανταγωνισμός. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Το Aygo X ανήκει στην κατηγορία A-SUV, δηλαδή στα μικρά crossover, ενώ το i10 είναι ένα παραδοσιακό αυτοκίνητο της κατηγορίας Α. Αυτό σημαίνει ότι αν εξετάσουμε μόνο τα κλασικά city cars, το μικρό Hyundai είναι ο ξεκάθαρος ηγέτης της κατηγορίας.

Το Hyundai i10 αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της κατηγορίας. Η τρίτη γενιά του μικρού Hyundai έχει εξελιχθεί σημαντικά, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και τεχνολογίας. Η εξωτερική εμφάνιση είναι πλέον πιο δυναμική και σύγχρονη, με νέα φωτιστικά σώματα LED, ανανεωμένους προφυλακτήρες και πιο έντονες γραμμές στο αμάξωμα. Παράλληλα, οι συμπαγείς διαστάσεις παραμένουν βασικό πλεονέκτημα για χρήση στην πόλη. Στο εσωτερικό, το μοντέλο ξεχωρίζει για την πολύ καλή ποιότητα κατασκευής για την κατηγορία, αλλά και για τον πλούσιο εξοπλισμό τεχνολογίας.

Το i10 μπορεί να εξοπλιστεί με:

οθόνη infotainment 8 ιντσών

Apple CarPlay και Android Auto

κάμερα οπισθοπορείας

σύστημα πλοήγησης

πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης

Για ένα αυτοκίνητο πόλης, το επίπεδο εξοπλισμού είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Κάτω από το καπό του μικρού μοντέλου της Hyundai βρίσκονται τρεις επιλογές κινητήρων βενζίνης, που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες χρήσης. Η βασική επιλογή είναι ο 1.0 MPI, ένας τρικύλινδρος κινητήρας με 63 ίππους, που δίνει έμφαση στην οικονομία καυσίμου και το χαμηλό κόστος χρήσης. Αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή στη γκάμα και ταιριάζει ιδανικά σε καθαρά αστική χρήση. Η δεύτερη επιλογή είναι ο 1.2 MPI, ένας τετρακύλινδρος κινητήρας με 79 ίππους, που προσφέρει λίγο καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη άνεση σε διαδρομές εκτός πόλης. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται ο 1.0 T-GDi turbo κινητήρας με 90 ίππους, ο οποίος του χαρίζει πολύ πιο σβέλτες επιδόσεις και πιο δυναμικό χαρακτήρα. Η παρουσία ενός turbo κινητήρα 90 ίππων σε αυτοκίνητο της κατηγορίας Α είναι κάτι που σπάνια συναντάμε και αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για όσους θέλουν ένα μικρό αλλά πιο ζωηρό αυτοκίνητο.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μικρού Hyundai είναι η τιμή του. Παρά τον πλούσιο εξοπλισμό, το μοντέλο παραμένει ένα από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα της αγοράς. Οι εκδόσεις του Hyundai i10 στην ελληνική αγορά έχουν τις εξής τιμές:

Hyundai i10 1.0 MPI Fresh (63 ίπποι)

Τιμή: 16.690 ευρώ

Τιμή: Hyundai i10 1.0 MPI Premium (63 ίπποι)

Τιμή: 17.890 ευρώ

Τιμή: Hyundai i10 1.2 MPI Premium (79 ίπποι)

Τιμή: 18.990 ευρώ

Τιμή: Hyundai i10 1.0 T-GDi N Line (90 ίπποι)

Τιμή: 20.490 ευρώ

Με δεδομένο ότι πολλά αυτοκίνητα της κατηγορίας Β έχουν πλέον ξεπεράσει τις 22.000 ή ακόμη και 25.000 ευρώ, το i10 παραμένει μια πολύ οικονομική επιλογή για νέο αυτοκίνητο.

Η επιτυχία του μικρού μοντέλου της Hyundai δεν είναι τυχαία. Το i10 συνδυάζει χαρακτηριστικά που εξακολουθούν να έχουν μεγάλη σημασία για τον Έλληνα αγοραστή. Το πρώτο είναι η προσιτή τιμή αγοράς, που το κρατά σε επίπεδα κάτω από πολλές ανταγωνιστικές προτάσεις. Το δεύτερο είναι η πρακτικότητα. Παρά τις μικρές διαστάσεις, το εσωτερικό είναι αρκετά άνετο για τέσσερις επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 252 λίτρων είναι από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία. Το τρίτο στοιχείο είναι η οικονομία χρήσης. Οι κινητήρες έχουν χαμηλή κατανάλωση, χαμηλά τέλη και μικρό κόστος συντήρησης. Και φυσικά, η Hyundai έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια ισχυρή φήμη αξιοπιστίας και καλής σχέσης τιμής-εξοπλισμού, κάτι που επηρεάζει άμεσα τις πωλήσεις.

Τι κρατάμε