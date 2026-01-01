Το ιαπωνικό B-SUV που έχει τιμή κάτω από 21.000 ευρώ – Βγαίνει και υβριδικό

Στην ελληνική αγορά των B-SUV, όπου οι τιμές ανεβαίνουν με σταθερό ρυθμό και ο εξηλεκτρισμός έχει γίνει σχεδόν μονόδρομος, τα μοντέλα που καταφέρνουν να συνδυάσουν προσιτή τιμή, σοβαρή κατασκευή και αξιόπιστο όνομα είναι όλο και λιγότερα.

Κάπου εδώ μπαίνει στο κάδρο μια γνώριμη ιαπωνική πρόταση, που χωρίς θόρυβο, αλλά με ουσία, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ισορροπημένες επιλογές της κατηγορίας. Ο λόγος για το Mitsubishi ASX, ένα B-SUV που επιστρέφει ανανεωμένο, με ξεκάθαρη στόχευση στην καθημερινή χρήση και με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 21.000 ευρώ, σε μια εποχή που κάτι τέτοιο δεν είναι αυτονόητο.

Το ASX δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Η σχεδίασή του είναι καθαρή, σύγχρονη και ευθυγραμμισμένη με τη φιλοσοφία της Mitsubishi. Η χαρακτηριστική μάσκα Dynamic Shield, τα LED φωτιστικά σώματα και οι σωστές αναλογίες του αμαξώματος δίνουν μια στιβαρή, «σοβαρή» εικόνα, χωρίς να καταφεύγει σε επιθετικά κόλπα. Σε διαστάσεις, παραμένει απόλυτα εναρμονισμένο με την κατηγορία B-SUV, κάτι που μεταφράζεται σε ευκολία στην πόλη, χωρίς όμως να στερείται παρουσίας στον δρόμο. Είναι από τα αυτοκίνητα που δείχνουν σωστά παρκαρισμένα έξω από ένα σπίτι, αλλά και πρακτικά στο καθημερινό πήγαινε-έλα.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, το ASX συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Δεν κυνηγάει τον εντυπωσιασμό, αλλά δίνει προτεραιότητα στη λογική εργονομία και στην ευχρηστία. Το ταμπλό έχει καθαρή διάταξη, με σύγχρονες ψηφιακές οθόνες, φυσικούς διακόπτες εκεί που χρειάζονται και ποιότητα κατασκευής που αποπνέει αντοχή στον χρόνο. Οι χώροι είναι επαρκείς για τέσσερις ενήλικες, με τον πίσω καναπέ να φιλοξενεί άνετα δύο, ενώ ο χώρος αποσκευών καλύπτει χωρίς πρόβλημα τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας ή ενός δραστήριου ζευγαριού. Το ASX δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση και όχι για εντυπώσεις της βιτρίνας.

Η τιμή εκκίνησης των 20.900 ευρώ είναι ίσως το πιο δυνατό χαρτί του ASX. Σε μια αγορά όπου ακόμα και τα βασικά B-SUV έχουν περάσει άνετα το φράγμα των 22.000 ή 23.000 ευρώ, το γεγονός ότι ένα ιαπωνικό SUV με πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας και σύγχρονη τεχνολογία ξεκινά χαμηλότερα, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτό τοποθετεί το ASX σε μια σπάνια θέση: προσβάσιμο σε αγοραστές που μέχρι πρότινος κοίταζαν supermini ή μεταχειρισμένα μεγαλύτερης κατηγορίας, αλλά πλέον θέλουν κάτι πιο «SUV» χωρίς οικονομικές ακρότητες.

Πέρα από τις συμβατικές εκδόσεις, το ASX διατίθεται και με υβριδική τεχνολογία, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Η υβριδική έκδοση απευθύνεται σε όσους κινούνται κυρίως σε αστικό περιβάλλον, θέλουν χαμηλή κατανάλωση και πιο ήσυχη λειτουργία, χωρίς το άγχος της φόρτισης. Το υβριδικό σύστημα λειτουργεί ομαλά, με έμφαση στην άνεση και την αποδοτικότητα, όχι στις επιδόσεις. Είναι από αυτά τα σύνολα που «εξαφανίζονται» στην καθημερινότητα, κάνοντας απλώς τη δουλειά τους, κάτι που για πολλούς οδηγούς είναι το ζητούμενο.

Οδηγικά, το ASX δίνει έμφαση στην άνεση και στην ευκολία. Η ανάρτηση αποσβένει σωστά τις ανωμαλίες, το τιμόνι είναι ελαφρύ και ξεκούραστο στην πόλη, ενώ στον αυτοκινητόδρομο δείχνει σταθερό και προβλέψιμο. Δεν είναι το B-SUV που θα σε προκαλέσει να οδηγήσεις γρήγορα, αλλά αυτό που θα σε κάνει να φτάσεις ξεκούραστος.Η ηχομόνωση κινείται σε καλό επίπεδο για την κατηγορία, ενισχύοντας την αίσθηση ποιότητας και πολιτισμένης μετακίνησης, είτε μιλάμε για καθημερινές διαδρομές είτε για ένα ταξίδι Σαββατοκύριακου.

Το Mitsubishi ASX δεν υπόσχεται θαύματα. Υπόσχεται όμως κάτι που σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικό: ισορροπία. Ισορροπία ανάμεσα σε τιμή, ποιότητα, τεχνολογία και αξιοπιστία. Με τιμή κάτω από τις 21.000 ευρώ και με διαθέσιμη υβριδική έκδοση, απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που θέλει SUV χαρακτήρα χωρίς υπερβολές. Σε μια αγορά γεμάτη από φιλόδοξα και συχνά ακριβά B-SUV, το ASX ξεχωρίζει ακριβώς επειδή παραμένει προσγειωμένο. Και αυτό, τελικά, είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του.

Τι κρατάμε;