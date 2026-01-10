quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Το Ιαπωνικό οικογενειακό SUV-εγγύηση που πάει παντού – Τιμή

ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-iaponiko-oikogeneiako-suv-engyisi-pou-paei-pantou-timi-788711

Η φιλοσοφία της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας στα SUV παραμένει σταθερή εδώ και δεκαετίες: αξιοπιστία, ασφάλεια και απόλυτη πρόσφυση σε κάθε διαδρομή.

Το Subaru Forester, το πιο αναγνωρίσιμο μοντέλο της μάρκας, ενσαρκώνει αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία, όντας ένα αυθεντικό οικογενειακό SUV που δεν γνωρίζει περιορισμούς, είτε πρόκειται για την άσφαλτο είτε για ορεινό μονοπάτι.

Το νέο Forester 2.0 e-BOXER έχει σχεδιαστεί με το γνώριμο, στιβαρό στυλ της ιαπωνικής φίρμας. Οι προφυλακτήρες είναι πιο δυναμικοί, οι τροχοί αγγίζουν τις 18 ή 19 ίντσες ανάλογα με την έκδοση, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 220 mm, διασφαλίζοντας κορυφαία ικανότητα εκτός δρόμου. Το αμάξωμα έχει μήκος 4,64 μέτρα, προσφέροντας γενναιόδωρους χώρους για πέντε ενήλικες. Το εσωτερικό ακολουθεί τον λειτουργικό χαρακτήρα της Subaru: πρακτικό, ανθεκτικό και καλοφτιαγμένο, με κορυφαία εργονομία και νέα οθόνη infotainment 8 ιντσών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο κέντρο της τεχνολογικής ταυτότητας βρίσκεται το Subaru EyeSight, ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Braking, Lane Keep Assist και Lead Vehicle Start Alert, μεταξύ άλλων. Με δύο κάμερες τοποθετημένες στο παρμπρίζ, το EyeSight “βλέπει” τον δρόμο με ανθρώπινη ακρίβεια και προειδοποιεί ή επεμβαίνει όποτε χρειάζεται. Επιπλέον, το Forester διαθέτει σύστημα X-MODE, που προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση της τετρακίνησης ανάλογα με το έδαφος – είτε πρόκειται για λάσπη, χιόνι ή χαλίκι. Αυτό, σε συνδυασμό με το Symmetrical AWD, κάνει το Forester ένα από τα ελάχιστα SUV της κατηγορίας που πραγματικά μπορούν να κινηθούν παντού.

Η καρδιά του Forester είναι ο 2.0 λίτρων e-BOXER, ένας τετρακύλινδρος επίπεδος κινητήρας (boxer) που συνδυάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ και αυτόματο κιβώτιο CVT. Αποδίδει 136 ίππους και 182 Nm ροπής, με τη συνδρομή του ηλεκτροκινητήρα να εξασφαλίζει πιο άμεση απόκριση και ομαλή λειτουργία. Η κατανάλωση κυμαίνεται στα 8,1 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ είναι 183 g/km, διατηρώντας τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας σε λογικά επίπεδα. Το υβριδικό σύστημα προσφέρει ηλεκτρική υποβοήθηση σε χαμηλές ταχύτητες, μειώνοντας την κατανάλωση σε συνθήκες πόλης.

Το Forester είναι μελετημένο για οικογένειες. Η καμπίνα είναι αθόρυβη και ευρύχωρη, με καθίσματα που προσφέρουν εξαιρετική ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση και μεγάλο χώρο για πόδια και αποσκευές. Ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 508 λίτρα, ενώ η 5η πόρτα ενεργοποιείται με κίνηση ποδιού, διευκολύνοντας τη φόρτωση. Τα πίσω καθίσματα είναι αναδιπλούμενα 60/40, ενώ το εσωτερικό διαθέτει άφθονες θήκες και πρακτικά σημεία για καθημερινή χρήση. Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής, με ανθεκτικά υλικά και προσεγμένες λεπτομέρειες που ενισχύουν την αίσθηση αξιοπιστίας.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το Subaru Forester 2.0 e-BOXER διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις για το 2025, όλες με αυτόματο κιβώτιο CVT Lineartronic και τετρακίνηση AWD:

Έκδοση Τιμή με ΦΠΑ
Forester 2.0i-L FREE ES 45.920 €
Forester 2.0i-S STYLE 48.970 €
Forester 2.0i-S ADVENTURE 52.650 €
Forester 2.0i-S PREMIUM 54.250 €

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το επιπλέον κόστος χρώματος (+600 €) και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προαιρετικές επιλογές. Όλες οι εκδόσεις καλύπτονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης.

Στο δρόμο, το Forester παραμένει απόλυτα σταθερό και ήσυχο, με υποδειγματική ανάρτηση που απορροφά τις ανωμαλίες χωρίς να απομονώνει τον οδηγό. Το τιμόνι είναι ακριβές, το πλαίσιο στιβαρό, και η αίσθηση εμπιστοσύνης διαρκής, είτε κινείσαι σε αυτοκινητόδρομο είτε σε χιονισμένο ορεινό πέρασμα. Η λειτουργία του e-BOXER είναι πολιτισμένη και αθόρυβη, ενώ η μετάβαση από ηλεκτρική σε θερμική λειτουργία γίνεται ανεπαίσθητα. Το Forester δεν επιδιώκει επιδόσεις, αλλά σταθερότητα, άνεση και σιγουριά, στοιχεία που το κάνουν ιδανικό για οικογένειες που αναζητούν το απόλυτο “go anywhere” όχημα.

Τι κρατάμε;

  • Υβριδικός κινητήρας 2.0 e-BOXER με τετρακίνηση Symmetrical AWD.
  • Απόσταση από το έδαφος 220 mm και λειτουργία X-MODE για εκτός δρόμου διαδρομές.
  • Ευρύχωρο, ήσυχο και ποιοτικό εσωτερικό με κορυφαία ασφάλεια EyeSight.
  • Τιμή από 45.920 ευρώ, με εγγύηση 5 ετών και τη φήμη αξιοπιστίας της Subaru.
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Subaru#Subaru Forester
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-fthinotero-honda-stin-ellada-einai-yvridiko-kai-kaiei-45-lt-100km-den-plironei-teli-679371

ΑΓΟΡΑ

09.01.2026

Το φθηνότερο Honda στην Ελλάδα είναι υβριδικό και καίει 4,5 lt/100km – Δεν πληρώνει Τέλη
to-oikogeneiako-suv-tis-volkswagen-pou-einai-proto-se-poliseis-stin-evropi-stin-ellada-xekina-apo-35-980-evro-711455

ΑΓΟΡΑ

07.01.2026

Το οικογενειακό SUV της Volkswagen που είναι πρώτο σε πωλήσεις στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα ξεκινά από 35.980 ευρώ
yvridiko-aftomato-suv-citroen-c3-aircross-i-suzuki-s-cross-788537

ΑΓΟΡΑ

06.01.2026

Υβριδικό αυτόματο SUV: Citroen C3 Aircross ή Suzuki S-Cross;
to-axiopisto-yvridiko-suzuki-pou-agapoun-oi-ellines-kai-xekina-apo-16-990-evro-774521

ΑΓΟΡΑ

06.01.2026

Το αξιόπιστο υβριδικό Suzuki που αγαπούν οι Έλληνες και ξεκινά από 16.990 ευρώ
ta-pio-hot-montela-pou-tha-kykloforisoun-mesa-sto-2026-788362

ΑΓΟΡΑ

05.01.2026

Τα πιο hot μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2026
to-fthinotero-volkswagen-stin-ellada-einai-coupe-suv-kai-xekina-apo-19-380-evro-770853

ΑΓΟΡΑ

04.01.2026

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι coupe SUV και ξεκινά από 19.380 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις