Το Ιαπωνικό οικογενειακό SUV-εγγύηση που πάει παντού – Τιμή

Η φιλοσοφία της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας στα SUV παραμένει σταθερή εδώ και δεκαετίες: αξιοπιστία, ασφάλεια και απόλυτη πρόσφυση σε κάθε διαδρομή.

Το Subaru Forester, το πιο αναγνωρίσιμο μοντέλο της μάρκας, ενσαρκώνει αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία, όντας ένα αυθεντικό οικογενειακό SUV που δεν γνωρίζει περιορισμούς, είτε πρόκειται για την άσφαλτο είτε για ορεινό μονοπάτι.

Το νέο Forester 2.0 e-BOXER έχει σχεδιαστεί με το γνώριμο, στιβαρό στυλ της ιαπωνικής φίρμας. Οι προφυλακτήρες είναι πιο δυναμικοί, οι τροχοί αγγίζουν τις 18 ή 19 ίντσες ανάλογα με την έκδοση, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 220 mm, διασφαλίζοντας κορυφαία ικανότητα εκτός δρόμου. Το αμάξωμα έχει μήκος 4,64 μέτρα, προσφέροντας γενναιόδωρους χώρους για πέντε ενήλικες. Το εσωτερικό ακολουθεί τον λειτουργικό χαρακτήρα της Subaru: πρακτικό, ανθεκτικό και καλοφτιαγμένο, με κορυφαία εργονομία και νέα οθόνη infotainment 8 ιντσών.

Στο κέντρο της τεχνολογικής ταυτότητας βρίσκεται το Subaru EyeSight, ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Braking, Lane Keep Assist και Lead Vehicle Start Alert, μεταξύ άλλων. Με δύο κάμερες τοποθετημένες στο παρμπρίζ, το EyeSight “βλέπει” τον δρόμο με ανθρώπινη ακρίβεια και προειδοποιεί ή επεμβαίνει όποτε χρειάζεται. Επιπλέον, το Forester διαθέτει σύστημα X-MODE, που προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση της τετρακίνησης ανάλογα με το έδαφος – είτε πρόκειται για λάσπη, χιόνι ή χαλίκι. Αυτό, σε συνδυασμό με το Symmetrical AWD, κάνει το Forester ένα από τα ελάχιστα SUV της κατηγορίας που πραγματικά μπορούν να κινηθούν παντού.

Η καρδιά του Forester είναι ο 2.0 λίτρων e-BOXER, ένας τετρακύλινδρος επίπεδος κινητήρας (boxer) που συνδυάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ και αυτόματο κιβώτιο CVT. Αποδίδει 136 ίππους και 182 Nm ροπής, με τη συνδρομή του ηλεκτροκινητήρα να εξασφαλίζει πιο άμεση απόκριση και ομαλή λειτουργία. Η κατανάλωση κυμαίνεται στα 8,1 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ είναι 183 g/km, διατηρώντας τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας σε λογικά επίπεδα. Το υβριδικό σύστημα προσφέρει ηλεκτρική υποβοήθηση σε χαμηλές ταχύτητες, μειώνοντας την κατανάλωση σε συνθήκες πόλης.

Το Forester είναι μελετημένο για οικογένειες. Η καμπίνα είναι αθόρυβη και ευρύχωρη, με καθίσματα που προσφέρουν εξαιρετική ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση και μεγάλο χώρο για πόδια και αποσκευές. Ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 508 λίτρα, ενώ η 5η πόρτα ενεργοποιείται με κίνηση ποδιού, διευκολύνοντας τη φόρτωση. Τα πίσω καθίσματα είναι αναδιπλούμενα 60/40, ενώ το εσωτερικό διαθέτει άφθονες θήκες και πρακτικά σημεία για καθημερινή χρήση. Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής, με ανθεκτικά υλικά και προσεγμένες λεπτομέρειες που ενισχύουν την αίσθηση αξιοπιστίας.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το Subaru Forester 2.0 e-BOXER διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις για το 2025, όλες με αυτόματο κιβώτιο CVT Lineartronic και τετρακίνηση AWD:

Έκδοση Τιμή με ΦΠΑ Forester 2.0i-L FREE ES 45.920 € Forester 2.0i-S STYLE 48.970 € Forester 2.0i-S ADVENTURE 52.650 € Forester 2.0i-S PREMIUM 54.250 €

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το επιπλέον κόστος χρώματος (+600 €) και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προαιρετικές επιλογές. Όλες οι εκδόσεις καλύπτονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης.

Στο δρόμο, το Forester παραμένει απόλυτα σταθερό και ήσυχο, με υποδειγματική ανάρτηση που απορροφά τις ανωμαλίες χωρίς να απομονώνει τον οδηγό. Το τιμόνι είναι ακριβές, το πλαίσιο στιβαρό, και η αίσθηση εμπιστοσύνης διαρκής, είτε κινείσαι σε αυτοκινητόδρομο είτε σε χιονισμένο ορεινό πέρασμα. Η λειτουργία του e-BOXER είναι πολιτισμένη και αθόρυβη, ενώ η μετάβαση από ηλεκτρική σε θερμική λειτουργία γίνεται ανεπαίσθητα. Το Forester δεν επιδιώκει επιδόσεις, αλλά σταθερότητα, άνεση και σιγουριά, στοιχεία που το κάνουν ιδανικό για οικογένειες που αναζητούν το απόλυτο “go anywhere” όχημα.

Τι κρατάμε;